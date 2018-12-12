يمنيون جنوبيون يطالبون باستفتاء على الاستقلال

تظاهر يمنيون جنوبيون الأربعاء أمام مقر انعقاد محادثات السلام في السويد للمطالبة باستفتاء على استعادة جنوب اليمن استقلاله.

وطالب نحو 30 يمنيا جنوبيا بالحرية ملوحين بأعلام دولتهم السابقة، تحت أنظار الشرطة السويدية المنتشرة في محيط المقر.

وكان الجنوب دولة مستقلة حتى الوحدة مع الشمال عام 1990 إبان حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي بقي في السلطة حتى 2012، وقتل بيد الحوثيين في 2017.

ولطالما اشتكى الجنوبيون من التهميش والإهمال. وقد استمر وضعهم على ما كان عليه في عهد الرئيس عبد ربه منصور هادي، وهو يمني جنوبي تولى الرئاسة بعد تنحي صالح.

والخميس الماضي انطلقت في ريمبو في السويد محادثات هي الأولى بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين منذ 2016.

وكان الجنوبيون اشتكوا من ضعف التمثيل خلال التحضير لمحادثات السويد. ويتضمن كل من وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين ممثلا واحدا عن الجنوب.