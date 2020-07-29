يميل لونه إلي الأحمر صورة جديدة لكوكب «زُحل»

وفقا لموقع وكالة “ناسا” الفضائية، التقط تلسكوب “هابل” الفضائي، في 4 يوليو، صورة مذهلة للكوكب السادس في المجموعة الشمسية زُحل، كجزء من مشروع إرث الكواكب الخارجي (OPAL) ، الذي يسعى إلى مراقبة ودراسة الظروف الجوية على الكواكب،

وأظهرت الصورة اثنان من أقمار الكوكب، هما “ميموس” الذي يحمل تشابها مثيرا مع نجم الموت، والآخر القمر الجليدي “إنسيلادوس” الذي برز كمنافس كبير للعثور على الحياة في النظام الشمسي، ويقع تحت هذا الكوكب.

ويتكون جو زُحل الضبابي في الغالب من الهيدروجين والهيليوم مع أجزاءصغيرة من الميثان وبخار الماء والأمونيا، وعادة، تعطي الهيدروكربونات الغلاف الجوي للكوكب الدائري لونًا بنيًا مصفرًا.

وفي الصورة، يظهر “زُحل ” وهو يميل إللون الأحمر قليلاً، ربما يكون قد نتج ذلك عن أشعة الشمس في الصيف إما تغيير الدوران الجوي أو تغيير تركيبة المواد الكيميائية.

وتحدثت كبيرة المحققين “ايمي سيمون” من مركز “جودارد” لرحلات الفضاء التابع لوكالة الفضاء الامريكية (ناسا) بحسب مانقلت قناة “الحرة”قالت “ايمي” في بيان: “من المدهش أننا حتى على مدى بضع سنوات نشهد تغييرات موسمية على كوكب زُحل”.