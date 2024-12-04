ينافس «آبل وسامسونغ».. إطلاق حاسب مدعوم بتقنيات «الذكاء الاصطناعي»

في خطوة لمنافسة “آبل وسامسونغ”، أعلنت شركة “لينوفوLenovo“، “عن حاسب لوحي متطور جهّزته بميزات تعتمد الذكاء الاصطناعي”.

وبحسب الشركة، “حصل حاسب Yoga Pad Pro AI على شاشة متطورة من نوع PureSight Pro، مقاس 12.7 بوصة، دقة عرضها (1840/29944) بيكسل ترددها 1444 هيرتز، ومعدل سطوعها 900 شمعة/م تقريبا، ومدعومة بتقنيات Dolby Vision لعرض ممتاز للصور والفيديوهات، ودعمته Lenovo بميزات ذكاء اصطناعي، منها ميزات لمعالجة الصورة تشبه ميزات Circle to Search التي تقدمها سامسونغ، وميزات لمعالجة النصوص وتلخيص البيانات المكتوبة”.

ووفق الشركة، “يعمل الجهاز بنظام أندرويد، ومعالج Snapdragon 8 Gen 3 المتطور، وذواكر وصول عشوائي من نوع LPDDR5X بسعة 12 و16 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية بسعة 256/512 غيغابايت”.

وبحسب شركة “لينوفوLenovo“، “زوّد الحاسب بستة مكبرات صوت عالية الأداء من Harman Kardon، ودعم بتقنية Dolby Atmos لتحسين الأصوات، وزوّد ببطارية، سعة 10200 ميلي أمبير تكفيه 15 ساعة تقريبا في وضع عرض الفيديوهات، كما حصل على لوحة مفاتيح خارجية وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة”.