ينافس أقوى الأجهزة.. هاتف «زد تي إي» الجديد بمواصفات رائدة

تستعد شركة ZTE لإطلاق هاتفها الجديد +Nubia RedMagic 11S Pro، الذي يأتي بمواصفات تقنية متقدمة تستهدف المنافسة ضمن فئة الهواتف الذكية عالية الأداء، خاصة المخصصة للألعاب والاستخدامات الثقيلة، وفق ما أورده موقع GSMArena المتخصص بأخبار التقنية.

وحصل الهاتف على هيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، مع دعم لمعيار IPX8 لمقاومة الماء والغبار، فيما تبلغ أبعاده 163.8 × 76.5 × 8.9 ملم، ويزن نحو 230 غراماً.

وزُوّد الجهاز بشاشة AMOLED بقياس 6.85 بوصة، بدقة عرض تصل إلى 1216 × 2688 بيكسل، وتردد 144 هيرتز، مع كثافة عرض تقارب 431 بيكسلاً لكل إنش، بينما يصل مستوى السطوع إلى 1800 شمعة، ما يمنح تجربة عرض عالية السلاسة والوضوح.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 مع واجهات Redmagic OS 11.5، إضافة إلى معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطور بتقنية 3 نانومتر، إلى جانب معالج الرسوميات Adreno 840، ما يعزز قدراته في تشغيل الألعاب والتطبيقات الثقيلة بكفاءة عالية.

ويتوفر الجهاز بخيارات متعددة من الذاكرة، تشمل ذاكرة وصول عشوائي بسعات 12 و16 غيغابايت، إلى جانب مساحة تخزين داخلية تبدأ من 256 غيغابايت وتصل إلى 1 تيرابايت.

وفي جانب التصوير، حصل الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 + 50 ميغابيكسل، مع إمكانية تصوير فيديوهات بدقة 8K، بينما جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل، وتدعم تصوير فيديو بدقة 4K.

كما دعمت ZTE الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2 Gen 2، وتقنية NFC، وماسح بصمات مدمج داخل الشاشة، إضافة إلى تقنية Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بُعد.

ويحمل الهاتف بطارية بسعة 7500 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 120 واط، إلى جانب دعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 80 واط، في خطوة تعزز قدرات الجهاز للاستخدام المكثف ولساعات طويلة.

ويأتي الهاتف ضمن توجه متزايد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية نحو تطوير أجهزة تجمع بين الأداء المرتفع وتقنيات الشحن السريع وتجارب الألعاب الاحترافية، وسط منافسة قوية في سوق الهواتف الرائدة عالمياً.