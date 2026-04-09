ينافس سامسونغ.. «موتورولا» تكشف عن هاتفها الجديد

أعلنت شركة موتورولا رسميًا عن هاتفها الجديد Moto G Stylus، الذي صُمم لمنافسة أحدث هواتف الفئة العليا من سامسونغ، بما في ذلك سلسلة Galaxy S.

ويتميز الهاتف بقلم ذكي يتيح الكتابة والرسم مباشرة على الشاشة والتحكم في التطبيقات، ويأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ومقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H. أبعاده بلغت 162.2 × 74.8 × 8.3 ملم، مع وزن 192 غرامًا فقط.

وشاشة الهاتف من نوع AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، بدقة عرض 1220 × 2712 بيكسل، وتردد 120 هيرتز، وكثافة حوالي 444 بيكسل لكل إنش، مع سطوع يصل إلى 5000 nits. وحُميت بزجاج Corning Gorilla Glass 3 المقاوم للخدوش والصدمات.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 16 قابل للتحديث، ويضم معالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 ومعالج رسوميات Adreno 710. وذاكرته العشوائية 8 غيغابايت، مع خيارين للذاكرة الداخلية 128 أو 256 غيغابايت، قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

أما الكاميرات، فالكاميرا الأساسية مزدوجة بدقة 50 + 13 ميغابيكسل مع عدسة ultrawide، وتدعم تصوير فيديوهات 4K. والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل، وقادرة أيضًا على تصوير فيديوهات 4K.

والهاتف مزوّد بمنفذ Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة. البطارية بسعة 5200 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 68 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط.

ويعد Moto G Stylus محاولة من موتورولا لتعزيز وجودها في سوق هواتف الفئة العليا التي تسيطر عليها سامسونغ، مع التركيز على تجربة المستخدم الإبداعية بفضل القلم الذكي ومواصفات الكاميرا والشاشة القوية، إلى جانب الأداء العالي وعمر البطارية الطويل.