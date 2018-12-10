ينجو من حكم ب 99 عام بواسطة صورة “سيلفي”

بدأت أحداث القصة عندما قدمت شابة دعوى قضائية بتهمة تعرض زميلها السابق لها، واتهمته بضربها بالسكين ومحاولة قطع وريد يدها.

لتقوم الشرطة بولاية تكساس الأمريكية بإلقاء القبض على الشاب الذي يُعرف باسم كريستوفر بريكوبيا، وإيداعه في السجن. لتطالب بعدها جهة الادعاء بحبس بريكوبيا 99 عاماً، لتقوم عائلته بدفع الكفالة التي طالبت بها المحكمة والتي وصلت لـ150 ألف دولار.

ليقوم بعدها الشاب الأمريكي بإثبات براءته لأمه، ويقدم عدداً من الأدلة للشرطة عليها، ومنها صورة سيلفي في المكان الذي تناول فيه العشاء والذي يبعد عن منزله 65 كيلومتراً بالإضافة للزمان، حيث قام بتحديد الموقع الجغرافي على “فيسبوك”.

الصور التي قدمها الشاب للشرطة كانت دليل براءته حيث اقتنعت السلطات المحلية بها.

وتبين لاحقاً بأن الفتاة اخترعت هذه القصة من أجل الانتقام من زميلها السابق.