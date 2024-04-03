البنك الدولي يحذّر من إفلاس أوكرانيا

أكد مسؤول في البنك الدولي، أن الأوضاع المالية العامة في كييف في حالة “كارثية”، محذّرا من احتمال إفلاس أوكرانيا.

وقال مسؤول في البنك الدولي لوكالة “تاس”: “إن أوكرانيا تعتمد على المساعدات المالية من الغرب بشكل كبير، لكن الدعم الأجنبي تضاءل في الأشهر الأخيرة، إذ لا تزال حزمة المساعدات الأمريكية البالغة 60 مليار دولار عالقة في الكونغرس”.

وأضاف: “قد تتعرض للإفلاس في العام المقبل ما لم تتفق الدول الغربية على شطب أو إعادة هيكلة الديون الأوكرانية”.

يذكر أنه في نهاية العام الماضي، منحت وكالة “فيتش” أوكرانيا تصنيفا ائتمانيا متدنيا، مشيرة إلى عجز الميزانية وارتفاع الدين العام، وحالة عدم اليقين بشأن استمرار المساعدات الخارجية، وخاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

هذا وتتضمن ميزانية أوكرانيا للعام 2024، نفقات بقيمة 86 مليار دولار، وإيرادات عند 45 مليار دولار، وعجز الميزانية الأوكرانية يبلغ 41 مليار دولار.