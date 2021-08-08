«يوبام» و«إيريني» يُوقعان اتفاقية لمساعدة السلطات الليبية في حماية الحدود

وقعت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة الشاملة للحدود “يوبام” في ليبيا نتالينا تشيا، مع رئيس البعثة الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا “إيريني” الأميرال فابيو أغوستيني، اتفاقية لتعزيز التعاون والتنسيق بينهما لمساعدة السلطات الليبية في حماية الحدود البحرية والإقليمية.

وأوضحت بعثة “يوبام” عبر حسابها الرسمي على تويتر، اليوم الأحد، أن الهدف من الاتفاقية الجديدة في إطار الشراكة الدولية في مجال إدارة الحدود وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية ، هو مساعدة السلطات الليبية في حماية الحدود البحرية والإقليمية.

HoM @Natalinacea signed a working arrangement with Rear Admiral Fabio Agostini, Commander of Operation @EUNAVFOR_MED Irini. In line with the EU’s integrated approach it will improve cooperation & create synergies in assisting Libyan authorities at territorial and maritime borders pic.twitter.com/ckJU8M8tMx — EUBAM Libya (@EUBAMLibya) August 7, 2021

يُشار إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا، بعثة مدنية، مُكلّفة بالمساهمة في جهود السلطات الليبية لتعطيل شبكات الجريمة المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر والإرهاب.

وكان الاتحاد الأوروبي أطلق عملية “إيريني” البحرية مارس 2020، بهدف تنفيذ قرار مجلس الأمن بفرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وجرى تفويض عملية “إيريني” التابعة للقوات البحرية للاتحاد الأوروبي في المتوسّط من قِبل الاتحاد الأوروبي بهدف المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وفقًا لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2292 (2016) و2526 (2020).

وفي مارس 2021، مدد الاتحاد الأوروبي مهمة “إيريني” لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا حتى مارس 2023، في قرار أثنى عليه مسؤولون أوروبيون، مؤكدين أن العملية تعمل بحيادية ومهنية للمساهمة في الدفع باتجاه حل الأزمة الليبية على الرغم من الصعوبات المحدقة بها.