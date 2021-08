«يوبام» و«إيريني» يُوقعان اتفاقية لمساعدة السلطات الليبية في حماية الحدود

وقعت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة الشاملة للحدود “يوبام” في ليبيا نتالينا تشيا، مع رئيس البعثة الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا “إيريني” الأميرال فابيو أغوستيني، اتفاقية لتعزيز التعاون والتنسيق بينهما لمساعدة السلطات الليبية في حماية الحدود البحرية والإقليمية.

وأوضحت بعثة “يوبام” عبر حسابها الرسمي على تويتر، اليوم الأحد، أن الهدف من الاتفاقية الجديدة في إطار الشراكة الدولية في مجال إدارة الحدود وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية ، هو مساعدة السلطات الليبية في حماية الحدود البحرية والإقليمية.

HoM @Natalinacea signed a working arrangement with Rear Admiral Fabio Agostini, Commander of Operation @EUNAVFOR_MED Irini. In line with the EU’s integrated approach it will improve cooperation & create synergies in assisting Libyan authorities at territorial and maritime borders pic.twitter.com/ckJU8M8tMx

