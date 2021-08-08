«يوبام» و«إيريني» يُوقعان اتفاقية لمساعدة السلطات الليبية في حماية الحدود

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 8 أغسطس 2021 - 16:09 | آخر تحديث: 8 أغسطس 2021 - 16:12 نُشر: الأحد، 8 أغسطس 2021 - 16:09
ليبيا
«يوبام» و«إيريني» يُوقعان اتفاقية لمساعدة السلطات الليبية في حماية الحدود
تويتر
اتفاقية لتعزيز التعاون والتنسيق لمساعدة السلطات الليبية في حماية الحدود البحرية والإقليمية

وقعت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة الشاملة للحدود “يوبام” في ليبيا نتالينا تشيا، مع رئيس البعثة الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا “إيريني” الأميرال فابيو أغوستيني، اتفاقية لتعزيز التعاون والتنسيق بينهما لمساعدة السلطات الليبية في حماية الحدود البحرية والإقليمية.

وأوضحت بعثة “يوبام” عبر حسابها الرسمي على تويتر، اليوم الأحد، أن الهدف من الاتفاقية الجديدة في إطار الشراكة الدولية في مجال إدارة الحدود وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية ، هو مساعدة السلطات الليبية في حماية الحدود البحرية والإقليمية.

يُشار إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا، بعثة مدنية، مُكلّفة بالمساهمة في جهود السلطات الليبية لتعطيل شبكات الجريمة المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر والإرهاب.

وكان الاتحاد الأوروبي أطلق عملية “إيريني” البحرية مارس  2020، بهدف تنفيذ قرار مجلس الأمن بفرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وجرى تفويض عملية “إيريني” التابعة للقوات البحرية للاتحاد الأوروبي في المتوسّط من قِبل الاتحاد الأوروبي بهدف المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وفقًا لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2292 (2016) و2526 (2020).

وفي مارس 2021، مدد الاتحاد الأوروبي مهمة “إيريني” لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا حتى مارس 2023، في قرار أثنى عليه مسؤولون أوروبيون، مؤكدين أن العملية تعمل بحيادية ومهنية للمساهمة في الدفع باتجاه حل الأزمة الليبية على الرغم من الصعوبات المحدقة بها.

آخر تحديث: 8 أغسطس 2021 - 16:12
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