يوتيوبر بريطاني شهير يعتنق الإسلام

أعلن اليوتيوبر البريطاني الشهير جاي بالفري، اعتناقه الإسلام.

وتصدر اسم اليوتيوبر جاي بالفري Jay Palfrey، قائمة محتويات الأكثر بحثًا علي محرك البحث جوجل وتريندات مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في مقطع فيديو مدته 7 دقائق ونصف، أظهر لحظة إسلامه و نطقه بالشهادة وهو داخل أحد المساجد، جالسًا أمام أحد رجال الدين الذي يقوم بتلقينه لنطق الشهادتين، ثم قام بمشاركة الفيديو عبر قناته الرسمية علي منصة الفيديوهات الشهيرة يوتيوب.

وأشار جاي بالفري في المقطع إلى أنه لم يكن ينوي الإعلان لمتابعيه عن الخطوة، لكنه أقدم على ذلك لأن كثيرين “وجدوا السلام والإلهام في رحلته بحث الإسلام”.

وأضاف: “من المهم بالنسبة لي أن أشارك الحقيقة عن الإسلام، المتمثلة بالوحدة والحب والسلام”.

وتابع: “قبل أيام، زرت جامع السليمانية في إسطنبول، وأقدمت على أكبر خطوة في رحلتي.. هذا الفيديو هو لشهادتي”.

وظهر البريطاني بالفري في الفيديو وهو يحكي رحلة البحث الطويلة التي خاضها في علم الأديان حتي يتخذ قرار اعتناق الدين الإسلامي و الإشهار بذلك عن اقتناع تام، وبدأ الفيديو من خلال نصوص مكتوبة أولها: “لم أكن انتوي مشاركة هذا الفيديو معكم”.

وعلق اليوتيوبر البريطاني بالفري، على مقطع الفيديو الذي قام بنشره قائلاً: “أنا أصبحت مسلم.. هذه هي شهادتي”، لقد كنت أمارس طرقًا عميقة للاكتشاف الروحي لسنوات عديدة، سوف أحتفظ لنفسي بـ 99% مما تعلمته، كلما اكتسبت المزيد من الخبرة من خلال السفر ومقابلة أشخاص لا يصدقون حول العالم”.

كما شكر بالفري متابعيه الذين حرصوا على تهنئته برسائل خاصة، واختتم رسالته بقوله: “منذ فترة طويلة، كنت أرغب في اتخاذ هذا القرار، وأخيرًا اتخذته هنا في تركيا، شكرًا للجميع على الدعم وعلى الرسائل المحبة طوال الطريق”.

يُشار إلى جاي بالفري هو مصور ويوتيوبر بريطاني، يعيش بمدينة ترورو البريطانية، وعمل في مجال التصوير منذ عام 2013، ثم تخصص في تصوير الأزياء بعام 2014، واتجه في السنوات الأخيرة للعمل بمنصة الفيدوهات الشهيرة “يوتيوب”، ولديه أكثر من حوالي 218 ألف متابع علي قناته الشخصية على “يوتيوب”، ويعمل سفير لإحدى المنظمات الداعمة لسوريا، وينشر عدد من الفيديوهات التي توثق مغامراته حول العالم، وإبراز موهبته في مجال التصوير، ويتابعه على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” أكثر من 32 ألف متابع، ويحب السفر ويقدم خلال قناته خبرته في البلدان التي سافرها ومغامراته فيها ومعلومات تفيد من يريد السفر لها.

ويُقال إن بالفري كان من كبار الملحدين سابقًا، وقبل إعلان إسلامه نشر كثير من الفيديوهات على قناته يتحدث فيها عن الإسلام والآذان والشهادة وعن ماذا يعتقد الناس عن الإسلام.