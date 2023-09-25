«يوتيوب» تطلق تطبيقاً جديداً لتحرير الفيديو ينافس «كاب كات» و«تك توك»

أعلنت شركة يوتيوب يوم الخميس الماضي عن إطلاق تطبيق جديد لمنشئي المحتوى، وهو “YouTube Create” والذي سيوفر مجموعة من الأدوات المجانية سهلة الاستخدام التي ستسمح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو إبداعية خاصة بهم.

ووفقا لمنصة “رقمي” صرّحت الشركة: أنها تشاورت مع 3000 من منشئي المحتوى حول تطوير التطبيق الجديد وصممته وفقًا لملاحظاتهم، وأكدت أنها ستعمل جنبًا إلى جنب مع منشئي المحتوى على يوتيوب من جميع أنحاء العالم لإضافة المزيد من الميزات وتحسين التجربة عند تحرير الفيديو.

تتضمن أدوات التطبيق خيارات الاقتصاص، والترجمات التلقائية، ووظيفة التعليق الصوتي، والمؤثرات، وإزالة أصوات الخلفية غير المرغوب فيها، والانتقالات، والموسيقى الخالية من حقوق الملكية مع تقنية ضبط الإيقاع، وإنشاء تسميات توضيحية يمكن إضافتها إلى الفيديو تلقائيًا بنقرة زر واحدة، وتصدير المنتج النهائي إلى قناة يوتيوب الخاصة بمنشئ المحتوى، والملصقات وملفات GIF والمزيد من الميزات والأدوات الأخرى.

التطبيق الآن في مرحلة تجريبية وهو متاح على نظام الاندرويد أولاً، ومتاح حاليًا لعدد مناطق محدودة من العالم، منها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإندونيسيا والهند وكوريا الجنوبية وسنغافورة، وسيصل لاحقًا لمناطق أخرى وسيكون هناك إصدار لأجهزة iOS في وقت ما من العام المقبل 2024.