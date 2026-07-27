«يوتيوب» تنهي دعم مجموعة هواتف.. كيف تعرف إذا كان جهازك متأثراً؟

بدأت شركة غوغل تنفيذ قرار جديد يؤثر على مستخدمي تطبيق “يوتيوب” حول العالم، بعدما أوقفت الدعم التقني للتطبيق على عدد من الهواتف الذكية التي تعمل بإصدارات قديمة من نظام التشغيل أندرويد.

ويشمل القرار الهواتف التي تعمل بنظام Android 6.0 Marshmallow والإصدارات الأقدم، حيث لن تحصل هذه الأجهزة على التحديثات والدعم اللازمين لتشغيل تطبيق “يوتيوب” بالشكل المعتاد، في خطوة قالت غوغل إنها تأتي ضمن خطتها لتعزيز الأمان وتشجيع المستخدمين على الانتقال إلى أنظمة تشغيل أحدث.

وأوضحت الشركة أن استمرار استخدام أنظمة التشغيل القديمة يرفع مخاطر تعرض الأجهزة للثغرات الأمنية، ما قد يمنح القراصنة فرصًا للوصول إلى بيانات المستخدمين الشخصية أو استغلال نقاط ضعف في النظام والتطبيقات.

في المقابل، أكدت غوغل استمرار دعم تطبيق “يوتيوب” على الأجهزة التي تعمل بنظام Android 7.0 Nougat والإصدارات الأحدث، ما يعني أن المستخدمين الذين يمتلكون هواتف حديثة نسبيًا سيواصلون استخدام التطبيق بشكل طبيعي مع الحصول على التحديثات الجديدة.

وبحسب تقارير تقنية، بدأ بعض المستخدمين المتأثرين بالفعل في تلقي إشعارات تطلب منهم استخدام نسخة “يوتيوب” عبر متصفح الإنترنت بدلًا من التطبيق، بعد توقف الدعم الرسمي على أجهزتهم.

ويعتبر هذا التغيير جزءًا من سياسة شركات التكنولوجيا الكبرى التي تعمل بشكل مستمر على تقليل دعم الأجهزة القديمة، بهدف التركيز على الأنظمة الحديثة التي توفر مستويات أعلى من الحماية والأداء، إضافة إلى ضمان توافق التطبيقات مع التقنيات الجديدة.

وللمستخدمين الذين يواجهون توقف تطبيق “يوتيوب” على هواتفهم، ينصح خبراء التقنية بتجربة استخدام الموقع الإلكتروني للخدمة عبر المتصفح، والتحقق من إمكانية تحديث نظام التشغيل أو التطبيق، وفي حال عدم توفر حلول، التفكير في ترقية الهاتف إلى جهاز أحدث لضمان استمرار الحصول على الدعم الأمني والتقني.

وتأتي خطوة غوغل في وقت تتزايد فيه أهمية تحديث أنظمة التشغيل، مع ارتفاع المخاطر المرتبطة بالهواتف غير المدعومة، التي تصبح أكثر عرضة للمشكلات الأمنية مع مرور الوقت.