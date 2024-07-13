«يوتيوب» يطلق ميزات جديدة.. تعرّف عليها!

بهدف مواكبة منافسيه، وجعل إنشاء مقاطع الفيديو القصيرة ومشاركتها أكثر جاذبية وسهولة في الاستخدام، أطلق موقع “يوتيوب” سلسلة من الميزات الجديدة لمنصة الفيديوهات القصيرة “شورتسShorts” الخاصة به.

ووفق ما نشرت مواقع تقنية، “من أبرز الإضافات هي “ميزة تحويل النص كلاماً بالفيديو”، حيث يتيح ذلك لمنشئي المحتوى إضافة تعليق صوتي اصطناعي إلى مقاطع الفيديو الخاصة بهم، على غرار الأصوات الآلية التي تُسمع غالباً على “تيك توك”، حيث ستساعد سهولة إضافة سرد تحويل النص إلى كلام والتسميات التوضيحية التي يتم إنشاؤها تلقائياً منشئي المحتوى على إنتاج المحتوى بشكل أكثر كفاءة وسهولة في الوصول إليه”.

ووفق المعلومات، فإن “عملية دمج هذه الميزة واضحة ومباشرة، فبعد إنشاء النص، يمكن النقر على أيقونة “إضافة صوت” الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة وتحديد الصوت الذي تريده، وحالياً، يقدم “يوتيوب” أربعة خيارات صوتية، بينما يتميز “تيك توك” بمجموعة أكثر شمولا”.

كما يقدم “يوتيوب”، وفق الميزات الجديدة التي أطلقتها، “تسميات توضيحية يتم إنشاؤها تلقائياً والتي تمكن إضافتها مباشرة إلى مقطع الفيديو، ما يلغي الحاجة إلى استخدام تطبيقات الطرف الثالث مثل تطبيق “كاب كت CapCut”، وعلى غرار ميزة إضافة نص بشكل يدوي على مقاطع “شورتس”، يمكن تخصيص هذه النصوص بخطوط وألوان مختلفة؛ مما يسمح لمنشئي المحتوى بالحفاظ على أسلوبهم الفريد”.

في السياق، “طرح موقع “يوتيوب” تأثيرات جديدة تحمل طابع “ماين كرافت Minecraft”، يتضمن خلفية شاشة خضراء مستوحاة من اللعبة الشهيرة ولعبة صغيرة تسمى “ماين كرافت رشMinecraft Rush”.

هذا ويأتي تقديم هذه الميزات الجديدة كجزء من اتجاه أوسع لمنصات الفيديو التي تتبنى وظائف مماثلة لجذب المستخدمين.