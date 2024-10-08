«يوتيوب» يقدّم ميزات جديدة طال انتظارها

بعد طول انتظار.. طرحت “يوتيوب”، ميزات جديدة تتعلق بمقاطع الفيديو، حيث توفر طرقًا جديدة للتفاعل مع المنصة.

وبحسب ما نشرت العديد من الواقع المختصة بالشأن التقني، “طرحت “يوتيوب”، تحديثًا رئيسيًا لمنصتها “Shorts”، سيسمح لصناع المحتوى بتحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى ثلاث دقائق، ما يمنحهم مزيدًا من المرونة لسرد القصص والتواصل مع جماهيرهم بطرق أعمق”.

ووفق المعلومات، “هذا التغيير، سيكون متاحًا بدءًا من 15 أكتوبر الجاري، وسيحدث تحولًا في كيفية إنشاء المستخدمين واستهلاك المحتوى على “يوتيوب Shorts””.

يذكر أن هذا “الحد الأقصى الجديد البالغ ثلاث دقائق، ميزة مطلوبة بشدة، حيث تمنح صنّاع المحتوى مزيدا من المرونة لسرد القصص والتواصل مع جماهيرهم بطرق أعمق، وفي السابق، ركز “يوتيوب Shorts” على مقاطع الفيديو السريعة والجذابة التي كانت عادةً أقل من دقيقة”.

كما “يقدم يوتيوب العديد من الميزات الجديدة لجعل إنشاء المحتوى أكثر متعة وجاذبية، وإحدى الأدوات المثيرة للاهتمام هي القدرة على استخدام القوالب، إذ تتيح هذه الميزة للمستخدمين إعادة مزج وإنشاء مقاطع الفيديو بسهولة من خلال النقر على زر “إعادة المزج” في مقطع فيديو قصير وتحديد “استخدام هذا القالب”، وهذا يجعل من السهل على المبدعين إنشاء فيديو وإضافة لمستهم الشخصية عليه”.

وبحسب المعلومات التي نقلها موقع “آرم نيوز”، “هناك تحديث آخر سيُطرح في الأشهر المقبلة وهو دمج المزيد من محتوى “يوتيوب” في الفيديوهات القصيرة، علاوة على ذلك، سيُدمج أيضًا نموذج الفيديو المتقدم من “غوغل ديب مايند Google DeepMind” في “شورتزShorts” في وقت لاحق من هذا العام، بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستخدمون من الحصول على معاينة لما يقوله الأشخاص في التعليقات مباشرة من موجز “Shorts”، ما يعزز التفاعل مع المجتمع”.