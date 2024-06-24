يورو 2024: شكوك حول مشاركة روديغر مع ألمانيا بدور الـ16 للإصابة

غادر المدافع الألماني أنطونيو روديغر الملعب وهو يعاني من الألم على ما يبدو بعد تعادل منتخب بلاده 1-1 مع سويسرا، مساء الأحد، في الجولة الأخيرة بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، المقامة حاليا بألمانيا.

وربما تتسبب الإصابة في ابتعاد روديغر عن باقي مشوار منتخب ألمانيا في البطولة، عقب صعود الفريق لدور الـ16 للمسابقة القارية، عقب تصدره ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط.

واحتفل روديغر بهدف التعادل لمنتخب ألمانيا الذي سجله زميله نيكلاس فولكروغ في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، لكنه سقط على الأرض بعد صافرة النهاية.

وقال يوليان ناغلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، لمحطة (ماغنتا تي في) التليفزيونية عقب المباراة: أنطونيو يعاني من مشاكل في فخذه. أتمنى ألا يكون الأمر خطيرا.

ولم يتم كشف النقاب عن المزيد من تفاصيل إصابة مدافع ريال مدريد الإسباني المخضرم في الوقت الحالي.

وسيكون غياب روديغر المحتمل عن مباراة المنتخب الألماني بدور الـ16 للبطولة، يوم السبت القادم، بمثابة ضربة موجعة للفريق، لاسيما بعد تأكد غياب زميله المدافع جوناثان تاه بداعي الإيقاف، عقب حصوله على بطاقة صفراء أمام سويسرا.

شدد ناغلسمان: لقد جلبنا نيكو شلوتربيك في وقت مبكر، كما أن فالدي (فالديمار أنطون) جاهز أيضا. لدينا ما يكفي من اللاعبين الأكفاء لقيادة خط الدفاع.

ولم يقم ناغلسمان بأي تغيير على القائمة الأساسية التي خاض بها منتخب ألمانيا لقاءاته الثلاثة في دور المجموعات، لكنه سيضطر لإجراء تغيير واحد على الأقل في مباراة دور الـ16 التي تجرى بمدينة دورتموند، حيث يواجه الفريق وصيف المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات انجلترا والدنمارك وسلوفينيا وصربيا.