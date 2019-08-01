الرئيسية | عربي ودولي

يوسف الشاهد يُحضر نفسه لخوض الانتخابات الرئاسية في تونس

عين ليبيا | آخر تحديث: 1 أغسطس 2019 - 11:41
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

تشكل حزب “تحيا تونس” الذي تأسس في بداية السنة، حول رئيس الحكومة، وأصبح يملك ثاني كتلة في البرلمان بعد حزب النهضة الإسلامي. [رويترز]
أعلن علي بكار، المتحدث باسم حزب رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد الأربعاء أن الأخير سيكون مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المبكرة، في 15 سبتمبر 2019.

حيث قال علي بكار أن الشاهد هو مرشح حزب تحيا تونس.

كما أضاف أن رئيس الحكومة التونسية سيتحدث بهذا الشأن بعد نهاية فترة الحداد لسبعة أيام التي أعلنت إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في 25 يوليو الحالي.

أخبار ذات صلة
المجلس العسكري السوداني: قواتنا باقية في اليمن إلى جانب السعودية والإمارات

هذا وتشكل حزب “تحيا تونس” الذي تأسس في بداية السنة، حول رئيس الحكومة، وأصبح يملك ثاني كتلة في البرلمان بعد حزب النهضة الإسلامي.

وكانت قد تراجعت شعبية الشاهد في الأشهر الأخيرة، بسبب صراعات أجنحة وصعوبات واجهت حكومته في حل مشكلتي البطالة والتضخم.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن