يوسف الشاهد يُحضر نفسه لخوض الانتخابات الرئاسية في تونس

أعلن علي بكار، المتحدث باسم حزب رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد الأربعاء أن الأخير سيكون مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المبكرة، في 15 سبتمبر 2019.

حيث قال علي بكار أن الشاهد هو مرشح حزب تحيا تونس.

كما أضاف أن رئيس الحكومة التونسية سيتحدث بهذا الشأن بعد نهاية فترة الحداد لسبعة أيام التي أعلنت إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في 25 يوليو الحالي.

هذا وتشكل حزب “تحيا تونس” الذي تأسس في بداية السنة، حول رئيس الحكومة، وأصبح يملك ثاني كتلة في البرلمان بعد حزب النهضة الإسلامي.

وكانت قد تراجعت شعبية الشاهد في الأشهر الأخيرة، بسبب صراعات أجنحة وصعوبات واجهت حكومته في حل مشكلتي البطالة والتضخم.