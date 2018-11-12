يوفنتوس على هرم الصدارة في الدوري الإيطالي لكرة القدم

هُزم ميلان أما ضيفه يوفنتوس بنتيجة 0-2، لينتزع الأخير 3 نقاط هامة أمس الأحد في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

حيث تقدم يوفنتوس بهدف سجله ماريو ماندزوكيتش، وأضاف البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني، رافعا رصيده إلى 8 أهداف ومتساوياً مع شيرو إيموبيلي وبفارق هدف خلف كريستوف بياتيك.

هذا وأهدر غونزالو هيغواين ركلة جزاء لميلان في الدقيقة 41، قبل أن يحصل على البطاقة الحمراءليكمل ميلان المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 34 نقطة وعزز صدارته للدوري، بفارق 4 نقاط أمام نابولي، في المقابل تجمد رصيد ميلان عند 21 نقطة في المركز الخامس.