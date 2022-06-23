يوليو القادم.. فتح أبواب الترشح للانتخابات المحلية في 12 بلدية

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية عن انطلاق العملية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية مبدئيا في 12 بلدية.

وذكرت اللجنة المركزية في بيان لها أنّ البلديات المستهدفة في المجموعة الأولى هي ترهونة وجنزور والأبرق ومرادة والخمس والقيقب و زويلة والعربان والجليدة و زلة والمردوم و تنيناي.

وأوضحت اللجنة المركزية أنّها تراعي إجراء الانتخابات بباقي البلديات الأخرى في المرحلة القادمة مشيرة إلى أنّ فتح باب الترشح سيكون مع يوليو القادم وفق النظام الانتخابي الجديد نظام القائمة المغلقة المطلقة.

الجدير بالذكر أنّ اللجنة المركزية كانت قد كشفت في وقت سابق عن شروعها في إطلاق حزمة من البرامج التوعوية وفتح قنوات تواصل مع المنظمات المجتمعية والمؤسسات الحكومية لضمان انطلاق العملية الانتخابية التي غابت لسنوات.