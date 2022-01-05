«يول»: وجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا يمثلان مشكلة

قالت رئيسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي مونا يول إنّ تأجيل إجراء الانتخابات لم يكن مفاجئا لعدم توفر جميع العناصر اللازمة لذلك.

وذكرت يول في تصريح لموقع العربي الجديد أنّ المجتمع الدولي كان يأمل أن تجرى الانتخابات في ليبيا في موعدها، ولكن هذا لم يحدث، داعية جميع الأطراف المحلية إلى التعاون والاتفاق حول المضي قدما بشكل ديمقراطي لكي تجرى العملية الانتخابية.

وتابعت يول أنّ مجلس الأمن سيناقش في اجتماع له حول ليبيا هذا الشهر، مسألة تجديد لبعثة الأمم المتحدة إضافة إلى مسائل أخرى.

وذكرت يول أنّ التدخل الأجنبي ووجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا يمثلان مشكلة وتحديا أمام التوصل إلى حل، مشيرة إلى أنّ رغبة الليبيين هي مغادرة المرتزقة.