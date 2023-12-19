يوم آخر حزين في غزة.. الحرب تحصد المزيد من الضحايا

في يوم آخر حزين ضمن عداد الأيام، في هذه البقعة المنكوبة من الHvض، قتل عشرات الفلسطينيين و جرح آخرون ، وفر الآلاف بحثا عن مكان آمن، في وقت تواصل فيه الدبلوماسية العربية و الدولية انشغالها بالبحث عن إبرة الحل في كومة الأزمات التي تعاني منها المنطقة، فلا هي تجد حلا ، و لا هي توقف حربا، رغم كل التصريحات المناهضة للحرب.

في هذه اليوم الآخر، و الذي يحمل الرقم 74 من الحرب، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه دون توقف لمنازل في مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى إلى لمقتل و إصابة العشرات.

كما استهدف القصف ومنازل في رفح جنوب القطاع، ما أسفر عن مقتل 30 فلسطينياً بينهم صحفي ليرتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ بدء العدوان إلى 97 صحفياً.

وقصف الطيران الإسرائيلي منازل في مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين، فيما قصفت مدفعيته مخيم المغازي وسط القطاع ومناطق متفرقة في خان يونس جنوبه، ما أدى إلى لمقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.

وخلال هذه الحرب الممتدة قتل 19453 فلسطينياً وأصيب 52286 معظمهم أطفال ونساء ومازال المئات عالقون تحت الأنقاض، بينما فر أكثر من 80 بالمئة من سكان القطاع باتجاه أقصى الجنوب هربا من القصف .