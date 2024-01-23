يوم آخر من الحرب على غزة.. ولا مؤشرات على وقف قريب للقتال

لا مؤشرات جدية على وقف قريب لإطلاق النار في قطاع غزة في اليوم التاسع بعد المئة للحرب التي تواصل حصد المزيد من الضحايا، ولا يبدو أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس قد توصل إلى جديد، رغم الترويج لخطة سيتم توزيعها للحوار.

وفي وقت تقول فيه قطر إنها تواصل جهود الوساطة، و يؤكد برنامج الغذاء العالمي أنه من الصعب الوصول إلى مناطق في شمال القطاع تشهد مجاعة، في هذا الوقت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين اليوم جراء تواصل القصف الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن الطيران الإسرائيلي قصف خلال الساعات الماضية خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب القطاع ومنازل في بيت لاهيا شماله، ما أدى لمقتل وإصابة العشرات، كما قتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال غرب خان يونس.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بكثافة محيط مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، فيما قصفت زوارقه الحربية الشريط الساحلي لغزة وشمالي القطاع.

وارتفع عدد ضحايا القصف على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 25490 قتيلا و63354 جريحاً.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم: إن الجيش الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية عدة مجازر في القطاع راح ضحيتها 195 قتيلا ً و354 جريحاً ، فيما ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأوضحت الوزارة أن الجيش الإسرائيلي يواصل قصف محيط مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل في خان يونس جنوب القطاع، وأن المباني تتعرض للشظايا ما يعرض حياة المرضى والطواقم الطبية والنازحين للخطر، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحمايتهما وتسهيل حركة سيارات الإسعاف منهما وإليهما.

كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع إصابات بين النازحين جراء قصف مركزه في خان يونس، مشيراً إلى أن مئات النازحين يحاولون الهرب من المركز ومن مستشفى الأمل جراء تواصل القصف. ــ