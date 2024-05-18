يوم آخر من الحرب في غزة ..قتلى وجرحى والمفاوضات متوقفة

في اليوم الـ225 من الحرب في قطاع غزة، تواصلت المعارك في محاور عدة من القطاع، لا سيما في مخيم جباليا شمالا وشرق رفح جنوبي القطاع، وسط استمرار القصف الكثيف.

وتحدثت مصادر إعلامية عن مقتل ثلاثة فلسطينيين، وإصابة آخرين فجر اليوم، جراء القصف الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن الطيران قصف منزلاً وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة ما أدى إلى مقتل فلسطينيين اثنين، كما قتل فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف الطيران منزلاً في مخيم جباليا شمال القطاع.

وقالت سرايا القدس في بيان أنها فجرت عبوة من نوع “برق” في دبابة ميركافا إسرائيلية في محور التقدم شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والذي يشهد اشتباكات ضارية منذ أيام.

كتائب القسام أعلنت أنها أجهزت على 15 جنديا إسرائيليا بعد اقتحام مجموعة من مقاتليها لمنزل تحصن فيه عدد كبير من الجنود واشتبكوا معهم من مسافة الصفر بالرشاشات والقنابل اليدوية، وبعدها فجروا عبوة مضادة للأفراد في منطقة حي التنور شرق مدينة رفح جنوبي القطاع.

بدورها ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية إن شابا أصيب إثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الناقورة جنوبي لبنان، مشيرة إلى أن الطيران الإسرائيلي أغار الليلة الماضية 3 مرات على بلدة الخيام جنوبي البلاد.

سياسيا نقل موقع “أكسيوس” عن مصدرين قولهما إن بريت ماكغورك كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط التقى الاسبوع الماضي بالدوحة- رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث استئناف مفاوضات التبادل غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قالت إن هذه المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وإن هناك محاولات من الوسطاء لاستئنافها، وفق تعبيرها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس ارتفاع عدد ضحايا القصف المتواصل منذ السابع من أكتوبر على قطاع غزة إلى 35303 قتيلا و79261 جريحاً، بينما لا يزال عشرات الضحايا تحت الركام وفى الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.