يوم ثقيل بالأحداث.. قتلى وجرحى بحوادث قطارات

اشتعلت الأحداث حول العالم اليوم بتقلبات مأساوية وتقنية وتاريخية، شملت حوادث مأساوية وكوارث طبيعية، إضافة إلى قرارات تاريخية وأمنية. تصادم قطاران قرب ماتشو بيتشو في بيرو أودى بحياة سائق وأصاب 40 شخصًا، فيما خرج قطار عن سكته في كنتاكي، مسبّبًا تسرب مواد كيميائية وحريقًا دون تسجيل إصابات. ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات مقاطعة لاسن في ولاية كاليفورنيا، بينما أعلنت الدنمارك إنهاء البريد العام بعد 400 عام، لتصبح أول دولة تتوقف عن الرسائل الورقية. على الصعيد المحلي، أغلق الأمن المصري قاعة أفراح “كروان مشاكل” بعد أعمال شغب وتحريض.

تصادم قطارين قرب ماتشو بيتشو في بيرو يقتل سائقًا ويصيب 40 شخصًا

لقي سائق قطار حتفه وأصيب 40 شخصًا، يوم الثلاثاء، إثر تصادم قطارين من الأمام على المسار المؤدي إلى قلعة ماتشو بيتشو في بيرو، أحد أبرز المواقع السياحية في البلاد والذي يستقطب أكثر من مليون زائر سنويًا، وفق ما أفادت وكالة رويترز.

وتحقق الشرطة البيروفية في ملابسات الحادث الذي وقع بين قطارين تشغلهما شركتا إنكا ريل وبيرو ريل، اللتان تنقلان السياح إلى الموقع التاريخي بشكل أساسي.

وأوضح مسؤول في قطاع الصحة أن نحو 20 من المصابين حالتهم خطيرة نسبيًا، بينما يشمل المصابون عددًا من السياح الأجانب.

وتواصل السلطات المحلية تقديم الرعاية الطبية للمصابين وإجراءات التحقيق لتحديد أسباب التصادم وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، مع التركيز على سلامة المسارات السياحية الحيوية.

خروج قطار عن سكته في كنتاكي يؤدي إلى تسرب مواد كيميائية وحريق دون إصابات

خرج قطار ينقل مواد كيميائية قابلة للاحتراق عن سكته في مقاطعة تود بولاية كنتاكي الأمريكية، بالقرب من مدينة ترينتون، صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي، مما أدى إلى تسرب المواد وحدوث حريق، وفق وسائل إعلام أمريكية.

وأوضحت المصادر أن القطار تابع لشركة CSX ومكوّن من 31 عربة، وأسفر خروج القطار عن القضبان عن تسرب مادة الكبريت المنصهر، ما أدى إلى اندلاع حريق تمكنت فرق الطوارئ من السيطرة عليه وإخماده بعد عدة ساعات.

وأصدرت السلطات المحلية تحذيرًا للسكان بعدم الاقتراب من مكان الحادث، قبل أن يُرفع التحذير بعد السيطرة على الوضع، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية.

ولا تزال الفرق المختصة تعمل في موقع الحادث لمعالجة تبعات الحادث وتنظيف السكك الحديدية وضمان سلامة المنطقة المحيطة.

زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب مقاطعة لاسن بولاية كاليفورنيا

سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلزالًا بلغت قوته 5.3 درجات قرب مدينة سوزانفيل في مقاطعة لاسن بولاية كاليفورنيا مساء الثلاثاء.

وأوضح التقرير أن الزلزال وقع عند الساعة 9:49 مساءً بالتوقيت المحلي، وحدد مركزه على بعد نحو 9.9 أميال شمال شرق مدينة سوزانفيل، وعلى عمق بلغ 5.6 أميال.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية ناجمة عن الزلزال، فيما يواصل المسؤولون المحليون متابعة الوضع والتأكد من سلامة المناطق المحيطة.

الدنمارك تُنهِي البريد العام بعد 400 عام وتصبح أول دولة تتوقف عن الرسائل الورقية

أنهت شركة البريد الدنماركية الحكومية “بوست نورد” خدمة البريد العام بعد مسيرة استمرت أربعة قرون، مع توصيل آخر رسالة يوم الثلاثاء، لتصبح الدنمارك أول دولة في العالم تتوقف عن البريد الورقي بشكل كامل.

وجاء القرار نتيجة انخفاض حجم الرسائل الورقية بنسبة تزيد على 90% منذ عام 2000، مع تحول المواطنين إلى البريد الإلكتروني والرسائل النصية ومكالمات الفيديو. ومنذ يونيو الماضي، بدأت “بوست نورد” بإزالة 1500 صندوق بريد في أنحاء البلاد وبيعها لصالح الأعمال الخيرية، وسط إقبال كبير من المواطنين.

وستجمع الرسائل المستقبلية في أكشاك داخل المتاجر لتوصيلها عبر شركة DAO الخاصة، بينما تستمر “بوست نورد” في توصيل الطرود الإلكترونية تزامنًا مع ازدهار التجارة عبر الإنترنت. وأكد أندرياس بريثفاد، المتحدث باسم “بوست نورد”، أن الاستخدام المكثف للتكنولوجيا جعل البريد الورقي أقل ضرورة، في حين تتفوق التجارة الإلكترونية على الرسائل التقليدية.

ورغم ذلك، تواجه الفئات الأقل استخدامًا للتقنيات الرقمية، لا سيما كبار السن، صعوبة في الوصول إلى البريد. وأوضحت مارلين ريشوي كوردس من جمعية “دين إيج” أن الاعتماد على الهاتف والإنترنت لا يعكس واقع جميع المستخدمين.

ويُعد البريد الورقي ذا قيمة تاريخية ووجدانية يصعب للتقنيات الحديثة مجاراتها، إذ يمثل ذكريات وحنينًا لا تنساه الأجيال. ويُذكر أن المبنى التاريخي للبريد المركزي في كوبنهاغن، الذي افتتح عام 1912، أصبح اليوم فندقًا فاخرًا، شاهداً على حقبة ربطت الدنماركيين برسائلهم وطرودهم لأكثر من قرن.

الأمن المصري يغلق قاعة أفراح “كروان مشاكل” بعد أعمال شغب وتحريض

أغلقت الأجهزة الأمنية المصرية قاعة أفراح “كروان مشاكل” في شبرا الخيمة، وضبطت المتورطين في أعمال التحرش وإشعال النيران خلال حفل زفاف صانع المحتوى المثير للجدل المعروف باسم “كروان مشاكل”.

وتدخلت قوات الأمن بعد تحول الحفل إلى ساحة للفوضى والمشاجرات، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تدافعًا شديدًا للحاضرين أمام القاعة، ما أدى إلى تحطم أجزاء من القاعة وحدوث تلفيات جسيمة بالمحتويات، إضافة إلى اندلاع حريق بسيارة مملوكة لشقيق العريس نتيجة إشعال أحد أصدقاء العريس ألعابًا نارية داخلها.

وأفادت التحقيقات بأن الزحام الكبير نتج عن رغبة المواطنين في التقاط صور تذكارية مع صانع المحتوى، بينما رصدت الأجهزة حالات تحرش بالفتيات، ما استدعى تدخل المباحث الجنائية، التي ألقت القبض على 12 شخصًا متورطًا في أعمال الشغب والتحرش وتخريب الممتلكات.

وعلى الصعيد الإداري، أظهرت التحريات أن القاعة تُدار بدون تراخيص رسمية، ما دفع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لتنفيذ قرار الغلق والتشميع، وإحالة ملاك القاعة الأربعة إلى النيابة العامة للتحقيق في كافة الوقائع المنسوبة إليهم.