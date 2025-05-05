يوم حافل بالأحداث في عدّة دول.. العالم على صفيح ساخن

كأنّ العالم قد ضغط على زر الطوارئ، فمن وديان الأردن التي ابتلعت أمّاً وطفلها تحت وطأة السيول، إلى أعماق منجم في بيرو حيث قُتل حراس الأمن بدم بارد، مروراً بخطط إرهابية أُحبطت في قلب البرازيل، وحرائق وزلازل وأزمات تتابع بلا هوادة… يوم آخر يسجّل حضوره في دفتر الفواجع والغرائب، وفيما تهتز الأرض جنوب المكسيك دون أن تُسفك قطرة دم، تتصاعد سحب الدخان من منتجع لبناني احترق عن آخره، بينما تواصل مصر حربها ضد “إمبراطورية السموم”، وتُسقط شبكة الحشيش الاصطناعي الأكبر في تاريخها، أما في روسيا، فتتراوح الأخبار بين حصان هارب يربك حركة المرور، وهجوم دموي على رجال الأمن في داغستان، يُعيد فتح ملف الإرهاب على مصراعيه.

مصرع سائحة بلجيكية وطفلها جراء السيول جنوب الأردن

أعلنت السلطات الأردنية العثور على جثتي سائحة بلجيكية وطفلها بعد أن جرفتهما السيول خلال رحلة مغامرات في وادي النخيل بلواء الشوبك، نُظّمت دون وجود دليل سياحي محلي.

وأوضح الناطق باسم الأمن العام أن فرق الإنقاذ واجهت تضاريس وعرة وظروفاً جوية صعبة، فيما أكد محافظ معان أن الرحلة ضمت 18 سائحاً، بينهم 14 من الجنسية التشيكية تم إنقاذهم، و4 بلجيكيين فُقدوا، بينهم الأم وأبناؤها الثلاثة.

وتم العثور على طفلين بحالة جيدة، بينما نُقلت جثتا الأم وأحد أطفالها إلى مستشفى الملكة رانيا، وتم إبلاغ السفارة البلجيكية، ودعت السلطات إلى تنظيم هذا النوع من الرحلات عبر مكاتب مرخصة وبمرافقة أدلاء محليين، خصوصاً في ظل الأحوال الجوية المتقلبة.

وكانت أجلت السلطات الأردنية، الأحد، نحو 1800 سائح من مدينة البتراء الأثرية بعد أن حاصرتهم السيول نتيجة الأمطار الغزيرة.

وقال مسؤول في سلطة إقليم البترا إن عملية الإجلاء تمت بالتنسيق مع الدفاع المدني دون تسجيل إصابات، مؤكداً وقف بيع التذاكر حفاظاً على سلامة الزوار.

وبثّت إدارة الأرصاد الجوية مشاهد لسيول غزيرة تداهم الموقع الأثري، بينما تجمّع السياح قرب “الخزنة” بانتظار إنقاذهم.

ويعكس هذا الحادث تزايد الظواهر الجوية المتطرفة في الأردن نتيجة التغير المناخي.

إحباط محاولة تهريب مخدرات من سوريا إلى الأردن

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات من الأراضي السورية عبر الحدود الشمالية الشرقية.

وذكرت القيادة العامة أن المهربين فروا إلى داخل العمق السوري بعد الاشتباك مع قوات حرس الحدود، وتم ضبط المواد المخدرة وتحويلها للجهات المختصة.

وأكدت السلطات استمرار الجهود لمكافحة التسلل والتهريب بكافة أشكاله.

جريمة دامية في بيرو.. العثور على جثث 13 موظف أمن مختطفين

أعلنت شركة تعدين خاصة في بيرو، العثور على جثث 13 من حراس الأمن التابعين لها بعد أسبوع من اختطافهم على يد جماعة مسلحة مرتبطة بتعدين الذهب غير المشروع.

ووقع الحادث في منجم “لا بوديروسا” بمدينة باتاز، ولم تصدر السلطات البيروفية تعليقًا رسميًا حتى الآن.

وأوضحت الشركة أن الهجوم يأتي في سياق سلسلة هجمات سابقة على المنجم، تعكس تصاعد العنف في قطاع التعدين غير القانوني.

مصرع طالبة في جامعة الزقازيق بعد سقوط غامض من الطابق الخامس

لقيت الطالبة روان ناصر، بالفرقة الرابعة في كلية العلوم بجامعة الزقازيق، مصرعها إثر سقوطها المفاجئ من الطابق الخامس داخل مبنى الكلية، وتم نقلها إلى مستشفى صيدناوي الجامعي لكنها توفيت متأثرة بإصابتها.

وباشرت أجهزة الأمن التحقيق، واستجوبت شهود العيان وتحفظت على كاميرات المراقبة، ونعت الجامعة الطالبة في بيان رسمي، معربة عن بالغ حزنها ومواساتها لأسرتها، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.

مصر تُسقط “إمبراطورية الحشيش الاصطناعي”.. ضبط 10 متهمين جدد ومخدرات بـ1.5 مليار جنيه

واصلت وزارة الداخلية المصرية حملتها المكثفة لتفكيك أخطر تشكيل عصابي متخصص في جلب وترويج الحشيش الاصطناعي، حيث أعلنت اليوم عن ضبط 10 متهمين جدد بحوزتهم كميات ضخمة من المخدرات وأموال طائلة.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع جهات أمنية معنية، نجحت في تحديد وضبط العناصر المتبقية من الشبكة الإجرامية التي أدخلت المخدر إلى البلاد من الخارج.

وأسفرت العملية عن ضبط 103 كيلوغرامات من الحشيش الاصطناعي، وسيارة استخدمت في النشاط الإجرامي، إلى جانب مبالغ مالية قدرت بـ208 ملايين جنيه، تمثل عائدات تجارة المخدرات، وبذلك ترتفع القيمة الإجمالية للمواد المخدرة المضبوطة في هذه القضية إلى نحو مليار و491 مليون جنيه مصري، وفقاً للبيان الرسمي، وسط إشادة من جهات أمنية بمستوى التنسيق والاستخبارات الذي مكّن من تفكيك هذه الشبكة الكبرى.

وبحسب الدستور المصرية، أكدت الوزارة استمرار عمليات التتبع لضبط كل من تورّط في التشكيل العصابي، مشددة على أن مكافحة المخدرات تظل أولوية قصوى لحماية المجتمع المصري من أخطار السموم الاصطناعية.

الشرطة البرازيلية تحبط هجومًا إرهابيًا على حفل ليدي غاغا

أحبطت الشرطة في ريو دي جانيرو مؤامرة إرهابية استهدفت حفلًا للمغنية الأمريكية ليدي غاغا على شاطئ كوباكابانا، حضره أكثر من مليوني شخص.

وكشفت التحقيقات أن المخطط كان يقوده رجل ومراهق جنّدا قاصرين لتنفيذ الهجوم باستخدام متفجرات محلية وزجاجات مولوتوف، وأُلقي القبض على المتورطين الذين ينتمون إلى جماعة تروّج لخطاب الكراهية وتحرض على التطرف بين المراهقين.

ارتفاع عدد ضحايا حريق بمبنى سكني في موسكو إلى ثلاثة قتلى وفتح تحقيق جنائي

ارتفع عدد ضحايا الحريق الذي اندلع مساء الأحد، في مبنى سكني بجنوب غرب موسكو إلى ثلاثة أشخاص، وفق ما أفادت به مصادر في أجهزة إنفاذ القانون الروسية اليوم الإثنين.

وقالت وكالة “نوفوستي” نقلاً عن مصدر أمني إن “فرق الإطفاء عثرت على جثث ثلاثة أشخاص بعد إخماد الحريق”، الذي اندلع في شقتين من المبنى الواقع بمنطقة موسكوفية، ما أدى إلى انهيار السقف بين الطابقين الثامن والتاسع.

وقد تم إجلاء سكان المبنى إلى مراكز إيواء مؤقتة، فيما تم احتواء الحريق بالكامل قرابة الساعة الحادية عشرة مساء. وتشير المعلومات الأولية إلى إصابة أكثر من عشرة أشخاص، بينهم أطفال.

وكشفت مصادر أمنية أن الحريق اندلع في شقة مستأجرة، لم يكن قاطنها متواجداً لحظة الحادث. وفيما تتواصل أعمال التحقيق لتحديد السبب الدقيق للحريق، رجحت التحقيقات الأولية أن يكون الحادث ناجماً عن انفجار غاز.

وأعلنت الإدارة الرئيسية للتحقيقات في موسكو عن فتح تحقيق جنائي للوقوف على ملابسات الحادث.

حصان هارب يتسبب بحادث مروري في خاباروفسك

أثار حصان من نوع “أورلوف” يُدعى “الساحر” موجة من الدهشة والاستغراب بعد فراره من مالكه في أحد شوارع مدينة خاباروفسك الروسية، متسببًا في وقوع حادث مروري، وثّقت مشاهده في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُظهر الفيديو الحصان وهو يركض بين السيارات وسط ذهول المارة، قبل أن تتمكن الشرطة الروسية من الإمساك به وإعادته إلى صاحبه، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأكدت السلطات أن الحصان لم يُظهر سلوكًا عنيفًا، وتمت السيطرة عليه بسرعة، بينما فتحت الشرطة تحقيقًا في ملابسات هروبه.

داغستان.. مقتل 3 من شرطة المرور بهجوم مسلح وفرار المنفذين بسيارة الشرطة

قُتل ثلاثة من عناصر شرطة المرور في مدينة محج قلعة بجمهورية داغستان الروسية، اليوم الاثنين، جراء هجوم مسلح نفذه مجهولون فتحوا النار على دورية أمنية.

وذكرت وزارة الداخلية أن المهاجمين سرقوا سيارة الشرطة ولاذوا بالفرار، قبل أن تتمكن قوات الأمن لاحقاً من القضاء على اثنين منهم، وسط تقديرات بمشاركة 4 مسلحين في الهجوم.

وأُصيبت طفلة جراء تبادل إطلاق النار، وتم نقلها إلى المستشفى مع عدد من الجرحى، فيما تتواصل العملية الأمنية لتعقّب باقي المتورطين.

حريق مدمر يلتهم منتجعًا سياحيًا في طرابلس اللبنانية

شهدت مدينة طرابلس شمالي لبنان، مساء الأحد، حادثًا مأساويًا تمثل في اندلاع حريق هائل داخل منتجع “ناجي بيتش” السياحي الواقع على طريق البحصاص.

وامتدت ألسنة اللهب بسرعة كبيرة، ما أدى إلى تدمير مساحات واسعة من المنتجع، بالإضافة إلى احتراق عدد من السيارات المتوقفة في محيطه.

وتسبب الحريق بحالة من الهلع بين السكان، في ظل تصاعد كثيف للدخان وانتشاره في المنطقة، فيما لم تُعلن السلطات حتى الآن عن وقوع إصابات بشرية.

وفاة نجل رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي

توفي حمزة إياد علاوي، نجل رئيس الوزراء العراقي الأسبق، في مستشفى ابن سينا ببغداد.

ولم تُعلن الأسباب رسمياً، بينما نعى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الفقيد، معرباً عن مواساته لعائلة علاوي.

وأُعلن أن مجلس العزاء سيُقام في جامع بنية وسط بغداد على مدى يومين.

الشرطة السعودية تضبط مروجي مخدرات في جدة وتُحبط تهريب كميات ضخمة

ألقت السلطات السعودية القبض على مقيمين مصريين في جدة لترويجهما مادة الحشيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

وفي عمليات منفصلة، أُحبطت محاولة تهريب 80 كجم من القات و14,070 قرصًا من الإمفيتامين في منطقتي عسير وتبوك، وجرى تسليم المضبوطات للجهات المختصة.

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جنوب المكسيك دون تسجيل خسائر

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الاثنين، منطقة جنوب غرب مدينة أكالا بولاية تشياباس المكسيكية، بحسب ما أعلنته هيئة رصد الزلازل الوطنية.

ووقع الزلزال في تمام الساعة 02:28 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 269 كيلومتراً، دون أن تُسجّل أي خسائر بشرية أو مادية حتى الآن، وفق البيانات الأولية.

وتتابع السلطات المحلية الوضع، بينما لم تُصدر تحذيرات من تسونامي.