يوم حافل بالأحداث في مصر وأوروبا وأمريكا

في مشهد إخباري متنوع يجمع بين السياسة والجرائم والحوادث حول العالم، برزت تطورات لافتة أثارت جدلاً واسعاً وتفاعلاً إعلامياً كبيراً، من سخرية الإعلامي باسم يوسف بعد إدراجه في قائمة إسرائيلية وإعلانه لجولته الكوميدية، مروراً بحادث مروري مروع في الجيزة وعمليات أمنية دامية ضد تجار مخدرات في مصر، وصولاً إلى إجراءات مثيرة للجدل داخل مستشفى الحسين عقب حادثة اختطاف رضيعة، تتصاعد الأحداث في سياق داخلي متوتر، وعلى الصعيد الدولي، شهدت إيطاليا عملية سطو جريئة على بنك تخللتها احتجاز رهائن وهروب عبر نفق، بينما سجلت الولايات المتحدة حادث حريق على متن حاملة طائرات خلال أعمال صيانة، وفي ألمانيا فتح تحقيق معقد بعد وفاة ثلاثة عمال نتيجة اشتباه بتسرب غازات سامة داخل مصنع.

باسم يوسف يعلق بسخرية على إدراجه ضمن قائمة إسرائيلية ويعلن مواعيد عروضه

سخر الإعلامي المصري باسم يوسف من إدراجه ضمن قائمة وُصفت بأنها “سوداء” أصدرتها وزارة الإعلام والشتات الإسرائيلية، والتي ضمت عدداً من الشخصيات الإعلامية والحقوقية حول العالم.

وقال يوسف، بطريقة ساخرة، معلقاً على إدراجه في القائمة، إن اسمه يبدو وكأنه في “قائمة العشرة الأوائل”، مشيراً إلى أنه استغل الموقف للترويج لعروضه الكوميدية القادمة، قائلاً ما معناه إن الحضور مدعوون لمشاهدته قبل “أن يُستبعد”، في إشارة تهكمية إلى القائمة.

كما نشر يوسف مواعيد جولته الفنية التي تشمل عدداً من المدن مثل دالاس، هيوستن، برلين، فيينا، لندن، باريس وإسطنبول، مؤكداً أن العروض ستكون باللغة الإنجليزية ومتاحة عبر موقعه الرسمي.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن وزارة الإعلام والشتات الإسرائيلية كانت قد نشرت قائمة تضم 10 شخصيات إعلامية وحقوقية، وصفتهم بأنهم من الأكثر تأثيراً في ما اعتبرته “خطاباً معادياً لإسرائيل والصهيونية”، ومن بينهم باسم يوسف إلى جانب شخصيات دولية أخرى مثل غريتا تونبرغ وتاكر كارلسون.

ويأتي إدراج يوسف في سياق الجدل المستمر حول مواقفه وتصريحاته الإعلامية ذات الانتشار الواسع.

حادث مروع في الهرم.. “تريلا” تدهس سيارات وتفتح تحقيقًا عاجلًا في الجيزة

باشرت النيابة المختصة في مصر تحقيقاتها في حادث مروري مروع شهدته منطقة الهرم بمحافظة الجيزة فجر الجمعة، بعدما تسببت شاحنة نقل ثقيل “تريلا” في دهس عدد من السيارات الملاكي، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وأسفر الحادث عن وقوع إصابات بين المواطنين إلى جانب خسائر مادية كبيرة في المركبات، وسط حالة من الاستنفار الأمني والإسعافي في موقع الحادث.

وبحسب المعلومات، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع تصادم ووجود مصابين في نطاق الهرم، لتتحرك على الفور قوات الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف إلى الموقع.

وفرضت السلطات طوقًا أمنيًا في محيط الحادث لتأمين المنطقة ومنع التكدس، بينما جرى نقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقامت أوناش المرور برفع حطام السيارات المتضررة من الطريق، ما ساهم في إعادة تسيير الحركة المرورية بعد حالة من الارتباك التي شهدها الموقع.

وفي إطار التحقيقات، قررت النيابة التحفظ على سائق الشاحنة، مع إخضاعه للاستجواب، كما طلبت تفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، إلى جانب الاستماع لشهادات شهود العيان، بهدف كشف ملابسات الواقعة وأسبابها.

وتم تحرير محضر بالحادث، فيما تتواصل التحقيقات لكشف تفاصيل ما جرى وتحديد المسؤوليات.

مصر.. مقتل 9 من أخطر تجار المخدرات في مواجهة أمنية بالشرقية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل 9 عناصر إجرامية وصفتهم بأنهم من أخطر تجار المخدرات في البلاد، خلال مداهمة أمنية استهدفت تشكيلًا عصابيًا شديد الخطورة بمحافظة الشرقية.

وقالت الوزارة إن المعلومات والتحريات أكدت تورط المتهمين في الاتجار بالمواد المخدرة وارتكاب جرائم جنائية سابقة تشمل القتل والسرقة بالإكراه والخطف، مع اتخاذهم أحد المواقع بدائرة مركز شرطة منيا القمح وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وأضاف البيان أنه عقب تقنين الإجراءات، تمت مداهمة الموقع بمشاركة قوات الأمن المركزي، حيث بادر المتهمون بإطلاق النار تجاه القوات، ما أدى إلى التعامل معهم ومقتلهم.

وأسفرت العملية عن ضبط نحو 140 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة، بالإضافة إلى 10 قطع سلاح ناري، وتقدّر قيمتها السوقية بنحو 18 مليون جنيه مصري، بحسب ما أعلنته الوزارة.

مصر.. إجراءات جديدة في مستشفى الحسين بعد حادثة اختطاف رضيعة أثارت الجدل

أعلنت إدارة مستشفى الحسين الجامعي في مصر اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة تتعلق بدخول المنتقبات، مع تخصيص غرفة للفحص الأمني، وذلك عقب إعادة رضيعة كانت قد اختُطفت من داخل المستشفى وأثارت الواقعة جدلاً واسعاً في البلاد.

وجاءت هذه الخطوة بعد حادثة اختطاف هزّت الرأي العام، حيث استغلت سيدة منتقبة لحظة وجود أم مع طفلتها داخل المستشفى، وعرضت مساعدتها لتهدئة الرضيعة، قبل أن تقوم بالفرار بها وفق ما ورد في التحقيقات.

وطالب شيخ الأزهر بضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية داخل أقسام النساء والتوليد، بما في ذلك وجود عناصر أمن نسائية، لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.

وتواصل النيابة العامة التحقيق في ملابسات الواقعة، بينما أعيدت الطفلة إلى أسرتها وسط تفاعل واسع في الشارع المصري.

إيطاليا.. لصوص يقتحمون بنكاً في نابولي ويحتجزون رهائن ثم يفرّون عبر نفق

أفادت الشرطة الإيطالية بأن مجموعة من اللصوص المسلحين اقتحمت أحد البنوك في وسط مدينة نابولي، واحتجزت نحو 25 شخصاً كرهائن لمدة تقارب الساعتين، قبل أن تتمكن من الفرار بعد تنفيذ عملية سرقة واسعة النطاق.

وبحسب التحقيقات الأولية، فقد شارك في العملية ثلاثة ملثمين على الأقل، حيث قاموا بتقييد العاملين والعملاء داخل البنك ونقلهم إلى غرفة جانبية تحت تهديد السلاح، بينما استولوا على محتويات صناديق ودائع آمنة.

وتم إبلاغ الشرطة بعد ملاحظة تحركات مريبة داخل الفرع، لتطوّق قوات الطوارئ المنطقة سريعاً وتبدأ عملية إجلاء تدريجية للرهائن دون تسجيل إصابات.

وعند اقتحام القوات الخاصة للبنك، كان المهاجمون قد فروا بالفعل، ويُرجح أنهم استخدموا نفقاً تحت الأرض يُعتقد أنه مرتبط بشبكة الصرف الصحي، في مشهد وصفته وسائل إعلام إيطالية بأنه يشبه أحداث الأفلام السينمائية.

وتشير تقديرات أولية إلى أن قيمة المسروقات قد تبدأ من نحو نصف مليون يورو، مع احتمال ارتفاعها إلى عدة أضعاف، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد هوية الجناة وظروف تنفيذ العملية.

إصابة 3 بحارة إثر حريق على متن حاملة طائرات أميركية في فيرجينيا

أفادت تقارير إعلامية بأن حريقاً اندلع على متن حاملة الطائرات الأميركية “يو إس إس دوايت آيزنهاور” أثناء خضوعها لأعمال صيانة في حوض بناء السفن البحري بولاية فيرجينيا، ما أسفر عن إصابة ثلاثة بحارة بجروح طفيفة.

وبحسب موقع USNI News، وقع الحريق خلال الأسبوع الجاري في منشأة الصيانة التابعة للبحرية الأميركية في نورفولك بمدينة بورتسموث، حيث تمكن طاقم السفينة وعمال الحوض من السيطرة عليه وإخماده سريعاً.

وأوضح متحدث باسم البحرية أن الحريق كان محدوداً، وتمت معالجته فوراً دون تسجيل أضرار كبيرة، مشيراً إلى أن المصابين تلقوا العلاج الطبي على متن السفينة وعادوا إلى الخدمة.

وتخضع الحاملة “آيزنهاور” لعملية صيانة طويلة منذ وصولها إلى الحوض في يناير 2025، ضمن أعمال تشمل أنظمة الدفع والقتال ودعم الطيران، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان الحادث سيؤثر على جدول الصيانة المقرر.

لغز قاتل في ألمانيا.. غازات سامة تودي بحياة 3 عمال داخل مصنع

فتحت الشرطة الجنائية في ألمانيا تحقيقًا موسعًا لكشف ملابسات حادث عمل مميت داخل مصنع للجلود ومدبغة فرو في مدينة رونكل بولاية هيسن، بعد وفاة ثلاثة عمال في ظروف غامضة يُشتبه بارتباطها بتسرّب غازات سامة، وفق ما أفادت به وكالة “أسوشيتد برس”.

وأوضحت رئاسة الشرطة في غرب هيسن أن التحقيقات تتركز حاليًا على تحديد السبب الدقيق للوفيات، مع توجيه الاهتمام نحو المواد الكيميائية الموجودة داخل حفرة في موقع الحادث، والتي تخضع للفحص والتحليل من قبل مختصين.

ووقع الحادث بعد ظهر الخميس، حيث لقي ثلاثة عمال مصرعهم، بينما أُصيب رجلان آخران بجروح خطيرة نُقلا على إثرها إلى المستشفى بواسطة مروحية إنقاذ، وسط تقارير تشير إلى أن حالتهما حرجة وتهدد حياتهما.

وشارك نحو 150 عنصرًا من الشرطة وقوات الإطفاء وأجهزة الحماية في عمليات الإنقاذ التي استمرت لساعات، في محاولة لاحتواء الموقف وانتشال الضحايا.

وبحسب وزير داخلية ولاية هيسن رومان بوزيك، ترجّح السلطات أن غاز أول أكسيد الكربون تشكّل داخل حفرة في المدبغة، ما أدى إلى وقوع الحادث، مشيرًا إلى أن العمال نزلوا إلى الحفرة تباعًا قبل أن يتعرضوا للاختناق.

وتم العثور على الضحايا داخل حوض مخصص لتجميع وتنقية المواد في المنشأة، بعد أن اكتشفهم أحد موظفي الشركة، فيما لا يزال نوع المواد الكيميائية التي تعرضوا لها غير محدد بدقة حتى الآن، بحسب ما أفاد به قائد فرق الإطفاء رينيه شولتايس.

وأكدت الشرطة أنه سيتم الاستعانة بخبراء متخصصين لتحليل طبيعة المواد داخل الموقع، في ظل استخدام أنواع متعددة من المواد الكيميائية في المصنع.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، خضع ما بين 45 و50 من عناصر الإنقاذ لعمليات إزالة التلوث والفحص الطبي، بعد تعرضهم المباشر للمصابين أثناء عمليات الإنقاذ.