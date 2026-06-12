يوم حافل بالأحداث.. كوارث بمصر وإعلان وفاة أميرة في تايلاند

في يومٍ متسارع الأحداث، تتوالى الوقائع المؤلمة والبارزة في أكثر من دولة، حيث شهدت مصر سلسلة حوادث مأساوية وتحقيقات عاجلة شملت حادث طائرة تدريب أودى بحياة طيارين، وحادث تصادم قطار مروع في السويس خلّف عشرات الضحايا، إضافة إلى تطورات قضية جنائية أثارت جدلاً واسعاً في المنوفية، وفي السياق نفسه، أعلنت تايلاند وفاة الأميرة باجراكيتيابها ماديهول عن عمر 47 عاماً بعد معاناة صحية طويلة.

مصرع طيارين وإصابة متدربة في حادث طائرة تدريب بمطار السادس من أكتوبر وفتح تحقيق عاجل

أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، اليوم الجمعة، وفاة طيار ومدرب إثر حادث تعرضت له إحدى طائرات التدريب التابعة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وذلك داخل مطار السادس من أكتوبر.

وأوضحت وزارة الطيران المدني المصرية أن الحادث أسفر أيضًا عن إصابة متدربة كانت على متن الطائرة، مشيرة إلى أنها تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في الوقت الحالي.

وفي بيان رسمي، وجّه وزير الطيران المدني المصري الدكتور سامح الحفني بفتح تحقيق فوري وعاجل للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث، وذلك من خلال الإدارة المركزية لحوادث الطيران التابعة للوزارة، إلى جانب إجراء مراجعة شاملة لكافة الإجراءات المرتبطة بالواقعة.

وأكد وزير الطيران المدني المصري الدكتور سامح الحفني اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بناءً على نتائج التحقيقات، مشددًا على عدم التهاون في محاسبة أي تقصير يتم كشفه.

وشددت وزارة الطيران المدني المصرية على التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في قطاع الطيران، مؤكدة استمرار العمل على تعزيز منظومة السلامة الجوية ورفع كفاءة التشغيل وفق ما ستسفر عنه التحقيقات.

وفاة الأميرة التايلاندية باجراكيتيابها ماديهول عن عمر 47 عاماً

أعلن مكتب الشؤون الملكية في تايلاند وفاة الأميرة باجراكيتيابها ماديهول، عن عمر 47 عاماً، وذلك مساء الخميس في أحد مستشفيات بانكوك.

وكانت الأميرة قد نُقلت إلى المستشفى في ديسمبر 2022 بعد فقدانها الوعي أثناء تدريب كلاب، وظلت تتلقى الرعاية الطبية منذ ذلك الوقت. وأوضح القصر أن سبب حالتها الصحية كان مرتبطاً بعدوى ميكوبلازما أدت إلى التهاب رئوي.

عُرفت الأميرة بعملها في مجال إصلاح العدالة، خصوصاً من خلال مشروعها “كاملانجاي” الذي يهدف إلى إعادة تأهيل السجينات قبل إطلاق سراحهن.

مصر.. انتحار قاتل الطبيب لطفي مرعي في المنوفية بعد أيام من الجريمة

شهدت محافظة المنوفية في مصر تطوراً جديداً في قضية مقتل الطبيب لطفي مرعي، بعدما أقدَم المتهم على إنهاء حياته داخل المستشفى متأثراً بإصابته، وفق ما أفادت به مصادر أمنية.

وبحسب التحريات، كان المتهم قد طعن نفسه عقب ارتكاب جريمته مباشرة، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ووفاته لاحقاً أثناء تلقيه العلاج. وبذلك أُسدل الستار على القضية جنائياً بعد وفاته.

وتشير روايات محلية إلى أن الحادثة بدأت خلال تدخل الطبيب في محاولة لحل خلاف داخل إحدى قرى المنوفية، قبل أن تتطور الأمور إلى اعتداء بسلاح أبيض أدى إلى مقتله، ما أثار موجة واسعة من الحزن والغضب في المنطقة.

مصرع 8 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم قطار بسيارة في محافظة السويس

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم، بينهم خمس سيدات ورجل وطفلان، في حادث تصادم مروع بين قطار وسيارة ملاكي بمحافظة السويس شرقي مصر، اليوم الجمعة، في واقعة أثارت حالة من الحزن الواسع.

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن السيارة عبرت شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بشكل مفاجئ على خط السويس – الإسماعيلية، ما أدى إلى اصطدامها بالقطار واندلاع النيران في السيارة وامتدادها إلى جرار القطار.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه جرى فصل الجرار عن باقي العربات وإخماد الحريق بشكل كامل، مع عدم تأثر حركة التشغيل على الخط، بينما تم نقل جثامين الضحايا إلى مستشفى السويس العام.

وأشار مصدر داخل الهيئة إلى أن التحقيقات الأولية رجّحت عبور السيارة من مزلقان غير شرعي، وهو ما أدى إلى وقوع الحادث، لافتًا إلى توجيه رئيس الهيئة بإعداد تقرير فني شامل حول ملابسات الواقعة وأسبابها.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن الوزيرة مايا مرسي تتابع تداعيات الحادث، ووجّهت فرق الإغاثة التابعة للهلال الأحمر ومديرية التضامن بمحافظة السويس لتقديم الدعم والمساعدات العاجلة لأسر الضحايا، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمساندة المتضررين.

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