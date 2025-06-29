يوم حافل بالأحداث.. مأساة بالنيل وكارثة تدافع بالهند وزلزال يضرب باكستان

شهدت الساعات الأخيرة سلسلة من الحوادث والكوارث التي طالت مختلف القارات، وامتدت من تدافع مميت في مهرجان هندوسي إلى زلزال مفاجئ وسط باكستان، مروراً بانقلاب مركب في نهر النيل، وحريق على متن قارب سياحي في روسيا، واحتجاجات دامية في بلغراد، وعاصفة جوية شلت مطاراً أميركياً، فضلاً عن تحذيرات من فيضانات وشيكة في السودان بسبب أزمة سد النهضة، وتزامناً مع هذه الوقائع، صدرت قرارات قضائية وعسكرية وسياسية بارزة في القاهرة وتونس ولندن.

انفجار خزان نيتروجين في مصفاة تبريز يُصيب 8 أشخاص دون تعطيل الإنتاج

أدى انفجار خزان نيتروجين في مصفاة تبريز الواقعة شمال غرب إيران إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح طفيفة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية الأحد.

ونقلت وكالة “إسنا” الإيرانية عن مصادر مطلعة أن الحادث نجم عن “زيادة في الضغط وخلل فني” تسبب في انفجار الخزان، ما أدى إلى تصاعد كثيف للدخان في محيط المصفاة.

ورغم الانفجار، أكدت وسائل إعلام رسمية أن مصفاة تبريز تواصل العمل بشكل طبيعي، في حين أظهرت التحقيقات الأولية عدم تسجيل أي خسائر بشرية.

ويُعد هذا الحادث من الحوادث الصناعية المتكررة في البنى التحتية الإيرانية، وسط مطالب بتعزيز إجراءات السلامة في المنشآت الحيوية.

مصرع العشرات في انهيار منجم ذهب شرق السودان وسط ضعف في إمكانات الإنقاذ

قُتل عدد كبير من عمال المناجم إثر انهيار منجم ذهب بدائي في منطقة “هويد” الصحراوية بين مدينتي عطبرة وهيا شمال شرق السودان، في حادثة جديدة تسلط الضوء على مخاطر التعدين التقليدي في البلاد.

وأفادت وسائل إعلام سودانية بأن كميات ضخمة من الرمال والصخور انهارت على العمال أثناء تنقيبهم في أحد المناجم العشوائية المنتشرة في المنطقة المعروفة بكثافة أنشطة التعدين غير المنظم.

وأشارت التقارير إلى انتشال عشرات الجثث من تحت الأنقاض، وسط عمليات إنقاذ بدائية تعاني من غياب المعدات الثقيلة والفرق المتخصصة.

من جهتها، أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية، الجهة الحكومية المشرفة على قطاع التعدين، أن الانهيار وقع في منجم “كرش الفيل” خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأسفر عن مقتل 11 عاملاً وإصابة سبعة آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى.

ويعد السودان من أكبر منتجي الذهب في إفريقيا، إلا أن حوادث انهيار المناجم تتكرر نتيجة ضعف تطبيق معايير السلامة. وقد شهدت البلاد حوادث مماثلة خلال الأعوام الأخيرة، أبرزها في 2023 حين قتل 14 عاملاً، وفي 2021 حين لقي 38 شخصاً مصرعهم في حادث مشابه.

الهند: تدافع في مهرجان هندوسي كبير يسفر عن 3 قتلى وأكثر من 50 مصاباً

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من خمسين آخرين خلال تدافع كبير في مهرجان “راث ياترا” السنوي في مدينة بوري شرق الهند، صباح الأحد.

ووقع الحادث حوالي الساعة 4:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، عندما تجمع حشد ضخم أمام معبد غونديتشا لحضور العرض الاحتفالي المخصص للآلهة جاغاناث وبالابهادرا وسوبهادرا، حسب ما أفادت صحيفة “إنديا تودي”.

وأوضح شانكار سوين، جامع تحف محلي، أن الحشد تضخم فجأة وفقد السيطرة، مما أدى إلى التدافع.

ويُعتبر مهرجان “راث ياترا” من أبرز المهرجانات الهندوسية في الهند، ويجذب أكثر من مليون زائر سنوياً. ويشهد المهرجان نقل الآلهة على عربات خشبية ضخمة يجرها آلاف المصلين من معبد جاغاناث الرئيسي إلى ضريح غونديتشا القريب، حيث تبقى الآلهة عدة أيام قبل العودة.

وأشار سانجاي كومار، المدير العام المساعد للشرطة، إلى أن الحشود تجاوزت المليون زائر بحلول يوم السبت، مما يزيد من التحديات الأمنية خلال المهرجان.

انقلاب مركب صغير في نهر النيل بمنيا مصرية يؤدي إلى وفاة 4 أشخاص

أفادت وسائل إعلام مصرية، مساء السبت، بمصرع 4 أشخاص بعد انقلاب مركب صغير كانوا على متنه في نهر النيل بمحافظة المنيا.

وتلقى جهاز الأمن في المحافظة إخطاراً بانقلاب مركب صيد صغير بالقرب من قرية أبو عزيز بمركز مطاي، أسفر عن غرق 4 أشخاص بينهم ثلاث فتيات وشاب.

وتوجهت فرق الإسعاف والإنقاذ النهري إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتمت مباشرتهم عمليات الإنقاذ والبحث.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحمولة الزائدة على المركب كانت السبب الرئيسي في انقلابها.

مقتل طيار أوكراني وفقدان طائرته إف-16 خلال صد هجوم روسي جوي

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، مقتل طيار أوكراني وفقدان طائرته المقاتلة من طراز إف-16 أثناء صد هجوم روسي بصواريخ وطائرات مسيرة خلال ساعات الليل.

وأوضح سلاح الجو الأوكراني عبر حسابه على تطبيق “تيليغرام” أن الطيار تمكن من إسقاط سبعة أهداف جوية قبل أن تتعرض طائرته لأضرار أدت إلى سقوطها أثناء إسقاط الهدف الأخير.

يُعد هذا الحادث الثالث الذي يفقد فيه الجيش الأوكراني طائرة إف-16 في سياق الصراع الجاري مع روسيا.

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب وسط باكستان ولا تقارير فورية عن إصابات

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة صباح الأحد وسط باكستان، حسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية. وقع الزلزال قرابة الساعة 3:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على بعد نحو 60 كيلومترًا شمال شرق مدينة برخان في إقليم بلوشستان.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال، لكن باكستان تقع عند نقطة التقاء الصفيحة التكتونية الهندية مع الصفيحة الأوراسية، مما يجعلها عرضة لهزات أرضية متكررة.

يُذكر أن باكستان شهدت عدة زلازل مدمرة في السنوات الماضية، منها زلزال عام 2015 بقوة 7.5 درجة الذي أسفر عن مئات القتلى، وزلزال عام 2005 بقوة 7.6 درجة تسبب في مقتل أكثر من 73 ألف شخص وتشريد ملايين، وإقليم بلوشستان نفسه كان مسرحًا لزلزال عام 2021 أدى إلى وفاة 20 شخصًا، مع عرقلة عمليات الإنقاذ بسبب التضاريس الوعرة.

اندلاع حريق على متن قارب سياحي صغير قرب سواحل فلاديفوستوك دون إصابات

اندلع حريق، على متن القارب السياحي “ميرليون” من طراز كاتاماران في خليج بطرس الأكبر قبالة شبه جزيرة شكوتا في مياه مدينة فلاديفوستوك الروسية.

وأكدت لجنة التحقيق في هيئة النقل الإقليمية ووكالة “ريا نوفوستي” أن الحريق بدأ قرابة الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي، وتمكنت فرق الطوارئ من السيطرة على الوضع بعد إجلاء جميع السياح الذين كانوا على متن القارب، دون تسجيل أي إصابات.

وأعلنت النيابة العامة للنقل في الشرق الأقصى فتح تحقيق في الحادث للوقوف على ظروف اندلاع الحريق ومدى الالتزام بمعايير السلامة البحرية.

إصابة 6 من رجال الشرطة ومدنيين خلال احتجاجات عنيفة في بلغراد واعتقال عشرات المشاغبين

أصيب 6 من رجال الشرطة الصربية إلى جانب مدنيين اثنين خلال احتجاجات عنيفة شهدتها العاصمة بلغراد السبت، في مواجهات مع قوات الأمن أدت إلى اعتقال عشرات المتظاهرين، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية الصربية.

ووفق بيان رسمي لرئيس الشرطة دراغان فاسيليفيتش، اندلعت أعمال الشغب بعد تجمع في ساحة سلافيا، حيث توجه جزء من المحتجين نحو حديقة بيونيرسكي بارك القريبة من البرلمان ومقر رئاسة الجمهورية، ما أسفر عن تصاعد التوتر وهجوم على الحواجز الأمنية.

وشارك في التظاهرات التي نظمتها المعارضة نحو 36 ألف شخص مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة، وسط تحذيرات من الرئيس ألكسندر فوتشيتش من محاولات تنسيق خارجي لزعزعة استقرار البلاد.

وأكدت السلطات أنها ستلاحق قانونياً جميع من شاركوا في أعمال العنف، بينما تستمر التحقيقات في تحديد ظروف الإصابات وأسباب التظاهرات.

عاصفة جوية تشل حركة الطيران في أتلانتا: إلغاء قرابة 400 رحلة بسبب البَرَد والرياح

شهد مطار هارتسفيلد-جاكسون الدولي في مدينة أتلانتا الأميركية حالة من الشلل شبه الكامل، بعد أن تسببت أحوال جوية قاسية في إلغاء نحو 400 رحلة جوية يوم السبت، وفق ما أفادت به شبكة “ABC” الأميركية.

وأعلن متحدث باسم المطار تعليق العمليات الجوية مؤقتاً مساء 27 يونيو، حفاظاً على السلامة، وذلك عقب عاصفة مفاجئة رافقها تساقط كثيف لحبات البَرَد ورياح قوية أثرت على حركة الإقلاع والهبوط.

وأشارت “ABC” إلى أن شركات الطيران، وعلى رأسها “دلتا إيرلاينز”، بدأت عمليات تفتيش دقيقة للطائرات للتأكد من سلامتها وعدم تعرضها لأضرار ناتجة عن البرد، مع ترجيحات باستمرار التأخيرات والإلغاءات في الرحلات خلال الساعات القادمة، وسط تحذيرات الأرصاد من اضطرابات مناخية إضافية محتملة في المنطقة.

ويُعد مطار أتلانتا من أكثر المطارات ازدحاماً في العالم من حيث عدد المسافرين، ما يجعل تأثير العاصفة واسع النطاق، ليس فقط محلياً بل على مستوى الرحلات الجوية المرتبطة به من مختلف المدن الأميركية والعالمية.

تحذيرات من فيضانات وشيكة في الخرطوم بسبب فشل تشغيل توربينات سد النهضة

توقع الخبير المصري في شؤون المياه والجيولوجيا، الدكتور عباس شراقي، حدوث فيضانات كبيرة على جانبي النيل الأزرق والنيل الرئيسي عند الخرطوم بحلول نهاية أغسطس المقبل، نتيجة ما وصفه بـ”فشل تشغيل توربينات سد النهضة الإثيوبي”، محذّراً من سيناريو مشابه لما كان يحدث قبل تشييد السد.

وأوضح شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن بحيرة سد النهضة شبه ممتلئة حالياً بنحو 55 مليار متر مكعب من المياه، وهي لم تُستخدم خلال الأشهر الماضية بسبب تعطل التوربينات، ما قد يؤدي إلى تمرير الفيضان الطبيعي بالكامل من بحيرة السد نحو مجرى النهر خلال موسم الأمطار، في ظاهرة غير معتادة هذا العام.

وأضاف في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، أن ذلك التخزين الكبير يأتي في ظل توقعات بزيادة غزارة الأمطار في الهضبة الإثيوبية، بحسب نماذج التنبؤ المناخي الصادرة عن مركز “إيغاد” IGAD، ما يزيد من احتمالات حدوث فيضان مفاجئ قد يطال مناطق واسعة في العاصمة السودانية الخرطوم ومحيطها.

ورغم خطورة الفيضانات المحتملة على السكان والبنية التحتية في السودان، أشار شراقي إلى أن هذه الفيضانات تمثل شريان حياة لكثير من المزارعين، الذين يعتمدون على “الري الفيضي” في الزراعة على ضفاف النيل الأزرق، بعدما حُرموا من المياه خلال عامي 2023 و2024 بسبب تخزين كميات ضخمة في سد النهضة.

وأوضح أن الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل 2023 عرقلت إقامة شبكة ري بديلة لهؤلاء المزارعين، ما زاد من معاناتهم، وجعلهم يعتمدون بشكل شبه كلي على فيضان النهر كمصدر رئيسي للري.

الجيش المصري يوجه رسالة قوية في ذكرى الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين

نشر المتحدث العسكري المصري، الأحد، رسالة مصورة تحت عنوان “أكبر إنجاز”، تزامناً مع ذكرى ثورة 30 يونيو 2013 التي شهدت الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين.

وتضمنت الرسالة لقطات من المظاهرات الشعبية، بينها مشهد لإحدى المتظاهرات تهتف “انزل يا سيسي” في إشارة إلى عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك ورئيس الجمهورية حالياً. كما تضمن الفيديو مقتطفات من خطاب السيسي أثناء الثورة، حيث قال: “أي مروءة التي يمكن أن نعيش بها كضباط في الجيش لما نشعر إن الشعب المصري كله مُروع وخايف”.

في وقت سابق، وجه الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة للرئيس السيسي، أكد فيها أن الثورة كانت “تصحيحاً لمسار الوطن وإعادة بناء حاضره ومستقبله في يوم خالد من أيام الكبرياء الوطني”.

وأضاف صقر أن الجيش بقيادة الرئيس يجدد انحيازه الكامل لإرادة الشعب، ملتزماً بالدفاع عن أمن مصر واستقرارها، ومتمسكاً بالقيم التي تحفظ وحدة وقوة الأمة المصرية.

محكمة مصرية تحكم بالسجن 3 سنوات على 3 مسؤولين في اتحاد الكاراتيه بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة لاعب

قضت محكمة جنح سيدي جابر في الإسكندرية بحبس رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكاراتيه ورئيس لجنة المسابقات ورئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكاراتيه لمدة 3 سنوات، مع كفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتاً، في قضية وفاة اللاعب الشاب يوسف أحمد.

وألزمت المحكمة المتهمين بدفع 100 ألف جنيه كتعويض مدني للمدعي بالحق المدني، بالإضافة إلى جنيه واحد تعويض مدني مؤقت، وتحمل مصاريف الدعوى المدنية.

وكان اللاعب يوسف أحمد قد توفي في مارس الماضي بعد إصابته في بطولة الجمهورية للكاراتيه بشهر فبراير، حيث تعرض لضربة أسفل القفص الصدري على الجانب الأيسر بالقرب من القلب، مما أدى إلى فقدانه للوعي ودخوله في غيبوبة استمرت 41 يوماً قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في 21 مارس.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المسؤولين خالفوا قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1624 لسنة 2024، الذي ينص على ضرورة وجود طاقم طبي مؤهل في فعاليات بطولة الجمهورية، وسماحهم بتولي رعاية طبية طارئة لأطباء غير مؤهلين وغياب جهاز الصدمات القلبية الأتوماتيكي، إضافة إلى تعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة.

السيسي يصدر عفواً رئاسياً عن سجناء بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالعفو عن عدد من السجناء، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو 2013، التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين.

ونشرت الجريدة الرسمية، الأحد، القرار رقم 332 لسنة 2025، والذي ينص على العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، في إطار تقليد متبع في المناسبات الوطنية والدينية الكبرى في مصر.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من العفو الرئاسي الذي اعتادت السلطات المصرية إصداره في مناسبات مثل عيدي الفطر والأضحى، وثورة 25 يناير، وعيد الشرطة، وتحرير سيناء، وثورة 23 يوليو، وثورة 30 يونيو، وعيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر.

وتخضع قرارات العفو لمعايير قانونية دقيقة، حيث تراجع الجهات المعنية في وزارة الداخلية ملفات النزلاء للتأكد من استيفائهم الشروط المحددة، بما يضمن عدم المساس بالأمن العام.

وتحيي مصر في 30 يونيو من كل عام ذكرى الثورة الشعبية التي أدت إلى عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، واعتبار جماعة الإخوان المسلمين “منظمة إرهابية” لاحقاً، وتُعد هذه الذكرى واحدة من أبرز المحطات السياسية في تاريخ البلاد الحديث.

مصر تكشف عن 3 مقابر أثرية من الدولة القديمة في أسوان تكشف أسرار فترة انتقالية

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، عن اكتشاف ثلاث مقابر أثرية تعود لعصر الدولة القديمة في جبانة قبة الهوا بمحافظة أسوان، ما يسهم في تسليط الضوء على فترة انتقالية حرجة بين نهاية الدولة القديمة وبداية عصر الانتقال الأول.

وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن النتائج الأولية تشير إلى إعادة استخدام بعض هذه المقابر خلال عصر الدولة الوسطى، مما يعكس الاستمرارية التاريخية لأهمية موقع قبة الهوا كموقع دفن عبر العصور المختلفة.

وفي تفاصيل المقابر الثلاثة، أوضح محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن المقبرة الأولى خالية من النقوش والكتابات وتضم فناءً خارجيًا يحتوي على بابين وهميين، ومايدتين للقرابين، وأوانٍ فخارية، بالإضافة إلى توابيت وهياكل عظمية في حالة سيئة من الحفظ. كما عثر في الفناء على بئر دفن يضم توابيت خشبية متهالكة وأوانٍ عليها نقوش هيراطيقية تعود لعصر الدولة القديمة.

أما المقبرة الثانية، فتقع غرب الأولى وتتميز بكونها خالية أيضًا من النقوش، وعُثر بداخلها على مائدتين للقرابين وأوانٍ فخارية من عصر الدولة الوسطى، ويرجح أن تصميمها يعود لنهاية الدولة القديمة أو بداية عصر الانتقال الأول، مع استخدام لاحق في الدولة الوسطى.

المقبرة الثالثة تختلف في تصميمها وتقع غرب مقبرة “كا-كم” من عصر الدولة الحديثة، وهي أيضًا خالية من النقوش، وتحتوي على كمية كبيرة من الفخار المحفوظ جيدًا وهياكل عظمية بعضها لأطفال، وترجع إلى عصر الدولة القديمة وفق الأدلة الأثرية.

بريطانيا تضبط شحنة كوكايين ضخمة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني في ميناء لندن

ضبطت سلطات حرس حدود المملكة المتحدة شحنة مخدرات ضخمة تزن 2.4 طن من الكوكايين، تقدر قيمتها بحوالي 100 مليون جنيه إسترليني. وتم اكتشاف الشحنة في أوائل يونيو الجاري داخل حاوية على متن سفينة واردة من بنما، في ميناء لندن غيتواي.

وتُعد هذه الشحنة واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات في بريطانيا، حيث تصنف كسادس أكبر كمية من الكوكايين تم ضبطها على مستوى البلاد.

وتأتي هذه العملية ضمن جهود المكافحة المستمرة لتهريب المخدرات التي تقوم بها السلطات البريطانية في مواجهة شبكات التهريب الدولية.

المحكمة التونسية تصدر حكمًا بالسجن 40 عامًا وغرامة مالية على أجنبيين بتهمة إدخال شحنة مخدرات

أصدرت المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس حكماً بالسجن لمدة 40 عاماً على شخصين أجنبيين بتهمة إدخال شحنة مخدرات إلى البلاد بقصد الترويج، إضافة إلى تغريمهما مبلغ 200 ألف دينار تونسي (ما يعادل حوالي 70 ألف دولار أمريكي).

وأوضحت المعلومات أن المتهمين كانا يخططان لبيع المخدرات في الملاهي الليلية المخصصة للشباب، دون الكشف عن جنسيتهما، ويواجه الاثنان تهمة الانخراط في عصابة لتهريب المخدرات وحيازة مواد مخدرة بغرض الاتجار.

وتواصل السلطات الأمنية في تونس منذ عدة أشهر حملاتها المكثفة لمكافحة تجارة المخدرات، خاصة في محيط المؤسسات التعليمية والأحياء الشعبية والملاهي الليلية، وبلغ عدد الموقوفين المتورطين في ترويج المخدرات خلال عام 2024 نحو خمسة آلاف شخص، بحسب تصريحات متحدث باسم الحرس الوطني التونسي.

المحكمة الابتدائية في تونس تحكم بالسجن 40 عاماً وغرامة مالية على أجنبيين لإدخالهما شحنة مخدرات

أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس حكماً بالسجن مدة 40 عاماً على شخصين أجنبيين بتهمة إدخال شحنة مخدرات إلى البلاد بقصد الترويج، إضافة إلى تغريمهما مبلغ 200 ألف دينار تونسي (ما يعادل نحو 70 ألف دولار أمريكي).

وذكرت المعلومات أن المتهمين كانا يعتزمان بيع المخدرات في الملاهي الليلية المخصصة للشبان، دون الإفصاح عن جنسيتهما. ويواجه الاثنان تهمة الانخراط في عصابة لتهريب المخدرات وحيازة مواد مخدرة بغرض الاتجار.

وتواصل السلطات الأمنية في تونس حملاتها منذ عدة أشهر لتعقب مروجي ومستهلكي المخدرات في محيط المؤسسات التعليمية والأحياء الشعبية والملاهي الليلية.

وسجل عام 2024 توقيف نحو خمسة آلاف شخص متورطين في ترويج المخدرات، وفق ما صرح به متحدث باسم الحرس الوطني التونسي.

اليونان تعين سياسيًا يمينيًا متطرفًا دعا لإطلاق النار على المهاجرين وزيرًا للهجرة وسط أزمة فساد تهز الحكومة

أعلنت الحكومة اليونانية يوم السبت تعيين السياسي اليميني المتطرف ثانوس بليفريس وزيرًا للهجرة واللجوء، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، خصوصًا بعدما كان قد دعا سابقًا إلى إطلاق النار على المهاجرين وتحويل حياتهم إلى جحيم داخل اليونان.

وشغل بليفريس سابقًا منصب وزير الصحة، فيما يأتي تعيينه ضمن سلسلة تغييرات وزارية أعلنها رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، وذلك على خلفية موجة استقالات كبيرة مرتبطة بفضيحة فساد تتعلق بإساءة استخدام الدعم الزراعي المقدم من الاتحاد الأوروبي.

وشملت التعيينات الجديدة تعيين هاري ثيوهاريس نائبًا لوزير الخارجية، ويانيس أندريانوس وزيرًا للأغذية ونائبًا لوزير التنمية الريفية، وكريستوس ديرمينتزوبولوس نائبًا لوزير الحوكمة الرقمية، ومن المقرر أن يؤدي هؤلاء المسؤولون الجدد اليمين الدستورية يوم الاثنين.

وجاءت هذه التغييرات بعد استقالة خمسة مسؤولين كبار يوم الجمعة، إثر تورطهم في تحقيق واسع بشأن تخصيص إعانات زراعية احتيالية لمزارعين غير مؤهلين بين عامي 2019 و2021، وذلك استنادًا إلى وثائق مزورة، ضمن ملف رفعت تفاصيله السلطات القضائية الأوروبية إلى نظيرتها اليونانية.

وتفاقمت الأزمة السياسية داخل حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم، مع استقالة مسؤولين اثنين في الحزب بعد تورط أسمائهم في ملف فساد آخر يتعلق بمنظمة حماية المستهلك الأوروبية، وهو ما استجابت له قيادة الحزب سريعًا بقبول الاستقالات.

وفي ظل تزايد الضغط الشعبي والاتهامات، أوقفت الحكومة عمليات وكالة “أوبيكيبي” المسؤولة عن توزيع الدعم الزراعي قبل عدة أسابيع، في محاولة للسيطرة على الأزمة.

هليكوبتر تنثر آلاف الدولارات في شوارع ديترويت تحقيقاً لوصية رجل مصاب بألزهايمر

شهد سكان مدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأميركية لحظة استثنائية، بعدما ألقت طائرة هليكوبتر آلاف الدولارات على المارة قرب تقاطع شارعي غراتيوت وكونر، ما أثار فرحة عارمة بين الأهالي والمتواجدين في المكان.

وذكرت موظفة محلية تُدعى ليزا دايف أن الواقعة كانت تنفيذاً لوصية رجل توفي مؤخراً بعد صراع مع مرض ألزهايمر، وكان يملك مغسلة سيارات قريبة من الموقع، مشيرة إلى أن جنازته أقيمت يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت دايف أن الشرطة قامت بإغلاق الشارع لمدة تقارب نصف ساعة أثناء الحدث، فيما لم تصدر السلطات المحلية أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن الواقعة أو خلفياتها القانونية.

Detroit Man Had $5000 In Cash Raining Down From A Helicopter As His Last Wish pic.twitter.com/pqoaO4GgK2 — Crazy Clips (@CriminalVids) June 28, 2025

اندلاع حريق ضخم في فندق حديث غربي بغداد والدفاع المدني يتدخل

اندلع حريق كبير، الأحد، في فندق “قلب العالم” الواقع في جانب الكرخ من العاصمة العراقية بغداد، وذلك بعد شهرين فقط من افتتاحه، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وشوهدت ألسنة اللهب وهي تلتهم الطوابق العليا من مبنى الفندق، بينما تصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان الأسود في سماء المنطقة، ما أثار حالة من الذعر بين السكان ورواد المكان.

وسارعت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحريق، وباشرت بمحاولات إخماد النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة، فيما لم تُعرف حتى الآن أسباب اندلاع الحريق أو ما إذا أسفر عن خسائر بشرية.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق لحظات تصاعد النيران من واجهات الفندق، وسط تفاعل واسع وتساؤلات بشأن إجراءات السلامة والجهوزية في هذا المرفق الفندقي الحديث.

نجمة تلفزيون أسترالية متهمة بقطع رأس حبيبها في جريمة مروعة تهز أستراليا

ألقت الشرطة الأسترالية القبض على تاميكا سوين روز تشيسر، نجمة تلفزيون الواقع والعارضة السابقة في برنامج “الجميلة والذكي أستراليا”، بتهمة قتل حبيبها بطريقة وحشية، حيث قطعت رأسه وتركته محروقا وممزقا داخل حمام شقة في بورت لينكولن.

وجاء اكتشاف الجريمة المروعة في 17 يونيو بعد إبلاغ الشرطة بحريق صغير في مسكن الضحية جوليان ستوري (39 عاماً)، حيث عُثر على بقايا جثة الضحية من دون رأسه، مما دفع السلطات للبحث المكثف عنه.

وأكد كبير المباحث دارين فيلكي أن الدافع وراء الجريمة لا يزال مجهولاً، معرباً عن تعاطفه العميق مع عائلة الضحية التي تعيش كابوس فقدانه، مؤكداً أهمية استعادة الرأس لتمكين الأسرة من إقامة مراسم دفن مناسبة.

وفي سياق التحقيقات، نشرت الشرطة لقطات مراقبة تظهر امرأة تُعتقد أنها تشيسر، ترتدي ملابس سوداء وتمشي برفقة ثلاثة كلاب في مدينة جنوب أستراليا بعد ساعات من وقوع الجريمة.

وتم توقيف تشيسر في فناء العقار المتورطة به، حيث وُصفت حالتها بأنها “ذهول وانعدام استجابة”، كما وُجهت لها تهم إضافية تشمل التخلص من بقايا بشرية والاعتداء على ضابط شرطة.

فرنسا تبدأ تنفيذ حظر التدخين في الشواطئ والحدائق العامة لحماية الأطفال

شرعت فرنسا اليوم الأحد، في تطبيق قرار حظر التدخين على الشواطئ والحدائق العامة، إلى جانب مناطق انتظار الحافلات والمحيط المباشر للمكتبات والمسابح والمدارس، في إطار خطة تهدف لحماية الأطفال من أضرار التدخين السلبي وتحقيق “جيل خالٍ من التبغ” بحلول عام 2032.

ودخل القرار حيّز التنفيذ بعد 24 ساعة فقط من نشره في الجريدة الرسمية يوم السبت، أي قبل موعده المقرر مسبقًا، وذلك لضمان سريانه قبل بدء العطلة المدرسية الصيفية.

ويحظر القانون التدخين ضمن دائرة نصف قطرها 10 أمتار حول المؤسسات التي يرتادها القاصرون، مع فرض غرامات مالية تتراوح بين 135 و700 يورو على المخالفين، وتعتزم وزارة الصحة الفرنسية إطلاق لافتات رسمية لتحديد المناطق المحظور فيها التدخين.

وأكدت وزيرة الصحة والأسرة، كاترين فوتران، أن الأماكن المخصصة للأطفال “يجب أن تبقى خالية من التدخين”، معتبرة القرار خطوة رئيسية ضمن إستراتيجية وطنية لمكافحة التدخين.

إلا أن القرار استثنى المدرجات الخارجية للمقاهي والمطاعم، ما أثار استياء جهات مكافحة التبغ، وعلى رأسها رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين، إيف مارتينيه، الذي وصف القرار بأنه “غير كافٍ”، محذرًا من مخاطر تعرض الأطفال للتدخين السلبي في تلك المساحات، إضافة إلى القلق من استمرار السماح بالسجائر الإلكترونية.

في المقابل، اعتبر ممثلون عن قطاع المطاعم والفندقة أن الحظر على المدرجات سيؤدي فقط إلى نقل المشكلة إلى الشوارع المجاورة، مشددين على ضرورة التوازن بين المدخنين وغير المدخنين.

وتُظهر الإحصاءات الرسمية أن التدخين السلبي يودي بحياة ما بين 3 آلاف إلى 5 آلاف شخص سنويًا في فرنسا، فيما بلغ عدد الوفيات السنوية المرتبطة بالتدخين 75 ألف حالة. وتشير تقديرات الهيئة الفرنسية لمكافحة الإدمان إلى أن معدلات التدخين اليومية بين البالغين انخفضت إلى أقل من 25% في عام 2023، وهي النسبة الأدنى منذ عام 2000.

وأظهر استطلاع للرأي أن 62% من الفرنسيين يؤيدون فرض حظر شامل على التدخين في الأماكن العامة.