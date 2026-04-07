يوم حافل.. قتلى وحوادث صادمة في عدة دول

تشهد الساحة الدولية في الساعات الأخيرة سلسلة من الأحداث المتسارعة والمتباينة بين الحوادث المأساوية والتطورات السياسية، حيث وقعت انفجارات وحوادث مميتة في عدة دول، من بنما وفرنسا إلى سوريا وروسيا، خلفت قتلى ومصابين وأثارت موجة من الصدمة والقلق، وفي الوقت ذاته، برزت تطورات قضائية وأمنية لافتة في مصر، إلى جانب حدث سياسي مهم في فيتنام مع انتخاب رئيس جديد للبلاد.

بنما.. مقتل شخص وإصابة آخرين بانفجار صهاريج وقود تحت جسر “الأمريكيتين”

شهدت العاصمة البنمية حادثًا مأساويًا مساء الاثنين 7 أبريل، إثر انفجار عدة صهاريج وقود تحت الهياكل الإنشائية لجسر “الأمريكيتين” الذي يمر فوق قناة بنما، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة اثنين آخرين، وفق ما نقلته RT.

وأوضحت خدمة الإطفاء عبر منصة “إكس” أن الضحية يفترض أنه موظف في الشركة الواقعة بالقرب من المستودع، حيث كان محاصرًا أثناء اندلاع الحريق والانفجار اللاحق للخزانات.

ووقع الحريق والانفجار في حي لا بوكا بالعاصمة البنمية، بالقرب من منشآت شركة “بنما أويل تيرمينالز”، حوالي الساعة 4:12 مساء بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى تضرر الهياكل المحيطة.

وأشار رجال الإطفاء إلى أن الأشخاص المصابين يتلقون حاليًا الفحوصات الطبية، وأن حياتهم ليست في خطر، بينما أصيب بعض موظفي الشركة بإصابات طفيفة أثناء الحادث.

ومن جانبه، أعلنت النيابة العامة في بنما فتح تحقيق عاجل لتحديد أسباب الانفجار والمسؤوليات المحتملة، حيث باشر المختصون عمليات التفتيش الفني وجمع الأدلة واستجواب الشهود.

فرنسا.. قتيل و27 مصابًا في اصطدام قطار سريع بقافلة عسكرية شمال البلاد

شهدت منطقة نويو-لي-مين في إقليم با-دو-كاليه شمال فرنسا، صباح الاثنين 7 أبريل، حادثًا مأساويًا تمثل في اصطدام قطار سريع (TGV) بقافلة عسكرية تابعة للجيش الفرنسي، ما أسفر عن سقوط قتيل و27 مصابًا بجروح متفاوتة.

وذكرت مصادر الإغاثة والسلطات المحلية أن الحادث وقع حوالي الساعة 7 صباحًا بالتوقيت المحلي على خط بيثون-لانس، حين اصطدم القطار بشاحنة ثقيلة كانت تنقل مركبات عسكرية. وأسفر الاصطدام عن وفاة سائق القطار البالغ 50 عامًا على الفور.

وأعلنت شركة السكك الحديدية الفرنسية (SNCF) أن القطار كان يقل نحو 350 راكبًا، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت الشركة في بيان أن حركة القطارات بين بيثون ولانس متوقفة حتى نهاية اليوم، مشيرة إلى تأثر خطوط ليل-بيثون وليل-لانس وليل-دواي بسبب انقطاع التيار الكهربائي الناتج عن الحادث.

من جانبه، أعلن وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو أنه سيتوجه إلى موقع الحادث برفقة الرئيس-المدير العام لشركة SNCF جان كاستيكس للاطلاع على التحقيقات والإشراف على عمليات الإسعاف وإزالة آثار الاصطدام.

وتجري السلطات المختصة تحقيقات عاجلة لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث، فيما أعربت عن تعازيها لعائلة القتيل وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وفق شبكة BFMTV.

صاعقة رعدية تودي بحياة شاب ونفوق أغنام في جرابلس بسوريا

توفي شاب سوري اليوم الاثنين في منطقة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، بعد تعرضه لصاعقة رعدية أثناء قيامه برعي المواشي في أحد المراعي.

وأفادت مصادر محلية بأن الصاعقة أسفرت عن نفوق عدد من رؤوس الأغنام، ما تسبب في حالة من الحزن بين الأهالي في المنطقة.

وجرى نقل الخبر إلى ذوي الشاب الذين تلقوا التعازي من الجيران والمواطنين، في حين شددت المصادر على ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء التواجد في المراعي.

ودعت المصادر المحلية مربيي المواشي إلى تجنب التواجد في الأراضي المفتوحة خلال فترة ما بعد الظهر، خصوصاً مع توقعات باضطرابات جوية في مناطق الجزيرة والريف الشمالي خلال الأيام المقبلة.

مصر.. كشف ملابسات وفاة طفلة 3 سنوات بعد محاولة دفنها سرا

كشفت أجهزة الأمن المصرية ملابسات وفاة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات في قرية ميت شهالة بمحافظة المنوفية، بعد محاولة دفن جثمانها دون تصريح رسمي، وسط وجود آثار إصابات واضحة أثارت شبهة جنائية.

وتعود التفاصيل إلى تلقي مركز شرطة الشهداء بلاغًا من أحد العاملين بمقابر القرية، أفاد فيه بقيام شخص بطلب دفن حفيدته مدعيًا وفاتها إثر سقوطها من أعلى سلم في المنزل، دون استخراج تصريح دفن أو شهادة ميلاد.

وعند الفحص الأولي، لاحظ العامل وجود حروق وكدمات متفرقة على جسد الطفلة، ما دفعه لإبلاغ الجهات الأمنية فورًا.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن التحقيقات كشفت تورط جد الطفلة ووالدها وزوجة الأب، حيث أظهرت التحريات تعرض الطفلة لتعديات متكررة داخل المنزل من قبل زوجة الأب، شملت الضرب والحرق، ما أدى إلى وفاتها.

وتم ضبط المتورطين الثلاثة، ونُقل جثمان الطفلة إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي لإجراء الصفة التشريحية تحت إشراف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة والمسؤوليات القانونية الكاملة.

وأثارت الواقعة صدمة واسعة بين أهالي القرية والمحافظة، وسط تداول أنباء عن معاناة الطفلة داخل الأسرة قبل وفاتها.

مصر.. تنفيذ حكم الإعدام بحق مرتكب جريمة “فتاة الزقازيق”

نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام شنقًا بحق الشاب المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت، والمعروفة إعلاميًا بـ”فتاة الزقازيق”، بعد تأييد محكمة النقض للحكم النهائي ورفض الطعن المقدم من الدفاع.

وكانت محكمة النقض قد أيدت في مايو 2025 حكم الإعدام الصادر عن محكمة جنايات الزقازيق بعد ثبوت إدانة المتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وتعود أحداث الجريمة إلى 8 أغسطس 2022، حين تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بمقتل طالبة أمام عقار سكني في قسم أول الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتبين أن الضحية سلمى بهجت محمد (22 عامًا)، طالبة بكلية الإعلام بأكاديمية الشروق، كانت تتدرب في إحدى الجرائد المحلية، بينما كان المتهم إسلام محمد فتحي زميلها في الكلية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم ترصد للضحية أمام العقار وسدد لها 17 طعنة نافذة بسلاح أبيض، ما أدى إلى وفاتها على الفور.

وتم القبض على المتهم في موقع الجريمة وأحيلت القضية إلى النيابة العامة، التي أحالتها بدورها إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا بعد أخذ رأي دار الإفتاء.

وأثارت الجريمة غضبًا واسعًا في مصر، وأعادت إلى الأذهان قضايا مماثلة مثل مقتل الطالبة نيرة أشرف في المنصورة، ما دفع إلى دعوات متكررة لتشديد العقوبات على جرائم العنف ضد النساء.

إقليم بيرم الروسي.. وفاة معلمة طعنها طالب أمام المدرسة

توفيت المعلمة أوليسيا باغوتا، التي كانت تعمل في مدرسة رقم 5 بمدينة دوبريانكا بإقليم بيرم الروسي، متأثرة بجروحها بعدما طعنها أحد تلاميذها بسكين عند مدخل المدرسة صباح الثلاثاء.

وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع حوالي الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، حين هاجم الطالب البالغ 17 عامًا معلمته في اللغة والأدب الروسي، والتي كانت أيضًا مشرفة فصله، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة استدعت نقلها فورًا إلى المستشفى، حيث أعلن حاكم بيرم دميتري مانوخين لاحقًا عن وفاتها.

وأشار المسؤولون إلى أن الطالب سلم نفسه للشرطة، ويجري التحقيق حاليًا لتحديد دوافعه، وسط معلومات تفيد بأنه كان مسجلاً لدى الأجهزة الأمنية منذ فترة، دون أن يكون قد وجه تهديدات علنية سابقة للمعلمة.

وقال زملاء الطالب لقناة “روسيا اليوم”، إنه كان يعاني صعوبات دراسية، وأنه تعرض لمنع أداء الامتحانات من قبل المعلمة، وهو ما قد يكون سبب اعتدائه عليها.

وتتمتع المعلمة أوليسيا باغوتا بخبرة تربوية امتدت لنحو 30 عامًا، وكانت تحظى باحترام كبير من طلابها وزملائها، كما فازت عام 2018 بجائزة “معلمة العام” على مستوى إقليم بيرم في فئة “أفضل معلمة في المرحلتين الابتدائية والثانوية”.

وفي تعليق سابق بعد فوزها بالجائزة، أكدت باغوتا أن أهم ما في التقدير الذي حصلت عليه هو الثناء الذي تلقته من طلابها، مؤكدة عشقها للأدب واستمتاعها بتدريسه للصفوف العليا.

الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام يُنتخب رئيسًا لفيتنام

أفادت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية “في.إن.آيه” بأن الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي، الرفيق تو لام، انتُخب رئيسًا لجمهورية فيتنام الاشتراكية خلال جلسة الجمعية الوطنية.

وأوضحت الوكالة أن ولاية تو لام الرئاسية تمتد من عام 2026 وحتى 2031، مشيرة إلى أن التصويت جرى خلال الجلسة الأولى للجمعية الوطنية الـ16، التي انتُخبت في مارس، والتي عُقدت في العاصمة هانوي.

وأدى تو لام اليمين الدستورية أمام الوطن والحزب والشعب الفيتنامي، وبُث حفل التنصيب مباشرة على التلفزيون الفيتنامي، وجاء مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، والتي حظي فيها تو لام بتأييد كامل من أعضاء الجمعية الوطنية.

ويتم انتخاب رئيس الدولة في فيتنام وفق الدستور عبر تصويت أعضاء الجمعية الوطنية خلال الجلسة الأولى للدورة الجديدة، بما يضمن تمثيل إرادة الهيئة التشريعية في اختيار القيادة العليا للبلاد.