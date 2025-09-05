يوم دامٍ حول العالم.. وفيات وحوادث وتحركات قضائية بارزة

شهدت عدة دول خلال الساعات الماضية موجة من الحوادث المأساوية والتطورات الأمنية اللافتة، تصدّرتها حوادث وفاة جماعية في سريلانكا وكندا، حيث لقي 15 شخصًا مصرعهم في حادث سقوط حافلة سياحية من منحدر جبلي، بينما شهدت كندا هجومًا بسلاح أبيض في محمية للسكان الأصليين أودى بحياة شخصين وأصاب 6 آخرين، وفي ألمانيا، أصيبت معلمة بجروح خطيرة بعد تعرضها لهجوم بسكين من أحد طلابها داخل حرم مدرسي، أما في الولايات المتحدة، فتح مصنع تابع لشركة “هيونداي” بولاية جورجيا فصلاً جديدًا من مداهمات الهجرة الجماعية، حيث أوقفت السلطات نحو 450 شخصًا في واحدة من أوسع عمليات المداهمة منذ عهد إدارة دونالد ترامب، وفي تطور لافت في ملف النزاعات الإقليمية، أعلنت مالي رفع دعوى رسمية ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً إياها بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي على الحدود المشتركة، وواصفةً الحادث بأنه “عدوان صريح”، وفي سياق منفصل، تواجه شركة غوغل غرامة ضخمة تجاوزت 425 مليون دولار بعد حكم قضائي يدينها بجمع بيانات مستخدمين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، فيما تستعد الشركة لاستئناف الحكم.

مصنع بطاريات هيونداي يتحول إلى ساحة مداهمة هي الأكبر في عهد ترامب

اعتقلت السلطات الأمريكية مئات الأشخاص في موقع بناء واسع لمصنع بطاريات تابع لشركة “هيونداي” في ولاية جورجيا، في واحدة من أكبر عمليات صد الهجرة التي نفذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

أعلنت إدارة الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات أن العملية شاركت فيها وكالات مختلفة منها وزارة الأمن الداخلي، مكتب التحقيقات الفيدرالي، وكالة مكافحة المخدرات، إلى جانب دورية ولاية جورجيا، وتم توقيف حوالي 450 شخصاً يشتبه في وجودهم في البلاد بصورة غير قانونية.

وقال ستيفن شرانك، العميل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات في الأمن الداخلي بأتلانتا، إن العملية شملت اعتقالات للأفراد غير الموثقين، مشيراً إلى أنه تم إطلاق سراح الموظفين القانونيين منهم من مواطنين ومقيمين دائمين. وأضاف أن المداهمة جرت دون استخدام القوة أو وقوع إصابات.

وأوضحت المتحدثة باسم هيونداي أن العملية لم تؤثر على المصنع أو الإنتاج، وأنها جرت في موقع بناء المصنع فقط، مؤكدة تعاون الشركة مع السلطات والالتزام بالقوانين.

كندا.. قتيل وجرحى جراء هجوم بسلاح أبيض في قرية للسكان الأصليين

قتل شخص وأصيب 6 آخرون في هجوم بسلاح أبيض نفذه رجل في محمية هولو ووتر للسكان الأصليين بمقاطعة مانيتوبا وسط كندا، قبل أن يلقى المهاجم مصرعه أيضاً.

وأكدت شرطة الخيالة الكندية الملكية أن الحادث وقع في منطقة نائية يقطنها حوالي ألف نسمة، على بعد 217 كيلومتراً شمال وينيبيغ، ونقلت الشرطة 6 جرحى إلى المستشفى، بينما لقي شخص مصرعه في الهجوم، بالإضافة إلى وفاة المهاجم.

يُذكر أن مجتمعات السكان الأصليين في كندا، التي تمثل حوالي 5% من السكان، غالباً ما تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية، بما في ذلك ارتفاع معدلات الجريمة، كما شهدت في 2022 حادثة مقتل 11 شخصاً في هجوم مماثل في مقاطعة ساسكاتشوان المجاورة.

ألمانيا: تلميذ يهاجم معلمته بسكين في إيسن وإصابات خطيرة

شهدت مدينة إيسن في ولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانية حادثة مروعة، حيث قام تلميذ بمهاجمة معلمته بسكين، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة تستدعي تدخلاً جراحياً عاجلاً.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية إن الجاني فر من مكان الحادث، فيما لا تزال السلطات تحقق لمعرفة ما إذا كان قد استهدف أشخاصاً آخرين.

وأشارت الشرطة إلى أنها تجري عملية أمنية واسعة بمشاركة فرق الأمن والإنقاذ في الموقع، مع تطويق المنطقة المحيطة بالكلية، ودعت المواطنين لتجنب الاقتراب حفاظاً على سلامة الطلاب والمواطنين، خاصة مع وجود مدارس ومؤسسات تعليمية مجاورة.

سريلانكا.. اصطدام وسقوط حافلة من منحدر يحول رحلة سياحية إلى مأساة دامية

قتل 15 شخصًا وأصيب 16 آخرون في حادث مأساوي إثر سقوط حافلة تقل سياحًا محليين من منحدر يبلغ ارتفاعه نحو 300 متر في منطقة إيلا الجبلية بسريلانكا، على بعد حوالي 130 كيلومترًا شرق العاصمة كولومبو.

ووقع الحادث مساء الخميس عندما اصطدمت الحافلة بمركبة أخرى، ثم اخترقت الحواجز المعدنية قبل أن تسقط من الجرف. كانت الحافلة تقل مجموعة عائدة من عطلة في المرتفعات الباردة.

يُعد هذا الحادث الأسوأ منذ مايو الماضي، عندما لقي 23 راكبًا مصرعهم في حادث مماثل في منطقة كوتمالي. وتُصنف طرق سريلانكا المتعرجة من بين الأخطر في العالم، حيث تشهد البلاد، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 22 مليون نسمة، نحو ثلاثة آلاف وفاة سنويًا بسبب حوادث السير.

مالي ترفع دعوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية بتهمة العدوان

رفعت مالي دعوى قضائية ضد جارتها الجزائر أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بإسقاط طائرة مسيرة تابعة للقوات المالية على الحدود الصحراوية المشتركة بين البلدين.

وأوضحت مالي أن الحادث وقع في ليلة 31 مارس قرب تين زاوتين بإقليم كيدال، مشيرة إلى أن إسقاط الطائرة كان بهدف عرقلة العمليات العسكرية التي تقوم بها قواتها ضد جماعات مسلحة.

واعتبرت مالي هذه الخطوة “عدواناً سافراً” وانتهاكاً لمبدأ عدم اللجوء لاستخدام القوة.

وقالت مالي إنها طالبت الجزائر مراراً بتقديم أدلة على انتهاك الطائرة المسيرة للمجال الجوي الجزائري، لكنها لم تتلقَ أي رد. من جانبها، أكدت الجزائر أنها أسقطت طائرة مسيرة مسلحة كانت تقوم بمهمة استطلاع بعد انتهاكها المجال الجوي الجزائري قرب الحدود.

تغريم “غوغل” 425 مليون دولار بتهمة تجسس غير قانوني على ملايين الهواتف في الولايات المتحدة

أمرت هيئة محلفين اتحادية في سان فرانسيسكو شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة غوغل بدفع تعويضات بقيمة 425.7 مليون دولار بسبب تجسسها بشكل غير قانوني على هواتف ذكية تابعة لنحو 98 مليون مستخدم في الولايات المتحدة خلال الفترة من يوليو 2016 حتى سبتمبر 2024.

وجاء الحكم بعد محاكمة استمرت أكثر من أسبوعين في قضية دعوى جماعية تتهم غوغل بجمع بيانات المستخدمين بدون إذن، رغم استخدامهم لضوابط الخصوصية، ونفت غوغل هذه الاتهامات مؤكدة أن أدوات الخصوصية تسمح للمستخدمين بالتحكم في بياناتهم.

وأكدت هيئة المحلفين أن الشركة انتهكت قوانين الخصوصية في ولاية كاليفورنيا، فيما تعهدت غوغل باستئناف الحكم معتبرة أن القرار لا يعكس طريقة عمل منتجاتها.

من جهتها، طالب المحامون بتعويضات تزيد على 30 مليار دولار، بحجة أن غوغل استخدمت البيانات لجني أرباح ضخمة من إعلانات مخصصة بشكل غير مشروع.