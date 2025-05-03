يوم دموي حول العالم.. حوادث مروّعة وتفجيرات وتدافع وهجمات تهز خمس دول

شهد العالم في الساعات الأخيرة سلسلة من الحوادث الدامية التي هزت الرأي العام، وتوزعت بين حوادث دهس دامية، وانفجارات، وتدافعات في مهرجانات دينية، وصولًا إلى إطلاق نار داخل حرم جامعي، فضلًا عن تحذيرات كارثية تهدد الملايين، أحداث متسارعة وقعت في ألمانيا والهند والولايات المتحدة والإمارات وتركيا، كل منها يحمل في طياته مأساة إنسانية، فما أبرز الحوادث المسجلة لهذا اليوم 3 مايو 2025؟

الأردن: وفاة 4 أطفال وإصابة 2 من عائلة واحدة إثر حريق ضخم في عمان

توفي 4 أطفال أشقاء وأصيب آخران من العائلة نفسها، جراء حريق شب داخل سكن في الطابق الأرضي تابع لأحد المساجد في منطقة أبو علندا بالعاصمة عمان.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام في الأردن، العقيد عامر السرطاوي، اليوم السبت، إن كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت مع حريق شب داخل سكن في الطابق الأرضي تابع لأحد المساجد في منطقة أبو علندا.

وأضاف أن الحريق تسبب بوفاة 4 أطفال أشقاء، تتراوح أعمارهم ما بين (5 – 10) سنوات، إثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم، كما أصيب طفلان آخران من العائلة نفسها، يبلغان من العمر (2 – 3) سنوات، بضيق في التنفس نتيجة استنشاق الغازات المنبعثة من الحريق.

وعملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه، فيما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلهما، وإخلاء الوفيات إلى مستشفى التوتنجي الحكومي ومستشفى البشير الحكومي، حيث ما تزال الإصابات قيد العلاج.

وأشار الناطق باسم مديرية الأمن العام إلى فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

مصرع امرأة في انفجار عبوة ناسفة كانت تحملها بيديها في تسالونيكي شمال اليونان

لقيت امرأة تبلغ من العمر 38 عاما مصرعها إثر انفجار عبوة ناسفة كانت تحملها بيديها في مدينة تسالونيكي شمال اليونان، وفق ما أعلنت الشرطة اليوم السبت

وقالت الشرطة المحلية لوكالة “رويترز” للأنباء “يبدو أن المرأة كانت تحمل عبوة ناسفة وكانت تخطط لزرعها في فرع بنك، وحدث خطأ ما وانفجرت في يديها”.

وتم فتح تحقيق في الحادث الذي وقع الساعة الخامسة فجر اليوم السبت، وتضررت عدة واجهات متاجر ومركبات جراء الانفجار.

وأشارت الشرطة إلى أن المرأة كانت معروفة لدى السلطات بعد مشاركتها في العديد من عمليات السرقة السابقة، وأضافت أنها تحقق في علاقاتها المحتملة بجماعات “يسارية متطرفة”.

حادث دهس مروع في شتوتغارت

في مدينة شتوتغارت، جنوب ألمانيا، شهدت منطقة أولجايك وسط المدينة حادث دهس مروع، حيث صدمت سيارة مجموعة من المارة ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، من بين المصابين، كانت حالة 3 أشخاص خطيرة للغاية.

وهرعت فرق الطوارئ والإطفاء إلى موقع الحادث، وقامت بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت الشرطة الألمانية أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة السبب الحقيقي وراء الحادث، بينما طلبت من المواطنين تجنب المنطقة قدر الإمكان لاحتواء الفوضى ومنع أي إصابات أخرى.

يُذكر أن الحادث أثار مخاوف كبيرة من وجود أوجه قصور في تدابير السلامة في المدينة.

تدافع مميت في مهرجان ديني بالهند.. 6 قتلى وأكثر من 50 مصابًا

في شمال ولاية غوا الهندية، وقع حادث مروع خلال مهرجان “لايراي ديفي جاترا”، حيث أسفر تدافع فوضوي بين المصلين عن مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين.

ووقع الحادث في الساعات الأولى من صباح السبت، عندما بدأ المئات من المصلين بالتدافع أثناء مراسم خاصة، بما في ذلك السير على النار، وهي واحدة من الطقوس البارزة في هذا المهرجان السنوي.

ووفقًا للمصادر المحلية، اندلع الذعر بسبب الازدحام الكبير، ما أدى إلى تدافع فوضوي أدى إلى إصابات بالغة. تم نقل العديد من المصابين إلى المستشفيات، حيث تم تأكيد حالة 8 منهم بأنها حرجة.

وأطلقت السلطات المحلية تحقيقًا في الحادث لتحديد أسباب فشل تنظيم الحشود وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

الإمارات.. محكمة دبي تقضي بالسجن 5 سنوات لرجل الأعمال الهندي “أبو صباح” بتهمة غسل الأموال

أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكمًا بالسجن خمس سنوات ضد رجل الأعمال الهندي المعروف “أبو صباح” بتهمة غسل الأموال من خلال شبكة إجرامية منظمة. المحاكمة شملت مجموعة من المتهمين الذين شاركوا في عمليات غسل الأموال عبر شركات وهمية وتحويلات مالية مشبوهة.

وفرضت المحكمة أيضًا غرامات مالية على الشركات المرتبطة بهذه العمليات، بلغت قيمتها 50 مليون درهم لكل شركة، فضلاً عن مصادرة 150 مليون درهم من الأموال المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة.

وشملت التحقيقات التي أدت إلى هذه القضية تحليل البيانات المالية الدقيقة التي كشف عنها أفراد شبكة غسل الأموال التي تلاعبت بالتحويلات عبر العديد من الكيانات الداخلية والخارجية.

تركيا.. تحذيرات من كارثة محتملة بسبب منشأة لتخزين الغاز على خط صدع نشط

في تركيا، أصبح موضوع الخطر الزلزالي مصدر قلق كبير بعد أن أثيرت تحذيرات حول منشأة لتخزين الغاز الطبيعي تقع على خط صدع نشط في قاع بحر مرمرة.

وحذر الخبراء الجيولوجيون من أن أي زلزال قوي قد يتسبب في انفجار كارثي في هذه المنشأة، مما سيكون له تأثير مدمر على مدينة إسطنبول القريبة.

هذا وتُخزن المنشأة الغاز الطبيعي المستورد في أشهر الصيف ليتم توزيعه خلال فصل الشتاء. المخاوف تتمثل في أن حدوث “إسالة للتربة” أثناء الزلزال قد يتسبب في تدفق الغاز إلى السطح، مما يزيد من خطر وقوع انفجارات خطيرة.

ودعا علماء الأرض والمختصون في الهندسة الجيولوجية إلى ضرورة إعادة النظر في هذه المنشآت وزيادة الاحتياطات للحد من هذه المخاطر.

حادث مروري مروع في ولاية أيداهو الأمريكية.. 7 قتلى في اصطدام شاحنة بحافلة سياحية

في ولاية أيداهو الأمريكية، وقع حادث مروري مروع على الطريق السريع بالقرب من متنزه يلوستون الوطني، حيث اصطدمت شاحنة صغيرة بحافلة سياحية كانت تقل مجموعة من 14 سائحًا.

وأسفر الحادث عن مقتل 7 أشخاص، بينهم 6 من ركاب الحافلة وسائق الشاحنة الذي كان الشخص الوحيد في السيارة الأخرى، وتحقق السلطات في أسباب الحادث، فيما تشير التقارير الأولية إلى أن الظروف الجوية قد تكون أحد العوامل المساهمة في وقوع هذا الحادث المأساوي.

هجوم مسلح في جامعة سبارتان الأمريكية.. إصابة امرأتين واعتقال الجاني

في واقعة مرعبة داخل الحرم الجامعي لكلية سبارتان للعلوم الجوية والتكنولوجيا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أُصيبت امرأتان بجروح إثر إطلاق نار من قبل أحد الأشخاص داخل الحرم الجامعي.

وتمكنت الشرطة المحلية من القبض على المشتبه به، الذي تبين أنه موظف سابق في الكلية، بعد مطاردة قصيرة.

وأكدت السلطات أن الدافع وراء الهجوم كان مرتبطًا بمشاكل شخصية داخل الكلية، حيث كان المشتبه به يعاني من خلافات مع الإدارة.

وأثار الحادث قلقًا شديدًا بين الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية، حيث أُجبر الجميع على الاحتماء داخل المباني أو مغادرة الحرم الجامعي، والتحقيقات جارية، لكن المسؤولين أكدوا أن الحادث لا يبدو عشوائيًا بل مدفوعًا بمشاكل عمل شخصية.

Some police are leaving the shooting scene at Spartan College with lights and sirens on pic.twitter.com/fyUrC0nnMQ — Matthew Seedorff (@MattSeedorff) May 3, 2025

🚨🇺🇸 BREAKING: THREE SHOT AT SPARTAN COLLEGE IN INGLEWOOD



Gunfire erupted at Spartan College of Aeronautics and Technology Friday afternoon, leaving three people wounded in yet another campus shooting.



The violence broke out around 3:40 p.m. at the aviation school on Aviation… pic.twitter.com/0dq4WbpkQQ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 2, 2025

BREAKING: At least 2 people injured after a shooting at Spartan College in Inglewood, CA. The shooter is reportedly barricaded inside a building. #LosAngeles #breaking pic.twitter.com/V0ZDncYpZD — Matthew Seedorff (@MattSeedorff) May 3, 2025

قوات بونتلاند تحبط هجوماً لـ”داعش” وتقتل 10 مسلحين في شمال الصومال

أعلنت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم السبت 3 مايو 2025، أن قوات “الدراويش” التابعة لولاية بونتلاند نجحت في صد هجوم شنه مسلحو تنظيم “داعش” على قاعدة عسكرية في جبال علمسكاد بمحافظة بري شمال شرق البلاد.

وأسفرت المواجهات عن مقتل 10 من عناصر التنظيم، وفق ما أفاد به ضباط ميدانيون، مؤكدين أن الهجوم كان فاشلاً وتم التصدي له دون خسائر تُذكر في صفوف القوات.

يُذكر أن عدد مقاتلي “داعش” في الصومال يتراوح بين 700 و1500 عنصر، معظمهم في جبال بونتلاند، بينما تواصل الحكومة المحلية مطالبتها بدعم دولي أكبر في حربها ضد الإرهاب.