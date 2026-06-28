يوم دموي حول العالم.. قتلى في عدّة دولٍ

شهدت عدة دول حول العالم اليوم الأحد سلسلة من الحوادث الدامية والمتباينة التي تراوحت بين كوارث جوية وحرائق غابات وأحداث أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وفتح تحقيقات موسعة في أكثر من موقع، ففي فرنسا لقي 11 شخصًا مصرعهم في تحطم طائرة مخصصة للقفز المظلي قرب نانسي، بينما شهدت مصر مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في بنها، وفي لندن أوقفت الشرطة سائقًا بعد دهس خمسة أشخاص مع استبعاد الدافع الإرهابي، كما قُتل ثلاثة من رجال الإطفاء في حرائق غابات مدمرة غرب الولايات المتحدة، بالتوازي مع توقيف والدين في ريف دير الزور بسوريا على خلفية اتهامات بتعذيب طفلهما بعد فراره وطلبه المساعدة.

مقتل 11 شخصًا في تحطم طائرة للقفز المظلي شرق فرنسا قرب نانسي

لقي 11 شخصًا مصرعهم صباح اليوم الأحد، إثر تحطم طائرة خفيفة مخصصة للقفز المظلي في بلدة تومبلين قرب مطار نانسي-إيسي في إقليم ميرت وموزيل شرقي فرنسا، وفق ما أكدته السلطات المحلية.

ووفق المعطيات الأولية، فإن الطائرة من طراز “بيلاتوس” ومسجلة في ألمانيا، وكانت تقل مجموعة من المدربين والمتدربين المشاركين في نشاط قفز مظلي تجريبي، قبل أن تتحطم بعد وقت قصير من إقلاعها.

وسقطت الطائرة حوالي الساعة 11:00 صباحًا في شارع “سلفادور أليندي” داخل البلدة، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها دون ناجين.

وبحسب الحصيلة الرسمية، ضحايا الحادث هم طيار محترف، وخمسة مدربين في القفز المظلي، إضافة إلى خمسة متدربين كانوا ضمن رحلة تدريبية.

وعقب الحادث، توجه محافظ الإقليم إيف سيغي إلى موقع التحطم، حيث تم تفعيل مركز العمليات الإقليمي لتنسيق عمليات الطوارئ والإنقاذ، مع فرض طوق أمني حول المنطقة من قبل فرق الإطفاء والأمن.

ومن المتوقع وصول وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إلى موقع الحادث لاحقًا، في وقت باشرت فيه السلطات المختصة تحقيقًا موسعًا لتحديد أسباب العطل الذي أدى إلى سقوط الطائرة مباشرة بعد الإقلاع.

مقتل عنصر إجرامي خطير في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بمدينة بنها

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه إثر تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة المصرية في منطقة عزبة السوق بمدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية، خلال عملية أمنية استهدفت ضبطه بعد ورود معلومات حول تورطه في أعمال إجرامية وفرض النفوذ على المواطنين.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام مصرية، تلقت الأجهزة الأمنية معلومات تفيد بقيام المتهم، المقيم في عزبة السوق بدائرة قسم أول بنها، بإثارة الذعر بين الأهالي وفرض سيطرته على المنطقة، إلى جانب حيازته أسلحة نارية وذخائر.

وعقب استكمال الإجراءات القانونية وإعداد مأمورية أمنية، تمكنت قوات الأمن من تحديد مكان اختباء المطلوب تمهيداً للقبض عليه.

وأفادت المعلومات بأن المتهم بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوة الأمنية فور استشعاره اقترابها، ما دفع رجال الشرطة إلى التعامل مع مصدر النيران وفق الإجراءات الأمنية المعمول بها، الأمر الذي أسفر عن مقتله في موقع المواجهة.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل الملف إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة واستكمال الإجراءات القانونية.

اعتقال سائق بعد دهس 5 أشخاص في لندن.. والشرطة البريطانية تستبعد الدافع الإرهابي

فتحت الشرطة البريطانية تحقيقاً موسعاً بعد إصابة خمسة أشخاص في حادث دهس وقع بمنطقة إيلينغ غرب العاصمة لندن، فيما أوقفت السلطات سائق السيارة المتورطة للاشتباه في تورطه بالشروع في القتل والقيادة المتهورة.

وأكدت شرطة لندن «سكوتلاند يارد» أن الحادث لا يُصنف في الوقت الراهن ضمن الأعمال الإرهابية، مشيرةً إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لفحص جميع الدوافع والملابسات المرتبطة بالواقعة.

وبحسب بيان الشرطة، أسفر الحادث عن إصابة خمسة من المشاة، حيث تلقى اثنان العلاج في موقع الحادث، بينما نُقل ثلاثة آخرون إلى المستشفى، وأوضحت السلطات أن حالتهم الصحية مستقرة.

وأضافت الشرطة أن السيارة لم تتوقف عقب الحادث، قبل أن تتمكن القوات الأمنية من اعتراضها وإيقافها بالقرب من موقع الواقعة.

وأعلنت السلطات اعتقال السائق، وهو رجل يبلغ من العمر 34 عاماً، صومالي المولد ويحمل الجنسية البريطانية، للاشتباه في ارتكابه جريمة الشروع في القتل والقيادة الخطرة.

ورغم استبعاد فرضية الإرهاب في هذه المرحلة، أكدت «سكوتلاند يارد» أن ضباط مكافحة الإرهاب يشاركون في تقييم القضية بالتنسيق مع فرق التحقيق المحلية، بهدف مراجعة جميع الاحتمالات والدوافع المحتملة.

ويأتي الحادث في وقت شهدت فيه بريطانيا خلال السنوات الأخيرة عدداً من حوادث الدهس التي تنوعت دوافعها بين الجرائم الجنائية والاضطرابات الفردية والهجمات ذات الخلفيات المتطرفة، ما يجعل مثل هذه الحوادث محل متابعة أمنية دقيقة حتى اكتمال التحقيقات.

الولايات المتحدة.. مقتل 3 رجال إطفاء أثناء مكافحة حرائق غابات مدمرة في الغرب الأمريكي

أعلنت إدارة مكافحة حرائق الغابات في الولايات المتحدة مقتل ثلاثة من رجال الإطفاء وإصابة اثنين آخرين أثناء مشاركتهم في عمليات إخماد حرائق غابات نشطة بين ولايتي كولورادو ويوتا.

وأوضحت الإدارة، التي أُنشئت مؤخرًا لتنسيق جهود مكافحة الحرائق في الأراضي العامة، أن فرق الإطفاء كانت تعمل ضمن فريق مشترك بين عدة وكالات، لمواجهة حرائق نولز وجور التي اندلعت يوم السبت.

وفي بيان عبر منصات التواصل، أعربت الإدارة عن تضامنها مع هيئة الغابات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، مؤكدة دعمها الكامل لذوي الضحايا، ومشيدة بتضحيات رجال الإطفاء وشجاعتهم في مواجهة النيران.

وتشهد مناطق واسعة من غرب الولايات المتحدة تصاعدًا في نشاط حرائق الغابات، في ظل موجة طقس حار وجاف وعاصف استمرت عدة أيام، ما ساهم في تسريع انتشار النيران في ولايات يوتا وأريزونا ومناطق مجاورة.

ويُعد حريق “كوتونوود” من أكبر هذه الحرائق، إذ اندلع في تضاريس وعرة جنوب غرب ولاية يوتا، وامتدت رقعته لتتجاوز 144 ميلاً مربعًا (نحو 373 كيلومترًا مربعًا)، بعد أن اجتاحت النيران الوديان وسفوح الجبال، متسببة في تدمير أجزاء من منتجع للتزلج وعدد من الأكواخ الصيفية.

وتواصل فرق الإطفاء جهودها لاحتواء الحرائق وسط ظروف ميدانية صعبة، مع توقعات باستمرار الطقس الحار والجاف الذي يزيد من تعقيد عمليات الإخماد.

سوريا.. اعتقال والدين في ريف دير الزور بتهمة تعذيب طفلهما بعد هروبه وطلبه المساعدة

أفادت مصادر أهلية في محافظة دير الزور أن قوات الأمن الداخلي في سوريا ألقت القبض على والدين في بلدة محيميدة بريف دير الزور الغربي، بتهمة تعذيب وضرب طفلهما بشكل مبرح.

وبحسب المصادر، فإن الواقعة كُشفت بعد أن تمكن الطفل من الفرار من المنزل ولجأ إلى أحد بيوت البلدة، حيث قام الأهالي باستقباله وتقديم الحماية له بعد ملاحظة حالته الصحية والنفسية المتدهورة، إذ كان يعاني من جروح ونزيف.

وعقب ذلك، أبلغ سكان المنزل الأجهزة الأمنية التي تحركت فورًا إلى البلدة، حيث جرى توقيف الأب والأم واقتيادهما للتحقيق على خلفية الاتهامات الموجهة إليهما.

وذكرت المصادر أن الطفل نُقل إلى مكان آمن، وسط حالة تعاطف واسعة من أهالي البلدة الذين طالبوا بتوفير الرعاية الطبية والنفسية له، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الوالدين.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجهات المعنية حول تفاصيل الحادثة.