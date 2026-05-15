يوم عالمي حافل بالأحداث.. زلازل وحرائق وحوادث مأساوية

في يومٍ حافل بالأحداث المتسارعة حول العالم، تنوعت التطورات بين كوارث طبيعية وحوادث مأساوية وقرارات اقتصادية وأمنية لافتة، فمن زلزالٍ ضرب الساحل الشرقي لليابان دون خسائر تُذكر، إلى حرائق وحوادث دامية في سوريا وفرنسا والولايات المتحدة، مروراً بكوارث غوص في المالديف وحوادث طيران متفرقة، تتصدر العناوين مشاهد إنسانية مؤلمة وجهود إنقاذ مستمرة، وفي المقابل، برزت قرارات اقتصادية كبرى في مصر وتطورات استثمارية طموحة في أبوظبي، إلى جانب تحولات سياسية وصحية في الولايات المتحدة.

زلزال بقوة 6.3 درجة يهز الساحل الشرقي لليابان دون تسجيل أضرار

ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر الساحل الشرقي لـ اليابان اليوم الجمعة، ما أدى إلى اهتزاز المباني وتحرك الأثاث داخل المنازل، بحسب مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت تسجيلات مصورة لحظة وقوع الهزة الأرضية، حيث اهتزت المنازل بشكل واضح، فيما لفت أحد المقاطع انتباه المتابعين بعد ظهور قطة بدت غير متأثرة رغم الاضطراب الشديد في المكان.

ولم تُسجل السلطات اليابانية حتى الآن أي إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال، في حين تواصل الجهات المختصة مراقبة الوضع وتقييم تأثيراته على المناطق المتأثرة.

وتُعد اليابان من أكثر دول العالم عرضة للنشاط الزلزالي نظراً لوقوعها ضمن “حزام النار” في المحيط الهادئ.

حريق كبير في منطقة الصناعة باللاذقية والدفاع المدني يواصل عمليات الإخماد

اندلع حريق كبير مساء الخميس في عدد من المحال التجارية بمنطقة الصناعة في مدينة اللاذقية، وسط جهود متواصلة من فرق الدفاع المدني السوري للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وأفادت وسائل إعلام سورية بأن فرق الإطفاء تدخلت بشكل سريع لإخماد الحريق، في حين أشارت التحقيقات الأولية والمصادر الميدانية إلى أن السبب المرجح للحادث يعود إلى تماس كهربائي داخل أحد المحال.

وأكدت المصادر أن الأضرار اقتصرت حتى الآن على الخسائر المادية في محتويات المحال المتضررة، دون تسجيل إصابات بشرية، كما نجحت فرق الإطفاء في حماية المستودعات والبضائع الموجودة في المحيط من امتداد النيران إليها.

وتواصل الجهات المختصة متابعة التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث وتقييم حجم الأضرار بشكل كامل.

تحطم طائرة طبية في نيو مكسيكو يقتل 4 أشخاص ويفجر حريقاً غابياً

أفادت السلطات المحلية في الولايات المتحدة بتحطم طائرة طبية صغيرة يوم الخميس في ولاية نيو مكسيكو، ما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متنها.

وذكرت مقاطعة لينكولن أنه تم العثور على حطام الطائرة في موقع السقوط، مؤكدة وفاة الركاب الأربعة بشكل كامل.

وبحسب المعلومات الأولية، كانت الطائرة من طراز “كينغ إير” ذات المحركين، وقد أقلعت من مركز روزويل الجوي وكانت في طريقها إلى مطار سييرا بلانكا الإقليمي في مهمة نقل طبي، قبل أن تتحطم لأسباب لا تزال مجهولة.

وأدى الحادث إلى اندلاع حريق محدود في منطقة غابات قريبة، حيث سارعت فرق الطوارئ وخدمة الغابات الأمريكية إلى السيطرة عليه وإخماده.

وتواصل إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) والمجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) تحقيقاتهما لمعرفة أسباب الحادث.

وفاة خمسة غواصين إيطاليين في حادث مأساوي داخل كهوف بحرية بجزر المالديف

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية عن وفاة خمسة مواطنين إيطاليين إثر حادث غوص خطير وقع في جزر المالديف أثناء محاولة استكشاف كهوف بحرية على عمق يقارب 50 متراً في منطقة فافو أتول.

وذكرت السلطات في جزر المالديف أن فرق الإنقاذ عثرت على جثمان أحد الغواصين داخل كهف عميق على نحو 60 متراً تحت سطح البحر، فيما يُعتقد أن أربعة غواصين آخرين ما زالوا داخل نفس الكهف، وتستمر عمليات البحث عنهم باستخدام فرق ومعدات متخصصة بسبب خطورة الموقع.

وتشارك السلطات المحلية مع خبراء إيطاليين، إلى جانب خفر السواحل، في جهود الإنقاذ وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

ويُذكر أن الحادث وقع في دولة جزر المالديف، فيما كان الضحايا من مواطني إيطاليا، وأفادت تقارير إعلامية أن بعضهم كانوا طلاباً أو موظفين في جامعة جنوة.

محامٍ يطعن زميله داخل محكمة حلوان في القاهرة والنيابة تفتح تحقيقاً عاجلاً

أمرت جهات التحقيق في العاصمة المصرية القاهرة بإجراء تحريات موسعة حول واقعة اعتداء محامٍ على زميله باستخدام آلة حادة داخل أروقة محكمة حلوان الابتدائية، في حادثة أثارت جدلاً داخل الوسط القانوني.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مشادة كلامية حادة بين المحامين، تطورت إلى اشتباك جسدي، قبل أن يقوم أحدهما بالاعتداء على الآخر باستخدام سلاح أبيض من نوع “كتر”، ما أدى إلى إصابة المجني عليه.

وعقب الحادث، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، فيما بدأت النيابة العامة استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم والوقوف على ملابسات الواقعة ودوافعها، وسط ترجيحات بأن الخلاف مرتبط بنزاع قضائي سابق بين الطرفين داخل المحكمة.

وفي أول رد فعل، أعلنت نقابة محامي حلوان الفرعية فتح تحقيق نقابي عاجل في الحادث، مؤكدة استدعاء جميع الأطراف والشهود، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات القانونية واللوائح المنظمة لمهنة المحاماة.

ويأتي الحادث في سياق واقعة أثارت قلقاً بشأن تصاعد الخلافات المهنية داخل أروقة المحاكم المصرية، خاصة في القضايا المتنازع عليها بشدة.

مصر تعلن جداول جديدة لأسعار الكهرباء وتعديلات على الشرائح ونظام العدادات الكودية

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر تحديث جداول تعريفة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، على أن تكون مطبقة منذ أبريل الماضي، وتشمل تغييرات في بعض الشرائح ونظام المحاسبة للعدادات الكودية، مع الإبقاء على معظم أسعار الاستهلاك المنزلي دون تغيير كبير.

وبحسب الجداول الجديدة، جاءت أسعار الشرائح المنزلية كالتالي:

من 0 إلى 50 كيلووات: 68 قرشاً

من 51 إلى 100 كيلووات: 78 قرشاً

من 101 إلى 200 كيلووات: 95 قرشاً

من 201 إلى 350 كيلووات: 155 قرشاً

من 351 إلى 650 كيلووات: 195 قرشاً

من 651 إلى 1000 كيلووات: 210 قروش مع إلغاء الدعم التراكمي

أكثر من 1000 كيلووات: 258 قرشاً دون نظام شرائح

كما تقرر إلغاء نظام الشرائح في العدادات الكودية، وتوحيد سعر المحاسبة ليصبح 274 قرشاً لكل كيلووات/ساعة من الاستهلاك الأول.

وشملت التعديلات أيضاً مراجعة شاملة لبيانات العدادات الكودية من خلال لجان فنية وإدارية بهدف ضبط الأوضاع القانونية ومطابقة بيانات العقارات على أرض الواقع.

أما القطاعات التجارية والخدمية، فقد سجلت زيادات متفاوتة، من بينها:

المحلات التجارية: زيادة بنحو 30%

مترو الأنفاق: ارتفاع بنسبة 72%

قطاع الري: زيادة تقارب 99%

شركات المياه: زيادة تقارب 78%

باقي المشتركين: توحيد التعريفة عند 255 قرشاً

وتأتي هذه التعديلات ضمن سياسة مراجعة دورية لتعريفات الطاقة في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل.

أبوظبي تعلن مشروع “سفير أبوظبي” على جزيرة ياس باستثمار 1.7 مليار دولار

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالتعاون مع شركة “سفير إنترتينمنت” اختيار جزيرة ياس مقراً لمشروع “سفير أبوظبي”، الذي يُعد وجهة ترفيهية تفاعلية غامرة جديدة تُصنف كأيقونة عالمية في مجال الترفيه.

ويبلغ حجم الاستثمار في مرحلة بناء المشروع نحو 1.7 مليار دولار، ومن المتوقع اكتمال أعماله بحلول نهاية عام 2029. ويُعد المشروع أول منشأة من سلسلة “سفير” خارج الولايات المتحدة، حيث يهدف إلى تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للسياحة والترفيه.

وسيُقام المشروع في موقع استراتيجي بين ياس مول وسي وورلد جزيرة ياس داخل جزيرة ياس، ضمن بيئة تضم أبرز الوجهات الترفيهية في الإمارة، وبالقرب من مطار زايد الدولي.

ويتوقع أن يستوعب “سفير أبوظبي” نحو 20 ألف شخص، وسيضم ثلاث فئات رئيسية من الفعاليات تشمل العروض التفاعلية الغامرة، والإقامات الفنية والموسيقية، إضافة إلى الفعاليات الكبرى مثل الحفلات والمؤتمرات وعروض المنتجات.

ويعتمد المشروع على تقنيات متقدمة مشابهة لتلك المستخدمة في منشأة “سفير” في لاس فيغاس، مع تطوير محتوى يعكس الثقافة الإماراتية، بما في ذلك عروض مخصصة لفنانين محليين وإقليميين وعالميين.

ويأتي المشروع ضمن استراتيجية أبوظبي لتعزيز التنويع الاقتصادي وتوسيع قطاع السياحة والترفيه، إلى جانب مشاريع أخرى في الإمارة مثل المنطقة الثقافية في السعديات والمشاريع الترفيهية الكبرى المستقبلية.

مقتل صبي 14 عاماً وإصابة اثنين في إطلاق نار بمدينة نانت الفرنسية

أفادت وسائل إعلام فرنسية بمقتل صبي يبلغ من العمر 14 عاماً إثر إصابته بطلق ناري في القلب خلال حادث إطلاق نار وقع في مدينة نانت مساء الخميس، في واقعة جديدة مرتبطة بأعمال عنف يُشتبه في صلتها بتجارة المخدرات.

وذكرت المصادر أن الحادث أسفر أيضاً عن إصابة شخصين آخرين، أحدهما قاصر، حيث نُقلا إلى المستشفى، مشيرة إلى أن حالتهما لا تبدو خطيرة.

وبحسب التقارير الأولية، فإن المهاجمين وصلوا إلى الموقع على دراجة نارية قبل أن يفتحوا النار داخل حي سكني في منطقة بورت بوير، ثم لاذوا بالفرار.

وتشير المعلومات إلى أن الحي نفسه شهد سابقاً حوادث عنف مرتبطة بتجارة المخدرات، من بينها حادثة مميتة في نهاية أبريل الماضي، ما يعزز المخاوف من تصاعد نشاط العصابات في المنطقة.

ومن المتوقع أن يقوم وزير الداخلية الفرنسي بزيارة الموقع في إطار متابعة التحقيقات والاطلاع على تطورات الوضع الأمني.

تصاعد عنف المخدرات في فرنسا يثير القلق بعد اشتباكات دامية في نيس ونانت

حذّر مدعي مدينة نيس الفرنسية داميان مارتينيلي من تصاعد خطير وغير مسبوق في أعمال العنف المرتبطة بتجارة المخدرات، مؤكداً أن البلاد تواجه مزيجاً مقلقاً من ارتفاع الاستهلاك وتفاقم نشاط شبكات التهريب.

وفي تصريحات إعلامية، أوضح مارتينيلي أن العنف المرتبط بالمخدرات بات يطال الأحياء السكنية بشكل متزايد، مع تسجيل تورط لافت للقاصرين، مشيراً إلى أن نسبة المدانين من الأحداث في قضايا المخدرات ارتفعت من 9% إلى 29% خلال عشر سنوات، ما يعكس اتساع نطاق تجنيد الشباب داخل هذه الشبكات.

وتأتي هذه التحذيرات عقب سلسلة من الحوادث الدامية، حيث شهدت مدينة نيس إطلاق نار أسفر عن قتلى وجرحى على خلفية صراعات بين شبكات المخدرات، فيما وقعت حادثة مماثلة في نانت، أودت بحياة مراهق وإصابة آخرين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً.

وتؤكد السلطات الفرنسية أن هذه التطورات تعكس تصاعداً مقلقاً في نشاط العصابات المرتبطة بالمخدرات، وسط دعوات لتشديد الإجراءات الأمنية ووضع سياسات أكثر صرامة لمواجهة الظاهرة.

وفاة مأساوية لمقاتل MMA أثناء إنقاذ أطفال من الغرق في قرغيزستان

لقي مقاتل الفنون القتالية المختلطة (MMA) القرغيزي ميديت جينالييف مصرعه بشكل مأساوي أثناء محاولته إنقاذ أطفال من الغرق في بحيرة إيسيك كول الشهيرة في قرغيزستان.

ووفقاً لشرطة منطقة إيسيك كول، وقع الحادث على أحد شواطئ قرية باكتو دولونوتو، حيث كانت مجموعة من الفتيات القاصرات يسبحن في البحيرة قبل أن تجرف الأمواج القوية إحداهن، ما دفع جينالييف وأحد أصدقائه للتدخل فوراً لإنقاذهن.

وبحسب الرواية، تمكن المقاتل من المساهمة في إنقاذ الطفلة وسحبها إلى بر الأمان، لكنه اختفى بعدها وسط المياه أثناء استمرار عملية الإنقاذ، حيث جرفته الأمواج.

وأعلنت وزارة الطوارئ في قرغيزستان لاحقاً العثور على جثمانه في اليوم التالي للحادث، عن عمر يناهز 30 عاماً، وتم تسليمه إلى أسرته.

وخلفت الحادثة حالة حزن واسعة في الأوساط الرياضية، خاصة أن جينالييف كان من مقاتلي الوزن الخفيف في رياضة MMA، وخاض أربع نزالات احترافية، فاز في اثنين منها.

وفاة الروسي فيتالي ديريغلازوف أول بطل عالمي في القتال اليدوي عن 42 عاماً

أعلنت إدارة مقاطعة كورسك الروسية وفاة الرياضي فيتالي ديريغلازوف، بطل أول نسخة من بطولة العالم وأول كأس عالم في رياضة القتال اليدوي، عن عمر ناهز 42 عاماً، دون الكشف عن سبب الوفاة.

وذكرت السلطات المحلية في بيان أن الراحل، الحاصل على لقب “ماستر الرياضة الدولي”، توفي بشكل مفاجئ، مشيرة إلى أنه كان من أبرز الأسماء في تاريخ هذه الرياضة على المستوى العالمي.

وأعربت إدارة المقاطعة عن تعازيها لأسرة الفقيد وزملائه وتلاميذه، مشيدة بمسيرته الرياضية وإنجازاته التي شملت التتويج بأول بطولة عالم وأول كأس عالم في القتال اليدوي، ما جعله أحد رواد هذه الرياضة في روسيا.

ويُعد ديريغلازوف من الشخصيات البارزة في الرياضات القتالية، حيث ساهم في ترسيخ مكانة القتال اليدوي على الساحة الدولية من خلال إنجازاته المبكرة في اللعبة.

وفاة الكاتبة الروسية زويا بوغوسلافسكايا عن 103 أعوام.. رمز في الأدب والحب

توفيت الناقدة والكاتبة والشخصية الثقافية الروسية البارزة زويا بوغوسلافسكايا عن عمر ناهز 103 أعوام، لتطوي بذلك صفحة طويلة من الحضور الأدبي والثقافي في الحقبتين السوفيتية وما بعد السوفيتية.

وتُعد بوغوسلافسكايا، التي ارتبط اسمها بلقب “أوزا”، إحدى أبرز الشخصيات التي خلدها الأدب الروسي الحديث، خاصة من خلال علاقتها بالشاعر أندريه فوزنيسينسكي، زوجها الذي جمعته بها علاقة استمرت نحو 46 عاماً، واعتُبرت من أشهر قصص الحب في الوسط الأدبي الروسي.

وبرزت الراحلة في البداية كناقدة مسرحية وسينمائية قبل أن تتحول إلى كاتبة معروفة، حيث نشرت في ستينيات القرن الماضي دراسات نقدية عن عدد من الكتاب السوفييت، كما صدرت أعمالها الأدبية الأولى عام 1967، ومنها قصة “وغداً” التي لاقت انتشاراً وترجمت إلى لغات عدة.

وخلال مسيرتها، نشرت أعمالها في مجلات أدبية مرموقة مثل “نوفي مير” و“زناميا” و“يونوست”، وحققت رواياتها وقصصها حضوراً واسعاً لدى القراء في الاتحاد السوفييتي وخارجه.

وتزوجت بوغوسلافسكايا ثلاث مرات، وكان زواجها الأخير من الشاعر أندريه فوزنيسينسكي الأكثر تأثيراً في حياتها، حيث شكّل ثنائياً أدبياً بارزاً استمر حتى وفاته عام 2010، ليبقى اسماهما مرتبطين في الذاكرة الثقافية الروسية كرمز للحب والإبداع.

عاصفة قوية في الهند تقذف رجلاً في الهواء لمسافة 15 متراً وتُصيب عشرات

شهدت منطقة بريلي في ولاية أوتار براديش حادثة مروعة خلال عاصفة قوية، بعدما قُذف رجل في الهواء لمسافة تُقدّر بنحو 50 قدماً (حوالي 15 متراً) بسبب رياح شديدة صاحبت الأحوال الجوية العنيفة.

ووثّق مقطع فيديو متداول لحظة تطاير الرجل، الذي يُدعى نانهي ميان، أثناء تمسكه بحبل قبل أن ترفعه الرياح العاتية وتسقطه أرضاً، ما أدى إلى إصابته بكسور في يديه وساقيه، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال المصاب في تصريح إعلامي إنه فقد السيطرة تماماً أثناء العاصفة، مشيراً إلى أنه لم يدرك أين سقط بعد أن قذفته الرياح لمسافة كبيرة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل موجة طقس قاسية ضربت الولاية، حيث أعلنت السلطات المحلية تسجيل خسائر بشرية ومادية كبيرة، إذ لقي ما لا يقل عن 89 شخصاً مصرعهم، وأُصيب العشرات، إضافة إلى تضرر منازل ونفوق أعداد من الماشية نتيجة العواصف والأمطار الرعدية.

ودعت السلطات في الولاية إلى متابعة تقارير الأضرار بشكل دوري، مع تنفيذ إجراءات إغاثة وتعويض المتضررين في المناطق المنكوبة.

العراق: الإعدام شنقاً بحق متهم في جرائم إبادة جماعية خلال أحداث الأنفال

أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المتهم عجاج أحمد حردان، على خلفية تورطه في جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية استهدفت الأكراد خلال أحداث الأنفال عام 1988 في عهد النظام السابق.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الحكم جاء بعد ثبوت ارتكاب المتهم انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، استناداً إلى اعترافاته وأدلة وشهادات ضحايا ضمن ملف القضية.

وبحسب مصادر أمنية، تمكن جهاز الأمن الوطني العراقي من إلقاء القبض على المتهم في أغسطس 2025 بعد عملية تحرٍّ استخباري استمرت عدة أشهر، إذ كان متوارياً عن الأنظار لفترة طويلة مع ادعاءات بوفاته بهدف تضليل الأجهزة الأمنية.

وخلال التحقيقات، أدلى المتهم باعترافات تتعلق بجرائم ارتكبت داخل سجن نكرة السلمان، شملت التعذيب والتجويع وعمليات تصفية طالت معتقلين من أبناء القومية الكردية خلال تلك الفترة.

وأكدت المحكمة أن الحكم استند إلى مجمل الأدلة والاعترافات وشهادات الضحايا، في قضية مرتبطة بأحداث جريمة الأنفال التي تُعد من أبرز ملفات الانتهاكات في تاريخ العراق الحديث.

استقالة رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارتي مكاري وسط ضغوط سياسية داخل إدارة ترامب

أعلن مارتي مكاري استقالته من منصبه بصفته مفوضًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في خطوة تأتي بعد أسابيع من الضغوط السياسية والتقارير التي تحدثت عن توجه داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقالته.

وتُعد هذه الاستقالة الرابعة لمسؤول كبير يغادر إدارة ترامب منذ بداية عام 2026، بعد استقالة وزراء العمل والعدل والأمن الداخلي، في وقت تشهد فيه الإدارة الأمريكية حالة من التوتر والخلافات داخل عدد من المؤسسات الفيدرالية.

وشهدت الفترة التي سبقت استقالة مكاري تصاعد انتقادات من شركات الأدوية وصناعة السجائر الإلكترونية وجماعات مناهضة الإجهاض، إضافة إلى حلفاء سياسيين مقربين من ترامب، على خلفية قرارات ومواقف اتخذها خلال قيادته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وأثار مكاري، وهو جراح ومساهم سابق في قناة “فوكس نيوز”، جدلًا واسعًا منذ توليه المنصب، خصوصًا بعد إطلاق مراجعة لإجراءات الموافقة على اللقاحات، إلى جانب إعادة تقييم سلامة عقار “الميفيبريستون” المستخدم في غالبية عمليات الإجهاض داخل الولايات المتحدة.

كما واجه ضغوطًا متزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للموافقة على السجائر الإلكترونية المنكهة، بعدما رفض في البداية منحها الاعتماد، ما أثار استياء جماعات الضغط المرتبطة بصناعة التبغ.

ووفق تقارير إعلامية، فإن مواقف مكاري تسببت في توتر مع أطراف من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلى جانب جهات نافذة في قطاع الصحة العامة والصناعات الدوائية.

وخلال جائحة “كوفيد-19″، عُرف مكاري بانتقاداته الصريحة للمؤسسة الطبية والإجراءات الصحية المتبعة آنذاك، وهو ما جعله شخصية مثيرة للجدل داخل الأوساط السياسية والطبية الأمريكية.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مغادرة مكاري لمنصبه، نافيًا بشكل مباشر أن يكون قد أقاله، وقال للصحافيين: “مارتي رجل رائع، لكنه سيمضي قدمًا وسيحظى بحياة جيدة”.

وفي وقت لاحق، نشر ترامب عبر منصة “تروث سوشال” ما قال إنها رسالة استقالة من مكاري، شكره فيها على “العمل الرائع”، واصفًا إياه بأنه “مجتهد ويحظى باحترام الجميع”.

وأشار ترامب إلى أن نائب مكاري، كايل ديامانتاس، سيتولى إدارة الوكالة بشكل مؤقت، وهو محام يرتبط بعلاقات شخصية مع دونالد ترامب الابن.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تدقيقًا متزايدًا بشأن سياسات الموافقة على الأدوية واللقاحات، إلى جانب الضغوط السياسية المتعلقة بملفات الإجهاض والصحة العامة داخل الولايات المتحدة.

العثور على جثتين بعد تحطم طائرة صغيرة فوق منزل في ولاية أوهايو الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية العثور على جثتين داخل طائرة صغيرة تحطمت فوق منزل في ولاية أوهايو، ما أدى إلى انفجارها واندلاع حريق كبير في المنطقة السكنية.

وذكرت إدارة إطفاء مدينة أكرون أن الحادث وقع قبل الساعة الرابعة مساء بقليل، حيث سقطت الطائرة على منزل سكني، ما استدعى إخلاء منزلين مجاورين كإجراء احترازي.

وأكدت السلطات أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات بين سكان المنزل الذي تعرض للحادث، بينما عُثر على جثتين داخل حطام الطائرة.

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن الطائرة المنكوبة من طراز “بايبر بي إيه-28”، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة أسباب التحطم.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود والنيران فوق الحي السكني عقب الحادث، وسط انتشار واسع لفرق الطوارئ والإطفاء في الموقع.



