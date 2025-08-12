يوم عالمي مثقل بالحرائق والحوادث والاغتيالات!

حصيلة دموية ومآسٍ متفرقة شهدها العالم خلال الساعات الأخيرة، إذ سقط ما لا يقل عن 149 قتيلاً وعشرات الجرحى في سلسلة حوادث وكوارث وجرائم امتدت من آسيا وأفريقيا إلى أوروبا والأمريكيتين، ففي اليمن، لا تزال مأساة غرق قارب مهاجرين قبالة أبين تلقي بظلالها بوفاة 92 شخصاً، فيما أودى حادث سير مروع في العراق بحياة خمسة أشخاص وأصاب 17 آخرين، بينهم نجلا نائب برلماني، وفي الولايات المتحدة، قُتل شخصان وأصيب عشرة بانفجار مصنع فحم الكوك قرب بيتسبرغ، كما أسفر إطلاق نار في أوستن عن ثلاثة قتلى بينهم طفلان، بينما فقدت كولومبيا مرشحها الرئاسي ميغيل أوريبي بعد محاولة اغتيال دامية، وشهدت مصر ثلاث وفيات في حوادث متفرقة بينها جريمة قتل بشعة في الإسكندرية ومصرع بطل سباقات السيارات هيثم سمير، إضافة إلى وفاة وزير التموين الأسبق علي المصيلحي، كما عُثر في روسيا على بطل الكيك بوكسينغ دميتري ليخودوموف جثةً غامضة بعلامات ضرب، بينما تواصل تركيا مكافحة حرائق الغابات التي التهمت مساحات شاسعة رغم السيطرة على معظمها.

السلطات التركية تحقق تقدماً كبيراً في مكافحة حرائق الغابات رغم استمرار خطرها

أعلنت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، إحراز تقدم ملموس في مواجهة موجة حرائق الغابات التي اجتاحت عدة مناطق في البلاد خلال الأسابيع الماضية، في ظل موجة حرارة غير مسبوقة.

وقال وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماقلي إن فرق الإطفاء نجحت في السيطرة بالكامل على 45 حريقاً من أصل 55 اندلعت في ولايات مثل تشاناق قلعة وأدرنة ومناطق أخرى، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

وأضاف يوماقلي أن تركيا لا تزال تشهد درجات حرارة مرتفعة للغاية، مشيراً إلى إصدار تحذيرات رسمية بوصول البلاد إلى “أسبوع شديد الخطورة” فيما يتعلق باندلاع حرائق جديدة، مؤكداً أن الخطر ما زال قائماً خلال الأيام القادمة.

ودعا الوزير المواطنين إلى توخي الحذر و”تجنب أي سلوك قد يؤدي إلى إشعال حرائق جديدة”، في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق الإطفاء التركية، والتي استخدمت أكثر من 130 طائرة لإخماد الحرائق، بحسب تصريحات سابقة للرئيس رجب طيب أردوغان.

مصر.. جريمة مروعة في كرموز بالإسكندرية إثر قتل سيدة على يد طليقها أمام المارة

شهدت منطقة كرموز بالإسكندرية حادثة مروعة، حيث أقدم مواطن مصري على قتل طليقته وسط الشارع، في واقعة هزت سكان المنطقة وأثارت ردود فعل واسعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من سكان شارع النيل يفيد بقيام رجل بطعن سيدة أمام المارة، فتوجهت على الفور قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى الموقع. وعند الفحص، تم العثور على جثة السيدة رضا.أ ملقاة على الأرض، وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتهم هو طليقها.

وكشفت التحريات عن وجود خلافات سابقة بين الطرفين، خاصة على النفقة، إذ انفصلت الضحية عن زوجها السابق بعد مشكلات زوجية، ولديها منه ابنتان.

وتم نقل جثمان الضحية إلى المشرحة، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المتهم، الذي يخضع الآن للتحقيق لكشف كافة ملابسات الحادث.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من إصدار محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية حكمًا بالإعدام شنقًا لرجل متهم بقتل زوجته بطريقة وحشية، ما يعكس تزايد حوادث العنف الأسري في مصر والآثار المدمرة لهذه الخلافات على الأسر والمجتمع، الجهات الأمنية مستمرة في جهودها لضبط مرتكبي مثل هذه الجرائم وحماية المجتمع من العنف المنزلي.

مصر.. وفاة قائد الحرس الجمهوري الأسبق اللواء نجيب عبد السلام

شيّع أهالي قرية قلمشاه بمركز أطسا في محافظة الفيوم، اليوم، جثمان اللواء نجيب عبد السلام، قائد الحرس الجمهوري الأسبق، وسط حضور كبير من القيادات الأمنية.

اللواء نجيب، المولود عام 1953، تدرج في المناصب داخل القوات المسلحة حتى تولى قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية بين عامي 2008 و2009، برز اسمه حين قاد عملية ناجحة لتحرير رهائن أجانب اختطفتهم مجموعة إرهابية بمنطقة المثلث المشترك على الحدود المصرية السودانية التشادية، دون وقوع خسائر.

في أبريل 2009، عُيّن قائداً لقوات الحرس الجمهوري في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، مكلفاً بحماية النظام الجمهوري والمنشآت الحيوية، بما فيها مجلس الشعب والمحكمة الدستورية، وخلال أحداث 28 يناير 2011، أشرف على تأمين مبنى الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو” خلال دقائق معدودة، مانعاً اندلاع حريق فيه.

استمر في منصبه بعد رحيل مبارك، قبل أن يُعفيه الرئيس المعزول محمد مرسي من موقعه في أغسطس 2012 عقب حادث رفح. لاحقاً، انضم في 2014 إلى ائتلاف “تحيا مصر” الشعبي ضمن هيئته العليا إلى جانب شخصيات سياسية بارزة.

مقتل بطل سباقات السيارات هيثم سمير في نزاع على أرض بمصر

في حادثة صادمة هزت الأوساط الرياضية المصرية والعربية، قُتل بطل السباقات الدولي ومنظم فعاليات الأوتوكروس هيثم سمير، اليوم الاثنين، إثر نزاع حاد حول قطعة أرض تطور إلى مشاجرة دامية.

ووفق مصادر أمنية وشهادات مقربين، اندلع الخلاف بين الضحية وعدد من الأشخاص على ملكية الأرض، قبل أن يتصاعد بشكل مفاجئ إلى أعمال عنف أسفرت عن مقتله، ونُقل جثمانه إلى ثلاجة المستشفى للتشريح بأمر من النيابة العامة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة لتحديد الملابسات الدقيقة ودوافع الجريمة، وسط ترجيحات بأن النزاع قد يكون ذا أبعاد شخصية أو مالية.

ويُعد هيثم سمير من أبرز الشخصيات في رياضة السيارات بمصر، حيث اشتهر بتنظيم سباقات الأوتوكروس والمشاركة في بطولات دولية، منها سباق “ريد بُل كار بارك دريفت”، محققا إنجازات بارزة وحاصلا على لقب “بطل الانجراف”.

مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في موقف سيارات متجر بأوستن بولاية تكساس

أعلنت الشرطة الأمريكية مساء الاثنين مقتل ثلاثة أشخاص في حادث إطلاق نار وقع في موقف سيارات متجر “تارجت” بمدينة أوستن في ولاية تكساس. وتمكنت السلطات من احتجاز المشتبه به في الحادث.

وقالت قائدة شرطة أوستن، ليزا ديفيس، خلال مؤتمر صحفي، إن المشتبه به فر من موقع إطلاق النار وسرق سيارة تسببت في حادث تحطم، ثم استولى على سيارة أخرى قبل أن يتم توقيفه.

وأفادت خدمات الطوارئ في مقاطعة أوستن-ترافيس بأن فرق الإنقاذ قدمت الإسعافات لشخص واحد يعاني من إصابات غير مرتبطة بالحادث.

وذكر متحدث رسمي أن من بين القتلى كان هناك طفلان، حيث أعلن عن وفاة شخص بالغ وطفل في موقع الحادث، فيما توفي شخص بالغ آخر بعد نقله إلى المستشفى.

وقالت ديفيس: “هذا يوم حزين للغاية لأوستن، وأتقدم بأحر التعازي إلى عائلات الضحايا”، مشيرة إلى أنه لا يمكن الكشف عن هوية الضحايا في الوقت الحالي.

ويأتي هذا الحادث في موسم التسوق لعودة الطلاب إلى المدارس، بعد أقل من شهر على هجوم مماثل في متجر “وولمارت” بولاية ميشيغان، حيث وُجهت تهم إرهابية لرجل متهم بطعن 11 شخصًا في يوليو الماضي.

روسيا.. وفاة غامضة للبطل العالمي السابق في الكيك بوكسينغ دميتري ليخودوموف

أعلن اتحاد الكيك بوكسينغ الروسي وفاة البطل العالمي السابق للمحترفين دميتري ليخودوموف، عن عمر ناهز 50 عامًا، في حادثة غامضة أثارت صدمة في الأوساط الرياضية.

ووفقًا لما أوردته قناة “Mash на спорте” عبر تليغرام، عُثر على جثمان ليخودوموف في منطقة خالية بمدينة بالاشيخا بضواحي موسكو، وقد ظهرت على جسده آثار متعددة للضرب، ما أثار شبهات حول ظروف وفاته.

التحقيقات الأولية تشير إلى احتمالين رئيسيين لوفاته: تعرضه لضرب مبرح، أو إصابته جراء حادث تصادم مع سيارة، فيما تواصل السلطات جمع الأدلة واستجواب الشهود لكشف ملابسات الحادث.

ويعد دميتري ليخودوموف أحد أبرز الأسماء في تاريخ الكيك بوكسينغ الروسي، إذ حصد لقب بطل روسيا عدة مرات، وفاز بجوائز البطولة الأوروبية، وتأهل لنهائيات بطولة العالم، قبل أن يتوج بطلاً للعالم في فئة المحترفين.

اتحاد الكيك بوكسينغ الروسي أعرب عن خالص تعازيه لأسرة الرياضي الراحل وأصدقائه، مؤكدًا أن فقدانه يمثل خسارة كبيرة للرياضة الروسية ولعشاق الفنون القتالية حول العالم.

قتيلان وعشرة جرحى بانفجار ضخم في أكبر مصنع لفحم الكوك بأمريكا قرب بيتسبرغ

لقي شخصان مصرعهما وأصيب عشرة آخرون بجروح متفاوتة جراء انفجار قوي هزّ مصنع “كليرتون كوك ووركس” لإنتاج فحم الكوك في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، يوم الاثنين، في حادث صادم هزّ المجتمع المحلي وأثار قلق السلطات.

ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس”، وقع الانفجار قرب مدينة بيتسبرغ في منطقة وادي مونونغاهيلا، التي تعد مركزًا تاريخيًا لصناعة الصلب منذ أكثر من قرن. الانفجار، الذي تبعته عدة انفجارات أقل شدة، أطلق سحبًا كثيفة من الدخان الأسود في سماء المنطقة منتصف النهار، ما دفع السلطات إلى تحذير السكان من الاقتراب من الموقع.

فرق الإنقاذ تمكنت بعد ساعات من الحادث من انتشال أحد العاملين من تحت الأنقاض، فيما نُقل جميع المصابين إلى المستشفيات. غادر خمسة منهم بعد تلقي العلاج، بينما لا يزال آخرون يتلقون الرعاية بسبب إصابات وحروق خطيرة.

المتحدث باسم شرطة مقاطعة أليغيني، جيمس مادالينسكي، أوضح أن الانفجار وقع “داخل منطقة بطاريات ضمن منشآت الفحم” التابعة لشركة “يو إس ستيل”، التي تملك المصنع وتديره، وتبعد المنشأة نحو 25 كيلومترًا عن بيتسبرغ، وتعد الأكبر من نوعها في الولايات المتحدة، حيث يعمل بها نحو 1400 موظف.

الشركة المالكة تعهدت بفتح تحقيق شامل لمعرفة أسباب الحادث، بينما أكد مسؤولون نقابيون أنهم سيتابعون مجريات التحقيق لضمان الشفافية وحماية حقوق العاملين.

تصادم طائرتين واحتراقهما أثناء الهبوط في مطار أمريكي دون وقوع وفيات

أعلنت شرطة مدينة كاليسبيل بولاية مونتانا الأمريكية، أن طائرتين اصطدمتا على مدرج مطار المدينة أثناء عملية هبوط، ما أدى إلى احتراقهما معًا في مشهد صادم وثقته عدسات الكاميرا.

وأكدت السلطات المحلية عدم تسجيل أي وفيات جراء الحادث، فيما تمت السيطرة على الحريق بسرعة من قبل فرق الإطفاء.

وقال رئيس إدارة الإطفاء في كاليسبيل، جاي هاغن، لشبكة NBC Montana، إن إحدى الطائرتين كان على متنها الطيار وثلاثة ركاب، وجميعهم نجوا من الحادث، مضيفًا أن اثنين من الركاب تلقوا علاجًا لإصابات طفيفة.

وأوضح رئيس شرطة مقاطعة فلاتهيد، برايان هاينو، أن أجهزة الطوارئ، بما فيها شرطة كاليسبيل ومكتب عمدة المقاطعة ورجال الإطفاء، هرعوا فورًا إلى موقع الحادث، وتم تنفيذ إجراءات السلامة والإخلاء اللازمة.

ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب التصادم، في وقت يشهد فيه المطار عودة تدريجية للحركة الجوية.

العراق.. حادث سير مروع على طريق الديوانية يخلف 5 قتلى و17 مصاباً بينهم نجلا كريم عليوي

وقع حادث سير مروع على طريق الديوانية جنوب العراق، يوم الثلاثاء، أسفر عن مصرع خمسة أشخاص وإصابة 17 آخرين، من بينهم نجلا كريم عليوي، رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية.

وأكدت قيادة شرطة الديوانية أن الحادث نجم عن انفجار إطار سيارة كانت تقل نجلي كريم عليوي، ما أدى إلى انحرافها عن الطريق واصطدامها بحافلة صغيرة من نوع “كوستر”.

وأوضح مدير إعلام شرطة الديوانية عامر الركابي أن الحادث وقع على الطريق الرابط بين منطقتي عفك وآل البدير، مشيراً إلى أن الانفجار تسبب في فقدان السيطرة على المركبة مما أدى إلى الاصطدام.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر عمليات انتشال الضحايا من داخل السيارة المتضررة، في مشاهد مأساوية توثق حجم الخسائر.

جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يعلن القبض على 11 إرهابياً وتطهير أنفاق وكهوف في عمليات واسعة

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم، عن نجاحه في تنفيذ سلسلة عمليات كبرى لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في مناطق متفرقة من البلاد، أسفرت عن القبض على 11 إرهابياً وتطهير وتفجير عدة أنفاق وكهوف.

وأوضح الجهاز في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أن العملية شملت القبض على خمسة إرهابيين في محافظة نينوى، وأربعة في مناطق متفرقة بمحافظة كركوك، وإرهابي في محافظة صلاح الدين، بالإضافة إلى إرهابي في محافظة السليمانية بالتعاون مع مديرية عمليات جهاز أسايش إقليم كردستان.

وأشار البيان إلى أن العمليات تمّت بإسناد من طيران الجيش، حيث دُمرت 10 مضافات و3 أنفاق وكهف واحد يحتوي على مواد معدة للتفجير في نينوى، كما تم تطهير 13 مضافة وتدمير 3 أنفاق في صلاح الدين، مع العثور على أعتدة مختلفة وتفجير ألغام أرضية وعبوات ناسفة تحت السيطرة.

وأضاف جهاز مكافحة الإرهاب أن التنسيق مع جهاز المخابرات الوطني أسفر عن تفتيش 10 مضافات و3 أنفاق في كركوك، وتدمير مضافة صخرية في محافظة ديالى.

وأكد البيان أن هذه العمليات الواسعة جاءت بناءً على أوامر قضائية وبعد متابعة استخبارية دقيقة، في إطار ضربات استباقية تهدف إلى القضاء على ما تبقى من فلول التنظيم الإرهابي وحماية أمن واستقرار المواطنين العراقيين.

الجزائر.. تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المهاجرين غير الشرعيين

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بمدينة قسنطينة شرق الجزائر، الأسبوع الماضي، من إحباط شبكة إجرامية دولية متخصصة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر، وضبط ورش سرية لصناعة قوارب مخصصة لهذه العمليات.

وأفادت صحيفة النهار الجزائرية أن التحريات المكثفة التي قادها محققو المصلحة كشفت عن نشاط الشبكة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية انطلاقًا من ولايتي عنابة وسكيكدة في الشرق الجزائري، مقابل مبالغ مالية طائلة.

وأسفرت المداهمات الأولية عن توقيف أربعة أشخاص من عناصر الشبكة وضبط أربعة قوارب مجهزة للهجرة غير القانونية، بالإضافة إلى عدد من سترات الإنقاذ البحرية، وبراميل لتخزين البنزين، وسيارتين، ومبالغ مالية من العائدات الإجرامية.

ومع تعميق التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة، تم اكتشاف ورشة سرية أخرى بولاية المسيلة وسط الجزائر، متخصصة في صناعة قوارب التهريب، وقد تم خلال هذه المداهمة توقيف شخصين إضافيين، أحدهما مالك الورشة، وضبط ستة قوارب غير مرخصة بمختلف الأحجام، إلى جانب مستندات إدارية مزورة تشمل رخص تنقل وإبحار.

وأُحيل جميع المشتبه بهم إلى النيابة العامة لدى محكمة عنابة لاستكمال الإجراءات القانونية في مواجهة هذه الشبكة التي تهدد أمن البلاد وسلامة المهاجرين.

حريق ضخم في شقة سكنية جنوب شرقي بغداد بسبب لهو أطفال

اندلع حريق كبير داخل إحدى الشقق السكنية في حي مجمع الزهور جنوب شرقي بغداد، نتيجة عبث ثلاثة أطفال بإشعال ولاعة أمام بخاخ غازي أثناء غياب والديهم، وفق مصادر محلية لمراسل “سبوتنيك”.

وفور اندلاع النيران، تمكن الأخ الأكبر من الفرار عبر الباب الرئيسي، لكن شقيقيه لم يستطيعا فتح الباب المغلق، ما اضطرهما للخروج إلى شرفة المنزل. تدخل الجيران سريعًا وتمكنوا من إنقاذهما باستخدام غطاء كبير كانوا يحمله مجموعة من الشباب المتجمّعين أسفل المبنى.

ووثّق مقطع فيديو لحظة قفز أحد الأطفال من الشرفة نحو الأسفل، حيث تم الإمساك به بأمان، أما الطفلة فقد ترددت قبل أن تقبل على التدلي نحو شرفة الطابق السفلي، وتم إنقاذها أيضًا بعد إقناعها من قبل الشباب.

ووصلت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحريق وبدأت بعمليات إخماد النيران، فيما اقتصرت الخسائر على الجانب المادي دون تسجيل إصابات بشرية.

وفاة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق بعد صراع مع المرض

توفي الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، صباح اليوم الثلاثاء بعد معاناة مع مرض السرطان.

يُذكر أن المصيلحي شغل منصب وزير التموين في الحكومة الأولى برئاسة مصطفى مدبولي، وكان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قبل أن يتقدم باستقالته لشغل حقيبة التموين. كما تقلد سابقاً منصب وزير التضامن الاجتماعي في حكومتي أحمد نظيف وأحمد شفيق.

ولد الدكتور علي المصيلحي عام 1951، وتخرج من الكلية الفنية العسكرية عام 1971 بتفوق في الهندسة الإلكترونية. أكمل دراساته العليا في فرنسا، حيث حصل على الماجستير من جامعة باريس السادسة في 1977، والدكتوراه في 1980 من (Ecole Poly Technique) في مجال استخدام الحاسبات لتصميم الدوائر المصغرة.

عمل المصيلحي رئيساً لقسم الحاسب في الكلية الفنية العسكرية، كما أدار شركة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات لمدة 19 عاماً، وأشرف على تطوير أنظمة معلومات في عدة قطاعات حيوية.

في 1999، عُيّن كبير مستشاري وزير الاتصالات، وقاد وضع الخطة القومية لتطوير تكنولوجيا المعلومات في مصر، بالإضافة إلى مشاريع كبرى مثل تطوير مركز معلومات التجارة وموانئ دمياط والعين السخنة، ونظام معلومات الضرائب العامة.

تولى رئاسة الهيئة القومية للبريد بين 2002 و2005، حيث أشرف على إصلاحات وتطويرات شاملة للهيئة.

الصومال.. تنفيذ حكم الإعدام بجنديين سابقين تعاونّا مع “الخوارج”

نفذت محكمة القوات المسلحة الصومالية، الاثنين، حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق الجنديين السابقين محمد حسين بولي، وعريف سابق، وآدم إسحاق يرو الملقب “صلاد كوفي”، جندي سابق، بعد إدانتهما باغتيال قائد الكتيبة 83 في الجيش الوطني، المقدم عيديد محمد علي.

وأوضحت المحكمة أن المدانين تعاونا مع عناصر “الخوارج” وزرعا لغمًا في سرير القائد، ما تسبب في مقتله، مشيرة إلى تنفيذ الحكم بحضور الجهات المختصة عقب صدور القرار القضائي السابق.

ويُذكر أن الجيش الصومالي لا يتجاوز عدد أفراده الآلاف، إضافة إلى قوات بحرية صغيرة، مع استمرار جهود التطوير والتحديث بدعم المجتمع الدولي لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد، خاصة في ظل التحديات الأمنية الناتجة عن تمدد نفوذ حركة “الشباب” وسيطرتها على مساحات واسعة من الأراضي الصومالية.

واشنطن تُدرج “جيش تحرير بلوشستان” وفرع “لواء مجيد” على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف الجماعة المسلحة الباكستانية “جيش تحرير بلوشستان” وفرعها “لواء مجيد” كمنظمات إرهابية أجنبية، في خطوة تشدد الإجراءات القانونية ضدها.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن القرار يأتي بعد سلسلة هجمات تبنتها الجماعة، بينها تفجيرات انتحارية قرب مطار كراتشي ومجمع ميناء جوادر عام 2024، إضافة إلى عملية اختطاف قطار “جعفر إكسبريس” عام 2025 التي أودت بحياة 31 شخصًا.

ويهدف التصنيف إلى فرض قيود مالية وقانونية أكثر صرامة، مع استمرار اتهام الجماعة بالسعي لانفصال إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان عبر العمل المسلح.

ألمانيا تسجل ارتفاعا في جرائم العنف بمحطات القطارات والنقل الحديدي خلال 2025

أظهرت بيانات رسمية ارتفاعا ملحوظا في جرائم العنف وحيازة الأسلحة بمحطات السكك الحديدية وعلى متن القطارات في ألمانيا خلال النصف الأول من العام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024.

ووفق رد وزارة الداخلية الاتحادية على استفسار من الكتلة البرلمانية لحزب “البديل من أجل ألمانيا” في البوندستاغ، سجلت الشرطة 14,047 جريمة عنف بين يناير ويونيو 2025، مقابل 13,543 جريمة في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت جرائم الأسلحة من 589 إلى 808، وحالات إتلاف الممتلكات من 16,786 إلى 17,595 حالة.

في المقابل، تراجعت بعض المؤشرات، إذ انخفضت جرائم المخدرات من 5,839 إلى 4,475، وتراجعت الجرائم الجنسية بشكل طفيف من 1,125 إلى 1,076 جريمة.

وأظهرت الإحصاءات أن معظم المشتبه بهم في جرائم العنف (5,711 شخصا) وإتلاف الممتلكات (1,493) وجرائم المخدرات (1,493) وجرائم الأسلحة (480) يحملون الجنسية الألمانية، سواء بالولادة أو بالتجنس، بينما شكل الأجانب غالبية المشتبه بهم في جرائم الممتلكات (7,565) والجرائم الجنسية (349).

كما سجلت الشرطة 68 حادثة هجوم بالسكاكين في محطات القطارات خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ65 حادثة في الفترة ذاتها من 2024، على أن يتم تحديد الحصيلة النهائية للعام بعد انتهاءه.

سحب شوكولاتة بلجيكية من الأسواق الأمريكية بسبب مكون يهدد حياة المصابين بحساسية القمح

أعلنت شركة Neuhaus البلجيكية سحب منتجها من الكوكيز **Chocolate Moments Smurfs Popping Milk Chocolates** من المتاجر وموقعها الإلكتروني في الولايات المتحدة، بعد اكتشاف احتوائه على القمح دون الإشارة إلى ذلك في ملصق المكونات.

وتم توزيع المنتج في متاجر ولايات نيويورك وفيرجينيا وميريلاند وبنسلفانيا وواشنطن العاصمة، إلى جانب بيعه عبر الإنترنت.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أن الأشخاص المصابين بحساسية شديدة تجاه القمح معرضون لخطر رد فعل تحسسي خطير قد يهدد حياتهم في حال تناول هذه الشوكولاتة.

وبحسب التحقيق الداخلي للشركة، جرى توزيع بعض العبوات التي تحتوي على القمح دون إدراجه في قائمة المكونات، ما دفع لإطلاق حملة سحب استباقية شملت نحو 150 صندوقاً فقط، مع التأكيد على عدم تسجيل أي إصابات أو شكاوى حتى الآن.

ودعت إدارة الغذاء والدواء المستهلكين الذين يعانون من حساسية أو عدم تحمل القمح إلى عدم استهلاك المنتج وإعادته إلى منافذ البيع، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء احترازي لضمان سلامة المستهلكين، وتؤكد أهمية دقة البيانات المدونة على عبوات الأغذية.

كولومبيا: مقتل قيادي بميليشيا متهمة باغتيال المرشح الرئاسي ميغيل أوريبي

أعلنت السلطات الكولومبية مقتل الرجل الثاني في ميليشيا “سيغوندا ماركيتاليا”، التنظيم المسلح المتهم بإصدار أمر باغتيال المرشح الرئاسي ميغيل أوريبي، الذي توفي أمس متأثراً بجروحه بعد شهرين من إصابته في محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في بوغوتا.

وأوضح وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز أن مقتل القيادي جاء على خلفية صراعات مرتبطة بتجارة المخدرات بين فصائل مسلحة متنافسة، في مناطق النزاع على الحدود مع فنزويلا، مؤكداً استمرار عمليات الجيش والشرطة والاستخبارات لتعقب المتورطين في أعمال العنف.

كما أعلن عن مكافأة مالية كبيرة مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على المسؤولين عن هذه الجرائم.

وكان أوريبي، البالغ 39 عاماً، قد أصيب برصاصة في الرأس أثناء إلقاء خطاب أمام أنصاره في حي موديليا بالعاصمة في 7 يونيو الماضي، ونُقل إلى المستشفى في حالة حرجة وخضع لعدة عمليات جراحية، لكنه فارق الحياة بعد تدهور حالته، وألقت السلطات القبض على مشتبه به رئيسي، وهو مراهق، إضافة إلى ثلاثة آخرين، فيما تتواصل التحقيقات مع مشتبه بهم آخرين.

ويثير اغتيال أوريبي مخاوف بشأن الاستقرار السياسي في كولومبيا قبل عام من انتهاء ولاية الرئيس غوستافو بيترو، وسط ترقب لتأثير الحادث على ملامح انتخابات 2026 التي تفتقر حتى الآن لمرشح بارز، وقد تغير موازين القوى بين التيارات السياسية.

اليمن يعلن إجراءات مشددة ضد مهربي المهاجرين الأفارقة عقب مأساة أبين

أعلنت السلطات الأمنية في محافظة أبين جنوب اليمن عن تطبيق إجراءات صارمة بحق المتورطين في تهريب المهاجرين الأفارقة، وذلك بعد نحو أسبوع من غرق قارب قبالة سواحل المحافظة أسفر عن مقتل 92 مهاجراً إثيوبياً وفقدان آخرين.

وذكرت شرطة أبين في بيان أن التدابير الجديدة تشمل مصادرة جميع وسائل النقل المستخدمة في عمليات التهريب، سواء كانت سيارات أو قوارب أو أي وسيلة أخرى، وفق القوانين النافذة، بهدف ردع هذه الظاهرة التي تشكل تهديداً أمنياً وإنسانياً.

وأكد البيان استمرار عمليات الرصد والملاحقة بحق المهربين والشبكات المتورطة، مع عدم التهاون في إنزال العقوبات الرادعة، داعياً المواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة أو تجمعات للمهاجرين غير الشرعيين.

ويأتي هذا التشديد في وقت تتزايد فيه محاولات عبور المهاجرين من القرن الإفريقي إلى اليمن كنقطة عبور نحو دول الخليج، خاصة السعودية، ووفق المنظمة الدولية للهجرة، تم تسجيل نحو 400 حالة وفاة أو فقدان لمهاجرين على طول الطريق الشرقي الرابط بين القرن الإفريقي واليمن منذ بداية عام 2025.