يوم عظيم من أجل «السلام العالمي».. ترامب: حققنا انتصاراً كاملاً وشاملاً

أعلنت كل من الولايات المتحدة وإيران، اليوم الأربعاء، تحقيق “النصر” عقب التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، بحسب ما نقلته وكالات دولية.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لوكالة وكالة الصحافة الفرنسية أن بلاده حققت “انتصارًا كاملاً وشاملاً” بعد التوصل إلى الاتفاق مع إيران.

وكتب ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال أن هذا اليوم يمثل “يومًا عظيمًا من أجل السلام العالمي”، مشيرًا إلى رغبة إيران في الوصول إلى هذه النتيجة.

وأوضح أن واشنطن ستقدم دعمًا فنيًا ولوجستيًا لتخفيف الازدحام الملاحي في مضيق هرمز، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة العالمية، مضيفًا أن الاتفاق سيفتح المجال أمام “إجراءات إيجابية كثيرة” وعوائد اقتصادية كبيرة، إلى جانب بدء إيران في عملية إعادة الإعمار.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده ستعمل على تخزين إمدادات متنوعة والبقاء في حالة جاهزية داخل المنطقة لضمان استقرار الأوضاع، معتبرًا أن المرحلة المقبلة قد تمثل “العصر الذهبي للشرق الأوسط” على غرار ما تشهده الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، كشف ترامب أنه جرى التوصل إلى تفاهم بشأن معظم نقاط الخلاف السابقة مع إيران، بعد تلقي مقترح مكوّن من 10 نقاط اعتبره أساسًا قابلًا للتفاوض نحو اتفاق نهائي يحقق سلامًا طويل الأمد.

وبيّن أن موافقته على وقف العمليات العسكرية لمدة أسبوعين تهدف إلى إتاحة المجال لاستكمال المفاوضات وإنهاء الاتفاق بشكل شامل.

من جانبها، أعلنت طهران عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنها حققت “نصرًا عظيمًا”، مؤكدة أن الولايات المتحدة وافقت على مقترحها، الذي يتضمن رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

وأوضحت أن مفاوضات نهائية ستُعقد في إسلام آباد يوم الجمعة 11 أبريل، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق إنهاء الحرب.

وفي ما يتعلق بدور الأطراف الدولية، أقرّ ترامب بمساهمة الصين في دفع إيران نحو المشاركة في الاتفاق، ضمن جهود دبلوماسية لتقريب وجهات النظر.

كما أشار إلى أن الملف النووي سيخضع لمعالجة شاملة ضمن مسار التفاوض، رغم وجود اختلافات في بعض تفاصيل المقترح، من بينها مسألة تخصيب اليورانيوم.

ويأتي هذا التحول في الموقف الأمريكي قبل وقت قصير من انتهاء مهلة كانت واشنطن قد حددتها لطهران، بعد تهديدات سابقة بشن ضربات واسعة النطاق.

في المقابل، أكدت إيران استعدادها لضمان المرور الآمن في مضيق هرمز بالتنسيق مع قواتها المسلحة، بما يسمح بعبور نحو 130 مليون برميل من النفط الخام و46 مليون برميل من الوقود المكرر على متن قرابة 200 ناقلة في المنطقة، وفق بيانات كبلر.

وذكرت وكالة تسنيم أن المقترح الإيراني يتضمن استمرار سيطرة طهران على المضيق، والقبول بالتخصيب النووي، إلى جانب رفع العقوبات والتعهد بعدم الاعتداء، فضلًا عن خروج القوات الأمريكية من المنطقة ووقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما في ذلك لبنان.