يوم ليبي بامتياز في لندن يلتقي فيه الفن بالأدب

تحتضن العاصمة البريطانية لندن معرض “روح الهوية”، يوم السبت القادم، وهو معرض فني يحتفي بجمال وغنى الهوية الليبية من خلال أعمال 3 من الفنانين الليبيين المبدعين (مراد بالحاج، إسكندر السوكني، وناصر الباروني).

ويضم المعرض أكثر من 30 عملاً فنياً يُجسّد التراث الثقافي والفني الليبي، ويُقدّم سرداً بصرياً يمزج بين التقاليد، والمقتنيات الشعبية، والخط العربي، والتعبير التجريدي المعاصر.

كما سيتخلل المعرض فعالية أدبية متميزة، بمناسبة إطلاق كتاب “سفر الغابة” أحدث إصدارات الكاتبة الليبية المرموقة عزة كامل المقهور، حيث كُتب هذا العمل خلال فترة إقامتها في الخارج، ليعكس رحلاتها التأملية في الغابات الكندية، ويمزج بين النثر الإنساني العميق والصور الفوتوغرافية التي التقطتها بنفسها، مستكشفةً من خلالها مواضيع الشتات، والذاكرة، والصمود، والأمل.

وتُقام الأمسية بإدارة الشاعر والأديب جمال نصاري، وتقديم الإعلامية المتميزة نورجان سرغاية.