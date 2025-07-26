يوم مشتعل حول العالم.. كوارث وزلازل واحتجاجات من بيرو إلى كوالالمبور

شهد العالم اليوم السبت موجة من الأحداث المتنوعة في عدة دول، ففي بيرو، أودى حادث سقوط حافلة في واد جبلي بحياة 18 شخصًا وأصاب 48 آخرين، وفي الجزائر، انتشرت حالات تسمم جماعي بعد تناول حلوى “الملفاي” في الجلفة، بينما شهدت المدية هزة أرضية خفيفة لم تسفر عن أضرار، وفي إندونيسيا وروسيا، وقعت زلازل متتالية دون خسائر بشرية، أما في اليونان، فأدى انفجار قوي عند مبنى سكني في سالونيك إلى إصابة شخصين وتدمير أجزاء من المبنى، وعلى الصعيد الإنساني، كشفت بريطانيا عن مأساة إهمال طبي قاتل بعد العثور على جثتين بعد أشهر من مكالمة طوارئ بلا استجابة. وفي الأردن، أعلن الجيش إحباط محاولة تسلل طائرة مسيّرة، فيما الإمارات نفت علاقة منتجات محلية بتلوث غذائي عالمي، وأطلقت تركيا سراح معتقل سياسي في إطار جهود السلام، وشهدت ماليزيا مظاهرات حاشدة ضد رئيس وزرائها، بينما اسكتلندا شهدت احتجاجات على زيارة الرئيس الأمريكي، وفي بغداد، نشب حريق كبير في مولدات كهربائية.

مصرع 18 شخصًا وسقوط 48 جريحًا إثر سقوط حافلة في وادٍ جبلي ببيرو

لقي 18 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب حوالي 48 آخرين يوم الجمعة، إثر سقوط حافلة كانوا يستقلونها في وادٍ بجبال الأنديز في إقليم جونين ببيرو.

وأوضح كليفور كوريباكو، مدير الصحة في الإقليم، أن الحافلة انحرفت عن الطريق وسقطت من منحدر في مقاطعة بالكا أثناء طريقها من العاصمة ليما إلى مدينة لا ميرسيد.

الحافلة التي كانت تقل أكثر من 60 راكبًا انقلبت بجانب نهر على طريق متعرج وضيق، ما أدى إلى وقوع الحادث. وأرسلت فرق الطوارئ إلى موقع الحادث، فيما لا تزال السلطات تحقق في الأسباب الدقيقة لسقوط الحافلة.

وتُعد حوادث الطرق في بيرو من الأحداث المتكررة بسبب السرعة العالية وحالة الطرق السيئة، حيث سجلت البلاد 3173 حالة وفاة مرتبطة بالحوادث المرورية خلال العام الماضي.

تسمم جماعي في الجلفة.. 178 مصابًا بعد تناول “الملفاي” والتحقيقات مستمرة

شهد مستشفى “البيرين” بشرق ولاية الجلفة الجزائرية، حالة استنفار قصوى، عقب تسجيل حالات تسمم غذائي جماعي بين عشرات المواطنين، بسبب تناولهم حلوى “الملفاي” في أحد المقاهي المحلية.

ووفقًا لما نقلته صحيفة “النهار” الجزائرية، بلغ عدد المصابين 131 شخصًا حتى مساء الخميس، قبل أن يرتفع العدد إلى 178 حالة بحلول الجمعة، بعد تسجيل 47 حالة جديدة.

التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحلوى المشتبه بها جُلبت من بلدية عين بوسيف (تبعد نحو 30 كيلومترًا)، عن طريق موزّع ينقلها يوميًا إلى بلدية البيرين.

وأكدت مصادر طبية أن معظم المصابين ظهرت عليهم أعراض حادة شملت ارتفاعًا في درجة الحرارة، إسهالًا، وآلامًا حادة في البطن، مما استدعى تدخل فرق طبية متخصصة في الأوبئة والوقاية، وتلقى جميع المصابين الإسعافات اللازمة، فيما غادر أغلبهم المستشفى، باستثناء حالتين لا تزالان تحت المراقبة الطبية الدقيقة.

من جهتها، أعلنت السلطات الصحية حالة طوارئ، بينما قام الوالي المنتدب لعين وسارة بزيارة ميدانية إلى مستشفى “البيرين” لمتابعة الوضع عن كثب، والإشراف على مجريات التحقيق.

وأكدت السلطات أن التحقيقات جارية للكشف عن مصدر التسمم وتحديد الجهات المسؤولة، وسط دعوات لتشديد الرقابة على سلامة الأغذية في المحلات التجارية والمقاهي.

هزة أرضية بقوة 3.3 درجات تضرب ولاية المدية شمال الجزائر

سجّل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء (CRAAG) في الجزائر، صباح اليوم السبت، هزة أرضية بلغت شدتها 3.3 درجات على مقياس ريختر، في ولاية المدية شمال البلاد.

وأوضح المركز في بيان رسمي أن الهزة وقعت عند الساعة 06:33 صباحًا بالتوقيت المحلي، وحدد مركزها على بُعد 8 كيلومترات شمال شرق بلدية ميهوب التابعة للولاية.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية جراء الهزة.

زلزال بقوة 5.8 درجة يهز سواحل إندونيسيا في بحر مالوكا دون تسجيل إصابات

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر سواحل إندونيسيا في بحر مالوكا، وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

ووقع الزلزال في الساعة 21:29 بالتوقيت العالمي المنسق (00:29 بتوقيت موسكو) على بعد 152 كيلومترًا شمال غرب مدينة تيرناتي التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة، وكان مركزه على عمق 60 كيلومترًا.

حتى الآن، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال. وكان مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قد أعلن منتصف الشهر الجاري عن زلزال بقوة 6.7 درجة ضرب منطقة جزر تانيمبار في إقليم مالوكو بغرب إندونيسيا.

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا

سجلت هيئة الجيوفيزياء الموحدة في كامتشاتكا التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، وقوع زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر في إقليم كامتشاتكا شمال شرق روسيا.

ووقع الزلزال على بعد 171 كيلومترًا من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وكان مركزه على عمق 77.1 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

وحتى الآن، لم ترد تقارير عن وقوع أضرار مادية أو إصابات، كما لم يشعر السكان بالزلزال بشكل ملحوظ، ويأتي هذا الهزة بعد سلسلة من الهزات الأرضية التي ضربت شبه الجزيرة خلال الأيام الماضية، حيث سجلت 10 هزات في غضون ساعة ونصف، بلغت أقواها 7.4 درجات.

وكانت السلطات قد أصدرت سابقًا تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي بعد تلك الهزات، إلا أن ذلك لم يحدث، في الوقت ذاته، شهدت مناطق أخرى حول المحيط الهادئ زلازل متفاوتة القوة، منها زلزال بقوة 4.4 درجة قرب سواحل شبه جزيرة نيمورو جنوب شرق اليابان، وزلزال بقوة 5.4 درجة في مقاطعة لامبونغ بجزيرة سومطرة الإندونيسية.

انفجار قوي عند مدخل مبنى سكني في سالونيك اليونانية يوقع إصابتين ويتسبب بأضرار جسيمة

وقع انفجار قوي في الساعات الأولى من صباح السبت عند مدخل مبنى سكني في مدينة سالونيك شمال اليونان، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة وألحق أضرارًا مادية كبيرة بالمبنى والسيارات المجاورة، حسبما أفادت الشرطة المحلية.

ووقع الانفجار بعد الساعة الثانية فجراً بقليل في شارع ماكيدونوماشون، مما أثار حالة من الذعر بين سكان المنطقة الذين خرجوا إلى الشوارع لمعرفة سبب الضجيج الصاخب، وأصيب شابان بجروح خفيفة ناجمة على الأرجح عن تحطيم زجاج، ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت التقارير بأن الانفجار تسبب بأضرار جسيمة في الطابق الأرضي من المبنى رقم 19، بالإضافة إلى تأثر أربعة مبانٍ سكنية مجاورة، وتضررت ست سيارات على الأقل، كما تحطمت مداخل المباني وأبواب ونوافذ عدة شقق.

تجري الشرطة تحقيقًا موسعًا في الحادث، مع الأخذ في الاعتبار احتمال أن يكون الهجوم إرهابياً، لا سيما أن مسؤولًا رفيع المستوى في سجن سالونيك يقيم داخل المبنى الذي تعرض للانفجار.

طوقت قوات الأمن المنطقة للبدء بجمع الأدلة وتحليلها، فيما تبقى تفاصيل الحادث مفتوحة حتى انتهاء التحقيقات.

إهمال طبي قاتل في بريطانيا: العثور على جثتين بعد 4 أشهر من مكالمة طوارئ لم يُستجب لها

كشفت تحقيقات جنائية في بريطانيا عن مأساة إنسانية مروعة شهدتها مدينة نوتنغهام، حيث عُثر على جثتي امرأة وابنتها داخل منزلهما، بعد مرور أكثر من 16 أسبوعًا على مكالمة استغاثة أجرتها الأم دون أن تلقى أي استجابة من خدمات الطوارئ.

وأفاد التقرير أن ألفونسين جياكو لوجا (47 عامًا)، التي تعاني من فقر الدم المنجلي، اتصلت بخدمة الطوارئ في 2 فبراير 2024، وأبلغت عن حالتها الصحية السيئة وعجزها عن الحركة، كما ناشدت المساعدة لابنتها لورين شولا (18 عامًا)، التي كانت تعاني من متلازمة داون وتعتمد كليًا على والدتها في الرعاية.

لكن المكالمة التي انتهت فجأة لم تُقابل بإجراء فوري، حيث أغلق مستشار الطوارئ الملف دون إبلاغ فريق الإرسال، ظنًا أن الاتصال انقطع دون وجود حالة طارئة.

وفي 21 مايو، تم العثور على الجثتين في منزلهما بمنطقة رادفورد، وقد دخلتا في حالة تحلل متقدمة، وأكد الطبيب الشرعي ستيوارت هاملتون أن الوفاة ربما حدثت في نفس يوم المكالمة، مرجحًا وفاة لوجا نتيجة التهاب رئوي، في حين لم يُستبعد أن تكون ابنتها قد توفيت جوعًا أو عطشًا بعد وفاة والدتها.

رئيسة قسم سلامة المرضى في خدمة إسعاف شرق ميدلاندز، سوزان جيفونز، وصفت ما جرى بأنه “فرصة ضائعة مأساوية” لإنقاذ حياتين، وأقرت بأن المكالمة كان ينبغي تحويلها فورًا إلى طاقم التدخل الطارئ.

وتواصل السلطات التحقيق في ملابسات القضية، في عملية من المتوقع أن تستغرق خمسة أيام لتحديد حجم الإخفاقات المؤسسية في هذه الحادثة التي هزت الرأي العام البريطاني.

الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة على الواجهة الغربية

أعلن الجيش الأردني مساء الجمعة، عن إحباط محاولة تسلل طائرة مسيّرة على الواجهة الغربية للأراضي الأردنية، حيث تمكنت المنطقة العسكرية الجنوبية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية من رصد الطائرة وتعقبها.

ووفقًا لمصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، تم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط الطائرة داخل الأراضي الأردنية، ثم تحويلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل عملها بحزم ويقظة لمنع أي تهديد لأمن واستقرار المملكة.

الإمارات توضح: منتج “شوكولاتة دبي” الملوث بالسالمونيلا لا يُباع محليًا

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات العربية المتحدة، أن منتج “Spread Pistachio CaCao Cream With Kadayef” التابع للعلامة التجارية “Emek”، والذي ورد اسمه في تحذير من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بشأن تلوثه ببكتيريا السالمونيلا، لا يتم إنتاجه في الدولة ولا يُباع في أسواقها.

وجاء هذا التوضيح بعد تداول تقارير تشير إلى وجود صلة بين هذا المنتج و”شوكولاتة دبي”، حيث أوضحت الوزارة أن المنتج الملوث يُسوق في الولايات المتحدة على أنه مستوحى من نكهات “شوكولاتة دبي”، لكنه لا يمت بصلة إلى المنتجات المحلية المعروفة بهذا الاسم.

وشددت الوزارة على أن “شوكولاتة دبي” المعروفة في الأسواق الإماراتية، وهي الاسم التجاري لمنتجات شركة FIX Dessert Chocolatier، تخضع لأعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء، ولا توجد فيها أي مؤشرات للتلوث، مؤكدة سلامتها التامة.

وأضافت أن الوزارة تراقب بشكل مستمر سلامة الأغذية في الدولة، وتعمل على حماية صحة المستهلكين بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما أعادت التأكيد على أن التحذير الأمريكي يخص منتجًا مستوردًا لا علاقة له بالإنتاج المحلي.

تركيا تطلق سراح ويسي أكتاش “رفيق سجن” عبد الله أوجلان وسط جهود تجديد عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني

أطلقت السلطات التركية سراح ويسي أكتاش، الذي قضى أكثر من 30 عاماً في السجون التركية، منها 10 سنوات في سجن إمرالي شديد الحراسة، حيث كان معتقلاً إلى جانب زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان.

يأتي هذا الإفراج بالتزامن مع جهود تجديد “عملية السلام” بين تركيا وحزب العمال الكردستاني التي انطلقت أواخر عام 2024، ويشارك فيها وفد حزب “المساواة وديمقراطية الشعوب” المؤيد للأكراد كوسيط بين أنقرة وأوجلان.

كانت السلطات التركية ترفض سابقاً الإفراج عن أكتاش رغم انتهاء فترة حكمه، ويأتي إطلاق سراحه بعد تحسن في ظروف احتجاز أوجلان، الذي دعا قادته في جبل قنديل إلى حل الحزب وتسليم السلاح، ما تحقق في مايو 2025 من خلال حرق الأسلحة بشكل رمزي في إقليم كردستان العراق.

تعكس الزيارة المستمرة لوفد حزب “المساواة وديمقراطية الشعوب” إلى أوجلان في سجن إمرالي، واللقاءات التي سمحت بها السلطات له ولعائلته، محاولات جادة للتوصل إلى تسوية شاملة في الملف الكردي، تشمل تشكيل لجنة برلمانية لحل القضية الكردية داخل تركيا.

آلاف المتظاهرين يتجمعون في كوالالمبور مطالبين برحيل رئيس الوزراء أنور إبراهيم وسط احتجاجات حاشدة

خرج حوالي 20 ألف متظاهر ماليزي اليوم السبت، في مسيرات حاشدة بالعاصمة كوالالمبور، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء أنور إبراهيم بسبب وعود لم تُنفذ وجدل متزايد حول إدارته، وفقاً لوكالة بلومبرغ.

رغم هطول الأمطار، تجمع المحتجون في ميدان الاستقلال، في أول مسيرة رئيسية تستهدف أنور منذ توليه منصبه عام 2022، وأول مظاهرة بهذا الحجم منذ عام 2018. قادت المسيرات أحزاب معارضة، وسط تعهد من الشرطة بتسهيل الاحتجاجات وتطبيق تحويلات مرورية لمنع الازدحام.

يواجه رئيس الوزراء، الذي يرأس حزب العدالة الشعبي متعدد الأعراق، انتقادات حادة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتعامل حكومته مع تعيينات قضائية مثيرة للجدل، بالإضافة إلى محاولته الحصول على حصانة من دعاوى مدنية متعلقة باتهامات تحرش جنسي وغيرها.

تجدر الإشارة إلى أن ماليزيا عانت من عدم استقرار سياسي مستمر، ولم يكمل أي رئيس وزراء منذ 2018 ولايته الكاملة التي تستمر خمس سنوات، مما يزيد من حالة التوتر السياسي والاجتماعي في البلاد.

مظاهرات واسعة في إدنبرة وأبردين احتجاجاً على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

خرج مئات المتظاهرين اليوم السبت في مدينتي إدنبرة وأبردين في اسكتلندا للاحتجاج على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب قناة STV التلفزيونية.

حمل المحتجون في وسط أبردين لافتات تعبر عن رفضهم لترامب، كما أبدى بعضهم دعمهم للقضية الفلسطينية خلال التظاهرات. وتجري توقعات باندلاع احتجاجات مماثلة في مدن أخرى مثل أيرشاير وغلاسكو، إضافة إلى ناديي الغولف “ترنبيري” و”ميني” التابعين لترامب.

من جهة أخرى، أشار تقرير إعلامي إلى انتشار مكثف لعدد كبير من ضباط الجيش والشرطة لتفتيش منتجع الغولف في مقاطعة ساوث أيرشاير، حيث يقيم ترامب خلال زيارته الخاصة التي بدأت أمس الجمعة وتستمر خمسة أيام.

زيارة ترامب إلى اسكتلندا تُعد الأولى له إلى بريطانيا منذ توليه الرئاسة، ويخطط خلالها لافتتاح نادي غولف ثالث، بالإضافة إلى عقد اجتماع غير رسمي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

حريق ضخم يلتهم 3 مولدات كهربائية وعجلتين ومنزل في بغداد دون وقوع إصابات

اندلع حريق اليوم السبت في مولدة كهربائية بالقرب من جسر الصرافية في جهة الكرخ ببغداد، وتوسع ليشمل منزلاً مجاوراً بالإضافة إلى 3 مولدات كهربائية وعجلتين مدنيتين، وفق مصدر أمني عراقي.

وأكد المصدر عدم تسجيل أي إصابات بشرية جراء الحريق، مشيراً إلى أن الخسائر اقتصرت على أضرار مادية. وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق المنزل، بينما لا تزال تعمل على تطويق رقعة الحريق بالكامل.

يذكر أن العراق، باستثناء إقليم كردستان، شهد أكثر من 55 ألف حادثة حريق خلال السنوات الثلاث الماضية، أسفرت عن مئات الوفيات والإصابات بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة.