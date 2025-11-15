يوم مضطرب حول العالم.. نزاع دموي بالعراق وانفجار في الأرجنتين وحادث لفنان مصري

شهدت دول عدة خلال الساعات الأخيرة سلسلة من الحوادث الدامية والمتلاحقة، إذ اندلع نزاع عشائري مسلح في محافظة ميسان العراقية أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة سبعة آخرين، بينما تسبب ارتطام طائرة خفيفة بمنطقة صناعية جنوب بوينس آيرس في انفجار ضخم أعقبه حريق هائل. وفي الولايات المتحدة، نُفذ حكم الإعدام رميًا بالرصاص بحق رجل في كارولينا الجنوبية بعد أكثر من عقدين على ارتكابه الجريمة، في حين احتجزت السلطات الجزائرية سفينة فرنسية داخل ميناء الجزائر عقب اكتشاف عيوب تقنية خلال تفتيش روتيني. وعلى الصعيد الفني، تعرض الفنان أحمد سعد لإصابات إثر حادث سير على طريق العين السخنة، فيما تتابع نقابة المهن الموسيقية حالته الصحية.

العراق.. نزاع عشائري مسلح شمالي ميسان يقتل 6 ويصيب 7

شهدت منطقة ريفية حدودية تبعد أكثر من 20 كيلومترا عن مركز قضاء علي الغربي شمالي محافظة ميسان، نزاعًا عشائريًا مسلحًا عنيفًا بين عشيرتي المعامرة والرفيعي، بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية.

أسفر الاشتباك عن مقتل ستة أشخاص وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة، وفقًا لشهود عيان ومصادر طبية عراقية. وأشارت المصادر إلى أن الحصيلة المعلنة أولية، مع احتمال ارتفاع عدد الضحايا نظرًا لخطورة بعض الإصابات.

وتوجهت قوة أمنية كبيرة إلى موقع النزاع في محاولة لاحتواء الموقف وفرض السيطرة، وسط استمرار الاشتباكات حتى لحظة إعداد الخبر. وقد حصلت وكالة شفق نيوز على قائمة بأسماء القتلى والمصابين من مستشفى علي الغربي العام.

تأتي هذه الأحداث في سياق توترات متكررة بين العشائر على ملكية الأراضي في مناطق شمالي ميسان، ما يزيد من التحديات الأمنية في المحافظة.

انفجار ضخم وحريق هائل في منطقة صناعية جنوب بوينس آيرس إثر ارتطام طائرة خفيفة

اندلع صباح اليوم السبت حريق ضخم في منطقة صناعية جنوب العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، نتيجة انفجارات هائلة ناجمة عن ارتطام طائرة خفيفة بالموقع.

وقال غاستون غرانادوس، رئيس بلدية إيزيزا، إن الانفجارات هزّت المنطقة وأدت إلى اندلاع حريق كبير في عدة مصانع، مضيفًا أن حجم الدمار هائل.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بإصابة ما لا يقل عن 15 شخصًا نتيجة الانفجار، كما أدى ضغط الموجة التفجيرية إلى تحطّم نوافذ المنازل في دائرة نصف قطرها أربعة كيلومترات.

وسُجل ارتفاع سُحب الدخان لأكثر من 20 مترًا، بينما كانت ألسنة اللهب والانفجارات المتتالية مرئية من مسافات بعيدة، فيما سارعت فرق الأمن والطوارئ إلى الموقع لمحاصرة النيران والسيطرة على الوضع.

الولايات المتحدة.. إعدام رجل رميا بالرصاص في كارولينا الجنوبية بعد أكثر من 20 عامًا على جريمته

أعدم ستيفن براينت، البالغ من العمر 44 عامًا، مساء الجمعة في ولاية كارولينا الجنوبية، بعد إدانته بقتل ثلاثة أشخاص على مدار خمسة أيام قبل أكثر من عشرين عامًا. وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ثلاثة من موظفي السجن جميعهم يحملون ذخيرة حية، تطوعوا لتنفيذ الإعدام.

وبراينت اختار الموت رميا بالرصاص بدلًا من الحقنة المميتة أو الكرسي الكهربائي، ولم يدل ببيان نهائي، مكتفيًا بإلقاء نظرة خاطفة على الشهود العشرة قبل وضع غطاء على رأسه.

ومحاموه قدموا استئنافًا في اللحظة الأخيرة، مؤكدين أن القاضي لم يأخذ في الاعتبار الضرر الدماغي الشديد الذي أصابه نتيجة تعاطي والدته للمخدرات والكحول أثناء الحمل، إلا أن المحكمة العليا رفضت مراجعة حكم الإعدام في أكتوبر الماضي.

ويُعد براينت سابع شخص يُعدم في كارولينا الجنوبية خلال 14 شهرًا، بعد توقف استمر 13 عامًا بسبب صعوبات الحصول على أدوية الحقن المميتة.

احتجاز سفينة فرنسية في ميناء الجزائر بسبب عيوب تقنية خلال تفتيش روتيني

ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن سلطات ميناء الجزائر العاصمة تحفظت على سفينة جون نيكولي التابعة لشركة نقل المسافرين الفرنسية كورسيكا لاين منذ يوم الأربعاء، ومنعت طاقمها من الإبحار إلى حين استكمال الإجراءات التقنية.

وأكدت المصادر أن السفينة راسية في رصيف الميناء ولم تغادر منذ يوم الأربعاء، وأوضحت صحيفة النهار أن القرار جاء بعد اكتشاف عيوب تقنية خلال عملية تفتيش روتينية تفرضها قوانين الملاحة الدولية، وأن تلك الأعطال تمنع السفينة من مواصلة الرحلات البحرية.

ولفتت الصحيفة إلى أن السفينة تعمل على خط الجزائر العاصمة ومرسيليا، وتشكل جزءا من حركة النقل البحري المنتظمة بين الضفتين، بينما تواصل الجهات المختصة متابعة وضعها الفني قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن عودتها إلى الخدمة.

حادث سير على طريق العين السخنة يصيب أحمد سعد ونقابة المهن الموسيقية تتابع حالته الصحية

تعرض أحمد سعد لحادث سير على طريق العين السخنة خلال عودته من إحياء حفل زفاف في القاهرة، وفق ما أكدته علياء بسيوني التي أوضحت أنه كان يقود سيارته بشكل طبيعي وأنه يتواجد في المستشفى برفقة شقيقه عمرو سعد.

وأشار عمرو سعد إلى وقوع الحادث عبر منشور على فيسبوك معلناً اعتذاره عن صعوبة التواصل، وشاكراً الجمهور على اهتمامهم، ومؤكداً أن شقيقه سيكون بخير بعد استكمال الفحوصات الطبية.

وتابعت نقابة المهن الموسيقية تطورات الحالة الصحية، حيث أكد مصطفى كامل أنه على تواصل مستمر مع عمرو سعد، موضحاً أن الفحوصات تتركز على منطقة الظهر والفقرات بعد انفتاح الوسادة الهوائية أثناء الحادث، معرباً عن أمله بعودة الفنان إلى جمهوره قريباً.