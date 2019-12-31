“يوناميد” تُرحب بتوقيع اتفاق إطارى بين حكومة السودان ومسار دارفور

يوناميد الاتفاق يُشكل خطوة نحو دفع عملية السلام قدمًا [السودان اليوم]

رحبت البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة فى دارفور (يوناميد) بالتوقيع على الاتفاق الإطارى بين حكومة السودان الانتقالية والحركات المسلحة فى دارفور (مسار دارفور) يوم السبت الماضى أثناء مفاوضات السلام المنعقدة فى جوبا.

وذكرت “يوناميد” – في بيان اليوم الثلاثاء – أن الاتفاق يُشكل خطوة نحو دفع عملية السلام قدمًا، حيث يحدد القضايا والمبادئ الرئيسة التي توجه المفاوضات الجارية، كما يعمل كأساس لاتفاق سلام عادل وشامل.

وقال الممثل الخاص المشترك لـ”يوناميد” جيريمايا مامابولو إن التوقيع على الاتفاق الإطاري تطور إيجابي يؤكد الإرادة السياسية للأطراف، واستعدادها للتوصل إلى اتفاق سلام شامل، مهنئًا حكومة السودان الانتقالية وأطراف دارفور على هذه الخطوة، وشجعهم على المضي قدمًا في ذات الاتجاه.

وأضاف مامابولو: “ستواصل يوناميد دعم محادثات السلام الجارية في جوبا وفي حدود قدراتها، ومساعدة جميع أطراف التفاوض للوصول إلى الهدف المنشود، وهو تحقيق سلام دائم ومستقبل زاهر لجميع أهل السودان”