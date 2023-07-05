«يونس»: هناك تطورات إيجابية في ليبيا تعمل عليها حكومة الوحدة

أفاد السفير الليبي في إيطاليا مهند يونس بوجود تطورات إيجابية في ليبيا، وأنّ حكومة الوحدة الوطنية تعمل على ضمان تمكين الليبيين من اختيار ممثليه في أسرع وقت ممكن.

يونس وخلال لقاء مع غرفة التجارة الإيطالية الليبية قال إنّ الليبيون سئموا الحرب ويريدون السلام، وذلك من خلال الانتخابات التي ستحقق للبلاد الاستقرار.

وتابع يونس أنّه بالرغم من كل المشاكل السياسية في السنوات الماضية، فإنّ حكومة الوحدة الوطنية تريد إعطاء دفعة قوية للغاية للاقتصاد الليبي.

وأضاف يونس «نرى أن هذا هو السبيل الوحيد لإحراز تقدم وتحقيق الاستقرار، بما في ذلك الاستقرار السياسي، مع العلم بوجود شراكة تاريخية عدة دول بدءاً من شريكنا الأول إيطاليا».