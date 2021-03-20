«يونيسف» تُعرب عن قلقها إزاء وفاة طفل وإصابة آخرين بسبب الألغام في عين زارة

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، عن قلقها الشديد إزاء وفاة وإصابة أطفال في منطقة عين زارة مساء الخميس، بسبب مخلفات الحرب.

ووفق بيان عن الممثل الخاص لـ”يونيسف” في ليبيا عبد القادر موسى، فقد أثرت هذه الواقعة على أسرة بأكملها مكونة من 4 إخوة، وأدت إلى وفاة طفل يبلغ من العمر 14 عامًا.

ووفقًا للمعلومات الواردة للمنظمة، فإن الأشقاء الثلاثة الباقين تتراوح أعمارهم بين 14 و8 سنوات، ويتواجد اثنان منهم في وحدة العناية المركزة.

وأشار البيان إلى أن “يونيسف” تعمل بالتعاون الوثيق مع الهيئات الحكومية بما في ذلك المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام على ضمان حصول الأطفال المصابين وذويهم على الدعم الملائم.

كما تواصل “يونيسف” دعم الأعمال المتعلقة بالألغام برئاسة المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام والجهات الفاعلة الأخرى العاملة والفعالة في مجال التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة.

وتشعر “يونيسف” بالقلق من توقع ارتفاع وتيرة الحوادث، مما يؤثر على سلامة الأطفال كما هو الحال في هذا الحادث المؤسف، وتُشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف مليون شخص، بما في ذلك 63 ألف نازح و123 ألف عائد و145 ألف ليبي غير نازح و135 ألف مهاجر و40 ألف لاجئ معرضون للخطر، بحسب بيان المنظمة.