يونيسف: جائحة كورونا أسوأ أزمة نشهدها في تاريخنا

وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في تقرير لها، صدر اليوم الخميس، جائحة كورونا بأنها أسوأ أزمة تشهدها المنظمة في تاريخها على مدار 75 عاما.

وأوضحت “يونيسف” أن الجائحة باتت تتحدى عقودا من التقدم الذي تحقق لمجابهة التحديات الرئيسية في مرحلة الطفولة، بما في ذلك الفقر والتعليم والتغذية والصحة العقلية.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة هنرييتا فور، إن التأثير الواسع النطاق لكورونا لا يزال يتعمق، ويزيد من الفقر، ويُرسخ عدم المساواة ويُهدد حقوق الأطفال.

وأشار التقرير إلى أن هناك 100 مليون طفل إضافي يعيشون الآن في فقر متعدد الأبعاد بسبب الجائحة، بزيادة قدرها 10% منذ عام 2019.

ونوه التقرير إلى أنه في عام 2020، لم يحظ أكثر من 23 مليون طفل بفرصة تلقي اللقاحات الأساسية، بزيادة قدرها 4 ملايين طفل تقريبا عن عام 2019، وهو أعلى رقم منذ 11 عاما.