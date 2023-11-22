«يونيسف ليبيا» تحتفل بيوم الطفل العالمي

أقامت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف ليبيا” احتفالا بمناسبة يوم الطفل العالمي بالشراكة مع الهيئة العامة للفنون والثقافة والمسرح.

وحضر حفل الافتتاح المبعوث الأممي ليبيا عبدالله باتيلي ورئيس الهيئة العامة للفنون والثقافة عبدالباسط بوقندة، وعدد من المسؤولين والسفراء المعتمدين لدى ليبيا.

وقالت المنظمة إن هذا الحفل يسلط الضوء على إلحاح وأهمية معالجة قضايا الأطفال في عالم اليوم المعقد وهو يوم يتم التذكير به لتقديم الأفضل لمستقبل الأطفال وحماية حقوقهم.

بدوره قال المبعوث الأممي عبد الله باتيلي عبر حسابه على منصة “إكس”، إنه ينبغي على السلطات الليبية والقادة السياسيين الاستماع إلى انشغالات ومطالب الأطفال، الذين يشكلون العماد الحقيقي لمستقبل البلاد، ويتوجب عليهم توفير بيئة تحمي حقوق الطفل في التعليم والرعاية الصحية والسلامة والمشاركة في الحياة العامة.

For Every Child, all the rights ! UNICEF Libya in partnership with General Authority of Art, Culture and Theatre… تم النشر بواسطة ‏‎UNICEF Libya‎‏ في الأربعاء، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣