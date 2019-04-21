«يونيسف»: مليون و500 ألف شخص بينهم مئات الأطفال تضرروا بسبب هجوم قوات حفتر

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” عن تضرر نحو مليون و500 ألف شخص غرب ليبيا بينهم مئات الأطفال بسبب هجوم قوات حفتر على العاصمة طرابلس.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها أن الاشتباكات نتج عنها مقتل 227 شخصًا وأكثر من 1100 جريح، وأجبرت أكثر من 32 ألف شخص على النزوح من منازلهم، كما أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل إمدادات المياه وارتفاع أسعار الغذاء.

وأشارت “يونيسيف” إلى إنشاء 17 مركزا جماعيا من قِبل لجنة الأزمة طرابلس لاستقبال النازحين، وقالت إن تعليق الدراسة في المناطق المتأثرة بالنزاع أثر على أكثر من 120 ألف طفل، بحسب المنظمة.