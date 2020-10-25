«يونيسف» ومفوضية اللاجئين تُطلقان خطة مشتركة لدعم أطفال ليبيا

أعلنت الممثلة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في ليبيا بالإنابة ناريني أصلانيان، اليوم الأحد، عن إطلاق خطة مشتركة بين المنظمة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا.

وأوضحت أصلانيان في تصريحات صحفية، أن الهدف الرئيسي من هذه الشراكة هو تقديم الخدمات الأساسية للأطفال المتنقلين وعائلاتهم ليتمكنوا من الحصول بشكل أفضل على التعليم والمياه والصرف الصحي وحماية الطفل بطريقة مستدامة.

وقالت أصلانيان: “نحن متحمسون اليوم لإطلاق خطة مشتركة بين منظمة اليونيسف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا.. الهدف الرئيسي من هذه الشراكة هو تقديم الخدمات الأساسية للأطفال المتنقلين وعائلاتهم، ليتمكنوا من الحصول بشكل أفضل على التعليم والمياه والصرف الصحي وحماية الطفل وبطريقة مستدامة.. يسعدنا اليوم أن يتم الترحيب بنا في إحدى المدارس مدرسة الجهاد للتعليم الأساسي التي سيتم إعادة تأهيلها ضمن هذا البرنامج”.