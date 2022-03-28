يونيو القادم.. موعد استئناف محاكمة حفتر على جرائمه أمام محكمة فرجينيا

كشف موقع أفريكا أنتليجنس الفرنسي عن تحديد 16 يونيو القادم موعدا لجلسة استماع في محكمة فرجينيا لإحدى جرائم الحرب التي يواجهها خليفة حفتر في الولايات المتحدة.

وأوضح الموقع الفرنسي أنّ القاضي جون أندرسون دعا في 22 مارس الجاري خليفة حفتر وعلي عبد الله حمزة الذي يحمل الجنسيتين الكندية والليبية بإكمال إجراءات الكشف، وهو إجراء يمكّنهما من تقديم مستندات يمكن استخدامها كدليل خلال جلسة استماع نهائية قبل المحاكمة.

وشدّد الموقع الفرنسي أنّ محامي حفتر جيسي بينال وتوماس كريج يحاولان كسب الوقت، مع ذلك فقد تقدما في 21 مارس بطلب للحصول على جدول زمني جديد يحدد عدم موافقتهما على المحاكمة أمام قاضي الصلح، بحسب الموقع الفرنسي.

وأشار الموقع الفرنسي إنّه مع استئناف هذه المحاكمة، لا تزال المحاكمات الأخرى في طريق مسدود بعد تعليقها في نوفمبر 2021 بسبب الوضع السياسي في ليبيا، والتي كانت ستجازف بتعطيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر وكان حفتر طرفا فيها.