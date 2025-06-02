يويفا يُعلن التصنيف السنوي.. تغييرات بارزة في مراكز الكبار

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عبر موقعه الرسمي التصنيف السنوي للأندية الأوروبية بعد انتهاء موسم 2024-2025، والذي شهد تغيرات بارزة في مراكز الصدارة.

وتمكن نادي ريال مدريد الإسباني من استعادة المركز الأول في التصنيف برصيد 143,500 نقطة، متفوقاً على حامل اللقب السابق مانشستر سيتي الإنجليزي الذي تراجع إلى المركز الثاني بـ137,750 نقطة، وجاء بايرن ميونيخ الألماني في المركز الثالث، تلاه ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع، بينما احتل باريس سان جيرمان الفرنسي المركز الخامس رغم تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وفيما يلي قائمة أفضل 10 أندية في تصنيف يويفا حتى نهاية موسم 2024-2025:

ريال مدريد (إسبانيا) – 143,500 نقطة

مانشستر سيتي (إنجلترا) – 137,750 نقطة

بايرن ميونيخ (ألمانيا) – 135,250 نقطة

ليفربول (إنجلترا) – 125,500 نقطة

باريس سان جيرمان (فرنسا) – 118,500 نقطة

إنتر ميلان (إيطاليا) – 116,250 نقطة

تشيلسي (إنجلترا) – 109,000 نقطة

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – 106,750 نقطة

روما (إيطاليا) – 104,500 نقطة

برشلونة (إسبانيا) – 103,250 نقطة

وعلى الرغم من استمرار العقوبات الدولية على الأندية الروسية، تواجدت 4 أندية من روسيا ضمن أفضل 200 نادي أوروبي، وهي: زينيت سان بطرسبورغ (المركز 126)، سبارتاك موسكو (137)، لوكوموتيف موسكو (157)، وكراسنودار (188).

يُذكر أن الأندية والمنتخبات الروسية لا تزال مستبعدة من المشاركة في البطولات الرسمية التي ينظمها يويفا والفيفا منذ مارس 2022، إلا أن المنتخبات الروسية تستمر في خوض مباريات ودية تُحتسب ضمن التصنيف، على عكس الأندية التي تتأثر سلباً بهذا الوضع.