«الدبيبة» يُؤكد رفضه أي تطبيع مع إسرائيل

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، بزيارة إلى مقر سفارة دولة فلسطين في العاصمة طرابلس.

وبحسب ما أفادت السفارة الفلسطينية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإن الزيارة تأتي للتعبير عن موقف ليبيا الداعم والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأكد الدبيبة على عمق العلاقات الفلسطينية الليبية وأن الشعب الليبي يقف بكل ما يملكه مع القضية الفلسطينية، رافضا أي تطبيع مع دولة الاحتلال كما رفض ما قامت به وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وأعلن عن إقالتها من منصبها، مشيرا إلى أن هذا الموقف لا يمثل حكومة دولة ليبيا وشعبها.

وأضاف رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن ليبيا تعتبر الجالية الفلسطينية المقيمة هم من أبناء ليبيا ويعاملوا معاملة أشقائهم الليبيين.

بدوره رحب السفير الفلسطيني محمد رحال بالوفد ووصف هذه الزيارة بالتاريخية والمهمة، حيث أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية يعتبر أرفع مسؤول سياسي يقوم بزيارة سفارة دولة فلسطين، وإعلان موقف ليبيا المشرف والمساند، مؤكدا على الثوابت الفلسطينية التي أقرتها القيادة الفلسطينية وتأييدها دولة ليبيا حتى إعلان دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشكر سفير فلسطين دولة ليبيا وشعبها بجميع مكوناته الشعبية والسياسية الذين أعلنوا رفضهم للتطبيع وأي لقاءات مع دولة الاحتلال الذين هبوا في مظاهرات شعبية عارمة عمت كل المدن الليبية وعبروا فيها عن دعمهم لفلسطين ولعدالة قضيتها.

وأشار السفير إلى أن دولة فلسطين وقياداتها منسجمة تماما مع قرارات القيادة الليبية بهذا الخصوص وتشكر شعب ليبيا وقيادته على هذه الوقفة التي تعكس عروبة القضية الفلسطينية لدى الشعوب العربية وخاصة الشعب الليبي الشقيق.

وفي سياقٍ ذي صلة، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، أنها “امتنعت كما امتنعت مؤسسات دولة فلسطين كافة عن التعليق على الخبر الذي نشرته الخارجية الإسرائيلية حول لقاء وزير خارجيتها مع وزيرة خارجية دولة ليبيا، بانتظار صدور مواقف رسمية من قبل الجهات الليبية الرسمية ذات العلاقة تجنبًا لأي اختلاف أو سوء تفسير لما جرى، واحترامًا للدور السيادي الذي تمثله مؤسسات الدولة الليبية والمسؤولية التي تحملها، وتقديرًا للمواقف التاريخية المتأصلة بالشعب الليبي، وتلك المواقف الدائمة والثابتة في نصرة القضية الفلسطينية ونضالات شعبها البطل”.