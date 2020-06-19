«سيالة» يشكر قطر وتونس والجزائر لإسهاماتها في جلسة أممية

تقدمت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، بالشكر لقطر وتونس والجزائر، لإسهاماتها في الجلسة الخاصة بليبيا في مجلس حقوق الإنسان الأممي.

جاء ذلك خلال مكالمات هاتفية أجراها وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، بكل من وزراء خارجية تونس والجزائر وقطر.

وقدم الوزير الشكر العميق لإسهامات هذه الدول في الجلسة الخاصة بليبيا في مجلس حقوق الإنسان التي عُقِدت الخميس بمدينة جنيف السويسرية.

كما يأتي هذا الاتصال في إطار التشاور المستمر بين ليبيا مع كل من تونس والجزائر وقطر وتنسيق المواقف تجاه عدد من القضايا وإحاطة الوزراء بآخر تطورات الأوضاع في ليبيا، بحسب المكتب الإعلامي بخارجية الوفاق.