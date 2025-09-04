1.25 مليار قدم مكعب يوميا.. تعزيز الإمدادات الإسرائيلية إلى مصر بقطاع الغاز

أعلنت مصادر إعلامية، أن إسرائيل ستزيد صادراتها من الغاز الطبيعي إلى مصر بنسبة 25% اعتبارًا من يناير المقبل، لتصل إلى 1.25 مليار قدم مكعب يوميًا، مقارنة بمليار قدم مكعب يوميًا حاليًا، وفق ما نقلته وكالة “بلومبرغ”.

ويأتي هذا القرار ضمن التزامات مصر بموجب الاتفاقية المجددة مع الشركات الإسرائيلية المنتجة للغاز، وعلى رأسها “نوبل إنرجي” و”ديليك دريلينغ”، اللتان تعدان من أبرز الجهات المنتجة للغاز في حقل لفياثان قبالة الساحل الإسرائيلي.

وبدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل عام 2020 عبر صفقة تاريخية قيمتها 15 مليار دولار، وكانت إحدى أولى الصفقات الكبرى في مجال الطاقة بين البلدين. وقد جرى تجديد الاتفاقية في أغسطس الماضي، لتشمل زيادة تدريجية في كميات التوريد وتمديد مدة العقد حتى عام 2040، ما يعكس التزامًا طويل الأجل بين الطرفين.

وأكد مسؤول مطلع أن الزيادة المقررة في يناير هي خطوة أولى نحو رفع الكميات تدريجيًا على مدار العقد المقبل، بحيث تصل إلى نحو 1.8 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن وتيرة التوريد ستعتمد على استكمال مشاريع البنية التحتية من الجانبين، بما في ذلك شبكات النقل ومحطات الضخ والتسهيلات التشغيلية على الحدود، بالإضافة إلى تدعيم خطوط أنابيب الغاز العابرة للأراضي المصرية.

وتستفيد مصر، بفضل موقعها الجغرافي، من إعادة تصدير الغاز إلى الأسواق الدولية، خاصة الأوروبية، عبر محطاتها لتسييل الغاز المسال في إدكو ودمياط، مما يجعلها مركزًا إقليميًا مهمًا في تجارة الطاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل أعلنت الشهر الماضي توقيع أكبر صفقة لتصدير الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار، تشمل تزويد مصر بـ130 مليار متر مكعب من الغاز خلال الفترة من 2026 إلى 2040، في خطوة تعكس توسع التعاون الاستراتيجي في قطاع الطاقة بين البلدين.