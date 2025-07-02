1.37 مليون برميل نفط خام خلال 24 ساعة.. مؤسسة النفط تعلن أرقام الإنتاج

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، أن معدلات الإنتاج اليومية سجلت 1,376,619 برميلًا من النفط الخام، إضافة إلى 54,732 برميلًا من المكثفات، في حين بلغ إنتاج الغاز الطبيعي نحو 2.554 مليار قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

هذا وتعد المؤسسة الوطنية للنفط الجهة الوحيدة المخولة بإدارة الموارد النفطية في البلاد، وتحرص على نشر بيانات يومية لتأكيد الشفافية وضمان استمرارية عمليات التصدير.

ويُعتبر قطاع النفط والغاز المصدر الرئيسي للإيرادات العامة في ليبيا، حيث يشكل أكثر من 90% من دخل الدولة. وقد شهدت معدلات الإنتاج تذبذبًا خلال السنوات الماضية بسبب الإغلاقات المتكررة للحقول والموانئ، إلى جانب ضعف البنية التحتية والاحتياج الملح للاستثمار في الصيانة والتطوير.

وتعمل المؤسسة الوطنية للنفط على تنفيذ خطط لزيادة القدرة الإنتاجية، بالتعاون مع شركاء دوليين، في ظل مساعٍ حكومية لإعادة تأهيل الحقول المتوقفة، وتحسين الكفاءة التشغيلية للموانئ والمنشآت.