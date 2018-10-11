1.5 ملیون جنیه إسترلیني من بريطانيا لمكافحة الألغام في بنغازي

قام السفیر البریطاني لدى ليبيا فرانك بیكر بزيارة لمدينة بنغازي بحث فيها كیفیة دعم بریطانیا للجهود اللیبیة الجاریة ‎لدفع الاستقرار والأمن والازدهار في المدینة.

حيث التقى السفیر عمید بلدیة بنغازي، وبعض ُنشطاء المجتمع المدني، ومن ضمنهم إثنتان من منظمات حقوق المرأة الشركاء في برامج تدریب تدعمها السفارة البریطانیة في لیبیا.

‎وخلال الزیارة، قال السفیر البریطاني فرانك بیكر:

‎ “یسرني زیارة بنغازي وتعزیز علاقات المملكة ‎المتحدة مع جمیع أنحاء لیبیا”.

هذا أعلن السفیر البریطاني خلال الزيارة عن مشروع جدید للأعمال الإنسانیة لمكافحة الألغام بقیمة 1.5 ملیون جنیه إسترلیني والذي سیتم تنفیذه خلال العامین المقبلین في بنغازي، بحيث یهدف المشروع إلى المساعدة على خلق بیئة أكثر أماناً للسماح للمجتمعات بالعیش بدون تهدید مخلفات الحرب القابلة للانفجار.